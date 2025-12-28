Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
All-Star Game

Matthew Strazel, après sa première victoire au All-Star Game : « J’ai cru qu’on allait encore se faire coiffer au poteau »

All-Star Game LNB - Victorieux avec la Team All-Star France pour la première fois, Matthew Strazel est heureux d'avoir brisé la mauvaise série, et d'avoir joué un rôle dans une fin de match relevée face aux All-Stars Monde.
|
00h00
Résumé
Écouter
Matthew Strazel, après sa première victoire au All-Star Game : « J’ai cru qu’on allait encore se faire coiffer au poteau »

Matthew Strazel a inscrit un tir à 3-points crucial pour décrocher une 2e prolongation.

Crédit photo : LNB

L’esprit léger et l’air quelque peu fanfaron après avoir remporté son premier match au All-Star Game, en trois participations, Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) le sait : désormais, il va pouvoir chambrer, à son tour, ses coéquipiers Mike James et Alpha Diallo à l’entraînement. Surtout, il est fier d’avoir résisté au retour de la Team All-Star Monde dans une fin de match épique (165-159), ce dimanche à l’Accor Arena.

PROFIL JOUEUR
Matthew STRAZEL
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 23 ans (05/08/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,8
#38
REB
2,6
#111
PD
4,5
#16

« Première victoire, enfin ! Je suis content. J’ai cru que ça allait faire comme les deux dernières années, on mène tout le match et à la fin on se fait coiffer au poteau. Mais on est resté solide, on a mis des tirs importants. » Lui le premier, puisqu’il a envoyé les deux équipes en 2e prolongation, d’un tir à 3-points crucial dans le corner. « On me dit souvent que je suis clutch, et… ça continue (rires). Ce coin-là, c’est le mien ! Tant mieux, il faut continuer à souligner cette réputation de joueur clutch. »

« Je n’aime pas quand il y a 20 points d’avance, je préfère quand c’est serré »

Matthew Strazel, à propos du All-Star Game

Non seulement satisfait de la victoire de l’équipe All-Star France, Matthew Strazel s’est réjoui du scénario de la rencontre, idoine pour les fans et pour lui : « Ça fait 3 ans qu’on donne des finales trop bien, je suis content. Je n’aime pas quand il y a 20 points d’avance, je préfère quand c’est serré. »

Avant de retrouver les choses sérieuses et de s’envoler, dès demain, pour Barcelone et le dernier match de l’année civile en EuroLeague, le meneur international n’a pas manqué de glisser un petit mot à son ami Nadir Hifi : « Félicitations pour le MVP du All-Star, mais pas félicitations pour la finale du 1 contre 1. » La déception sera sûrement vite effacée, si elle ne l’est pas déjà, après la victoire lors du Match des Étoiles.

Avec Arthur Puybertier, à Paris, Bercy.

LIRE AUSSI

 

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
All-Star Game
00h00Matthew Strazel, après sa première victoire au All-Star Game : « J’ai cru qu’on allait encore se faire coiffer au poteau »
All-Star Game
00h00ITW Nadir Hifi, MVP victorieux du All-Star Game et vainqueur du Skills Challenge : « Je repars les mains pleines »
All-Star Game
00h00Après deux prolongations, les All-Stars France terrassent les All-Stars Monde, Nadir Hifi MVP
All-Star Game
00h00Antony Labanca, vainqueur du concours à 3-points : « Être sélectionné était déjà top, gagner c’est la cerise !”
All-Star Game
00h00Joshua Uduje sacré lors du concours de dunks du All-Star Game
Nancy Fora ici contre l'ASVEL
La Boulangère Wonderligue
00h00Après Alicia Tournebize, au tour de Nancy Fora de quitter Bourges
Betclic ELITE
00h00ITW Clarence Nadolny, un « statut de All-Star marqué dans un coin de la tête » après le Skills Challenge
All-Star Game
00h00Antony Labanca vainqueur du concours à 3-points du All-Star Game devant Sebastian Herrera
All-Star Game
00h00Impitoyable lors du 1 contre 1, Nadir Hifi remporte le concours des meneurs du All-Star Game
ELITE 2
00h00Eric Nottage quitte Blois et devrait rebondir à Charleroi
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
1 / 0