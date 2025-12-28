Matthew Strazel, après sa première victoire au All-Star Game : « J’ai cru qu’on allait encore se faire coiffer au poteau »

L’esprit léger et l’air quelque peu fanfaron après avoir remporté son premier match au All-Star Game, en trois participations, Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) le sait : désormais, il va pouvoir chambrer, à son tour, ses coéquipiers Mike James et Alpha Diallo à l’entraînement. Surtout, il est fier d’avoir résisté au retour de la Team All-Star Monde dans une fin de match épique (165-159), ce dimanche à l’Accor Arena.

PROFIL JOUEUR Matthew STRAZEL Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 23 ans (05/08/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,8 #38 REB 2,6 #111 PD 4,5 #16

« Première victoire, enfin ! Je suis content. J’ai cru que ça allait faire comme les deux dernières années, on mène tout le match et à la fin on se fait coiffer au poteau. Mais on est resté solide, on a mis des tirs importants. » Lui le premier, puisqu’il a envoyé les deux équipes en 2e prolongation, d’un tir à 3-points crucial dans le corner. « On me dit souvent que je suis clutch, et… ça continue (rires). Ce coin-là, c’est le mien ! Tant mieux, il faut continuer à souligner cette réputation de joueur clutch. »

« Je n’aime pas quand il y a 20 points d’avance, je préfère quand c’est serré » Matthew Strazel, à propos du All-Star Game

Non seulement satisfait de la victoire de l’équipe All-Star France, Matthew Strazel s’est réjoui du scénario de la rencontre, idoine pour les fans et pour lui : « Ça fait 3 ans qu’on donne des finales trop bien, je suis content. Je n’aime pas quand il y a 20 points d’avance, je préfère quand c’est serré. »

Avant de retrouver les choses sérieuses et de s’envoler, dès demain, pour Barcelone et le dernier match de l’année civile en EuroLeague, le meneur international n’a pas manqué de glisser un petit mot à son ami Nadir Hifi : « Félicitations pour le MVP du All-Star, mais pas félicitations pour la finale du 1 contre 1. » La déception sera sûrement vite effacée, si elle ne l’est pas déjà, après la victoire lors du Match des Étoiles.

Avec Arthur Puybertier, à Paris, Bercy.