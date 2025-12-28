Antony Labanca vainqueur du concours à 3-points du All-Star Game devant Sebastian Herrera

Peu importe la pression, le nombre de spectateurs, où même la vitesse à laquelle enchaîner, Antony Labanca (1,92 m, 31 ans) est imperturbable. Très régulier (21 points sur chacune des deux manches) pour sa première participation, l’arrière de la JL Bourg a remporté le concours à 3-points du All-Star Game, ce dimanche à l’Accor Arena (Paris), en devançant le Parisien Sebastian Herrera en finale.

PROFIL JOUEUR Antony LABANCA Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 31 ans (30/07/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,4 #94 REB 0,9 #187 PD 1,5 #102

C’est pourtant le Chilien qui avait frappé fort en demi-finale. Herrera a réussi un score de 25 pour se qualifier en finale du concours, en parvenant notamment à convertir le shoot du milieu de terrain, spécialité de l’entraînement au Paris Basketball. Antony Labanca a décroché de justesse le 2e billet pour la finale, avec un score de 21.

Pas de suspense en finale

Tout était remis à zéro lors du deuxième passage, alors que les deux précédents vainqueurs Trevor Hudgins (2024, 20 points en demi-finale) et Johnny Berhanemeskel (2023, 17 points) ont été éliminés d’entrée. Premier à shooter en finale, Labanca a pris feu au milieu de son 2e passage, en enchaînant 11 banderilles de suite.

Pas en confiance après avoir manqué ses 4 premiers tirs, Sebastian Herrera n’est pas parvenu à répondre à son homologue de la Jeu (13 points en finale). Délivrance pour Antony Labanca, seul représentant tricolore et premier vainqueur français dans le concours à 3-points depuis Nicolas Lang en 2022. Ce qui valait bien une cérémonie de remise du trophée en compagnie de l’un des grands maîtres de la discipline, Antoine Rigaudeau.

Vingt ans après son coach Frédéric Fauthoux

Spécialiste du tir à 3-points depuis sa formation à Strasbourg, Labanca a pris une autre dimension dans le domaine sous les couleurs de Souffelweyersheim, en Pro B, entre 2017 et 2020. Après cinq saisons à Nancy, ponctuées d’une montée, il a rejoint Bourg, cet été. En 13 matchs de championnat, il tourne à 8,4 points de moyenne, à 51,4% aux tirs dont 46,4% à 3-points, faisant de lui le 11e meilleur dans la catégorie en Betclic ÉLITE. Au-delà des statistiques, l’Alsacien a une nouvelle fois démontré qu’il était un shooteur hors-pair.

« Il y avait trois beaux clients, donc c’est une fierté d’avoir remporté ce titre face à des joueurs pareils, a réagi Antony Labanca au micro de DAZN. Le shooteur de la JL Bourg a pu profiter de conseils de son coach en club Frédéric Fauthoux, vainqueur du concours à 3-points 20 ans plus tôt, en 2005. « On en a un peu parlé, ses conseils étaient cachés par un petit peu de pression. Mais ça fait plaisir de gagner ici parce que je représente le club. » Réunion de tireurs d’élite à venir, lors du retour à Bourg-en-Bresse.