EuroLeague

Pas de Nadir Hifi, Joël Ayayi ni Amath M’Baye au prochain rassemblement des Bleus à cause de l’EuroLeague ?

EUROLEAGUE - Alors que l'équipe de France poursuivra son parcours de qualifications à la Coupe du Monde 2027 lors d'une trêve en février, le sélectionneur Frédéric Fauthoux devrait une nouvelle fois composer sans les joueurs du Paris Basketball. En cause : un match d'EuroLeague reporté sur les mêmes dates à Tel-Aviv...
00h00
Les internationaux français du Paris Basketball, dont Nadir Hifi, devraient manquer le prochain rassemblement des Bleus.

Crédit photo : Florentin Bruère

Le Paris Basketball ne se rendra finalement pas à Tel-Aviv le 9 janvier prochain pour affronter l’Hapoël. Selon les informations rapportées par le média israélien Israel Hayom, le match de la 21ème journée d’EuroLeague a été officiellement reporté en raison de « contraintes logistiques insurmontables » liées au trafic aérien. L’équipe de France serait par ricochets touchée.

Les Bleus, victimes collatérales des règles strictes de l’EuroLeague

La situation découle directement du calendrier serré en EuroLeague des Parisiens, qui doivent d’abord se rendre à Istanbul pour défier l’Anadolu Efes, avant d’enchaîner directement à Tel-Aviv. Du moins en principe. Car le règlement de l’EuroLeague impose aux équipes de voyager exclusivement par vols directs lors des semaines à double confrontation. Mais, il n’y a pas de vols directs entre Istanbul et Tel-Aviv sur les dates concernées…

Les dirigeants de l’Hapoël Tel-Aviv ont donc déposé une demande de reprogrammation auprès de l’EuroLeague, qui n‘a pas encore communiqué de nouvelle date précise pour cette rencontre. Néanmoins, tout laisse à penser que le match devrait avoir lieu lors de la trêve internationale de février, période traditionnellement utilisée pour rattraper les rencontres reportées.

Ce nouveau contretemps priverait une fois de plus Frédéric Fauthoux de ses internationaux français évoluant au Paris Basketball. Ainsi, Nadir Hifi, Joël Ayayi et Amath M’Baye, régulièrement appelés en équipe de France, manqueront probablement des confrontations cruciales pour les Bleus, dont la qualification au Mondial 2027 est encore loin d’être acquise. Une tuile de plus pour le sélectionneur français, qui devra attendre la fenêtre estivale pour compter également sur ses joueurs NBA, en pleine saison américaine.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
ricolesbonstuyaux
Match probablement reporté au 24/02/26 vu que Paris jouera au Pana le 26/02/26. Il y aura peut-être plus de chances d’avoir un vol direct entre Tel-Aviv et Athènes…
