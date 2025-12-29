Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo

Les Washington Wizards sont en train d’offrir de beaux cadeaux à leurs fans pour ces fêtes de fin d’année. Ces derniers en ont enfin pour leur argent en venant au stade, et les sourires reviennent sur les visages. Alors qu’elle n’avait remporté que deux petits matchs à domicile sur les deux premiers mois de saison régulière, la franchise de la capitale vient de doubler son total en deux jours. 48 heures après avoir battu Toronto (138-117), ils viennent en effet de s’offrir les Memphis Grizzlies (116-112) ce dimanche soir, qu’ils avaient déjà dominé à l’extérieur une semaine auparavant. Ce qui porte leur bilan total sur la saison à 7 victoires pour 23 défaites, et leur permet d’abandonner cette place de lanterne rouge.

Et dans ce succès contre les Grizzlies de Tuomas Iisalo, les deux Français des Wizards ont joué un gros rôle. Souvent absents tour à tour ces dernières semaines, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) ont retrouvé ensemble les parquets depuis trois matchs. Et pour l’instant, cela se conclut déjà par deux victoires. « Ce sont deux menaces défensives, si vous voulez mon avis. Sarr en protection d’arceau, “BC” sur les porteurs de balle. Ils ont clairement haussé le niveau d’intensité de l’équipe, et nous on s’en nourrit » a confié le précieux Justin Champagnie (10 points, 12 rebonds) en conférence de presse.

Record de contres pour Alexandre Sarr

Alexandre Sarr termine MVP de la rencontre. D’abord grâce à ses 20 points, quasiment tous marqués dans la raquette malgré la présence de l’ex-DPOY Jaren Jackson Jr (31 points, 8 rebonds, 4 contres en face). Le Bordelais n’a pas hésité à aller au combat face à lui, criant d’excitation quand il arrivait à lui marquer dessus, ou à le contrer. Car il a en effet battu ce soir son record de contres (6), en seulement 26 minutes. Preuve de ses progrès en la matière, comme il nous a expliqués en français après la rencontre : « J’ai progressé sur le timing des contres, savoir quand y aller ou non, mais aussi sur mon physique, je peux sauter plus haut, ça m’aide aussi. »

Alors que le n°2 de la Draft 2024 dépasse les 18 points et 8 rebonds de moyenne sur la saison, son coach Brian Keefe a lancé le débat de sa présence au All-Star Game : « Je pense qu’il a des statistiques de All-Star. Chez les pivots de l’Est, il est probablement Top 3 en points, rebonds, passes décisives et contres… Je pense qu’il est sur la bonne voie pour le devenir. »

Alex Sarr 20/9/1/2s/6b vs Memphis pic.twitter.com/QM5OVasejn — riley ｼ (@rileyricharrds) December 29, 2025

Bilal Coulibaly enfin à 100% physiquement

Quant à Bilal Coulibaly, il s’est enfin remis de tous ses pépins physiques. Même s’il est toujours limité à moins de 30 minutes par match. Deux jours après son record de la saison (21 points), le Français confirme qu’il a bel et bien retrouvé son mojo. Ailier titulaire ce soir, il a compilé 14 points à 6/15 aux tirs (dont 0/3 à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres en 29 minutes. Le tout en étant envoyé en mission défensive sur Ja Morant, qui termine à 8/16 aux tirs avec 3 turnovers. C’est son troisième match d’affilée à 14 points et plus.

L’ancien Metropolitan était peut-être motivé par la présence en tribunes de jeunes fans venus spécialement de Courbevoie, sa ville d’origine. Il a passé un moment avec ces derniers avant la rencontre, signant des autographes et prenant des photos avec une pancarte spécialement faite pour l’occasion.

Bilal Coulibaly 🇫🇷 avec des jeunes fans venus direct de COURBEVOIE sa ville d'origine, ahaha incroyable pic.twitter.com/ZN3kxFWEBi — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 28, 2025

Les Wizards n’ont pourtant pas fait un grand match au niveau de l’adresse (8/33 à 3-points, soit 24%) – à l’image de ses deux tricolores (1/9 cumulé) – mais l’ont quand même emporté. Ce grâce à une énergie défensive et au rebond sur laquelle il faudra bâtir pour la suite. Le coach s’est montré heureux de cette intensité dans l’effort.

Mais aussi de la bonne répartition du scoring, avec huit joueurs entre 10 et 20 points. « On a un vraie profondeur d’effectif. Donc on veut faire bouger la balle, la partager. On ne veut pas qu’un gars marque 35 points, ce n’est pas comme ça qu’on est construit. » À la veille d’un back-to-back à domicile contre Phoenix, les Wizards restent sur 3 victoires sur leurs 7 derniers matchs. Des signes encourageants dans une saison décevante jusque là.

Depuis Washington,