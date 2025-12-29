Jordan Tucker prolongé jusqu’à mi-janvier à l’Elan Chalon, en attendant le retour de Nate Darling

Arrivé comme remplaçant médical, Jordan Tucker (2,00 m, 27 ans) n’a finalement pas disputé son dernier match avec l’Elan Chalon avant la trêve. Auteur de 12 points contre Nancy, l’Américain sera bien présent à la reprise de l’entraînement le 2 janvier, le staff chalonnais ayant choisi d’assurer ses arrières face aux doutes persistants autour de Nate Darling.

Jordan Tucker conservé par précaution

En conférence de presse, l’entraîneur chalonnais Elric Delord a expliqué les raisons de cette prolongation de courte durée, rapportées par le Journal de Saône-et-Loire. « Il y a des doutes sur Nate. Je peux vous annoncer que l’on a prolongé Jordan sur la première quinzaine de janvier au cas ce soit trop juste pour Nate », a-t-il déclaré.

Le technicien a précisé que, malgré des examens rassurants, le joueur concerné n’a pas encore repris l’entraînement avec contact : « Pour nous, c’est compliqué. On se dit que ça va mieux. Les radios sont bonnes mais il ne s’est toujours pas entraîné avec contact. Du coup, on va garder Jordan sur les quinze premiers jours. »

PROFIL JOUEUR Jordan TUCKER Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 27 ans (03/04/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betsafe LKL PTS 5,4 #90 REB 2,6 #61 PD 0,4 #112

Une solution aussi valable pour l’Europe

Cette décision pourrait même offrir davantage d’options au staff chalonnais. Selon Elric Delord, la réglementation de la BCL permettrait d’aligner les deux joueurs simultanément si la situation évoluait favorablement pour Darling : « Si tout va bien avec Nate, ils pourront même jouer tous les deux la Coupe d’Europe puisque le règlement l’autorise. C’était important de le faire et ça rassure aussi Nate. »

Un scénario qui permettrait à l’Elan Chalon de conserver de la profondeur dans sa rotation extérieure lors du play-in en janvier.

Des statistiques solides en Betclic ELITE et en BCL

Sous le maillot de Elan Chalon, Jordan Tucker tourne à 9,6 points, 2,8 rebonds et 0,4 passe décisive de moyenne en 8 matches de Betclic ELITE.

En BCL, l’ancien ailier de Roanne affiche également un rendement intéressant avec 14,7 points, 2,7 rebonds et 1 passe décisive en 3 rencontres disputées cette saison.