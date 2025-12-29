Pas de Nadir Hifi, Joël Ayayi ni Amath M’Baye au prochain rassemblement des Bleus à cause de l’EuroLeague ?

Le Paris Basketball ne se rendra finalement pas à Tel-Aviv le 9 janvier prochain pour affronter l’Hapoël. Selon les informations rapportées par le média israélien Israel Hayom, le match de la 21ème journée d’EuroLeague a été officiellement reporté en raison de « contraintes logistiques insurmontables » liées au trafic aérien. L’équipe de France serait par ricochets touchée.

🚨 The Round 21 EuroLeague game between Hapoel Tel Aviv and Paris, scheduled for January 9, has been postponed due to unsuitable flight scheduling. #EuroLeague pic.twitter.com/eOa3iSrOyf — Basketball Sphere (@BSphere_) December 28, 2025

Les Bleus, victimes collatérales des règles strictes de l’EuroLeague

La situation découle directement du calendrier serré en EuroLeague des Parisiens, qui doivent d’abord se rendre à Istanbul pour défier l’Anadolu Efes, avant d’enchaîner directement à Tel-Aviv. Du moins en principe. Car le règlement de l’EuroLeague impose aux équipes de voyager exclusivement par vols directs lors des semaines à double confrontation. Mais, il n’y a pas de vols directs entre Istanbul et Tel-Aviv sur les dates concernées…

Les dirigeants de l’Hapoël Tel-Aviv ont donc déposé une demande de reprogrammation auprès de l’EuroLeague, qui n‘a pas encore communiqué de nouvelle date précise pour cette rencontre. Néanmoins, tout laisse à penser que le match devrait avoir lieu lors de la trêve internationale de février, période traditionnellement utilisée pour rattraper les rencontres reportées.

Ce nouveau contretemps priverait une fois de plus Frédéric Fauthoux de ses internationaux français évoluant au Paris Basketball. Ainsi, Nadir Hifi, Joël Ayayi et Amath M’Baye, régulièrement appelés en équipe de France, manqueront probablement des confrontations cruciales pour les Bleus, dont la qualification au Mondial 2027 est encore loin d’être acquise. Une tuile de plus pour le sélectionneur français, qui devra attendre la fenêtre estivale pour compter également sur ses joueurs NBA, en pleine saison américaine.