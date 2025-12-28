Joshua Uduje sacré lors du concours de dunks du All-Star Game

Le titre du dunk contest reste en ÉLITE 2. Un an après la victoire du Chartrain Ike Nwamu, l’ailier de Saint-Chamond Joshua Uduje (1,96 m, 23 ans) s’est adjugé le concours de dunks en devançant Gabe Brown en finale. Plus spectaculaire et plus puissant que ses concurrents, l’ailier britannique s’est fait une petite frayeur en manquant à trois reprises son dernier dunk, avant d’assurer avec moins de fantaisie pour l’emporter.

PROFIL JOUEUR Joshua UDUJE Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 23 ans (27/04/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 10,7 #188 REB 5 #136 PD 1 #381

Il a fallu attendre le 7e dunk du concours pour que l’Accor Arena s’enflamme. Une œuvre de Gabe Brown qui, après s’être rassuré sur sa première réussite avec un moulin, a fait trembler la salle d’un rider (dunk en passant le ballon sous la jambe) impressionnant d’aisance. Le Strasbourgeois a été le premier à décrocher une note de 10 de chacun des trois juges (Kadour Ziani, Moustapha Sonko, Mister V), et a même atteint une marque de 39,4 sur 40 en y ajoutant la note du public, calculée via le nombre de décibels.

Uduje logiquement vainqueur

Déjà devant après sa première réussite en demi-finale, Joshua Uduje a répondu à Brown avec le plus beau dunk de la soirée (39,6 sur 40) : parti ligne de fond, il est parvenu à smasher le ballon en arrière en passant au-dessus de la mascotte des Detroit Pistons, Hooper. Le tout avec beaucoup d’amplitude et de marge, et en éliminant aisément Shannon Bogues et Tidjan Keita de la compétition.

Ces deux derniers dunks ont fait naître la promesse d’une finale ultra spectaculaire… finalement décevante. Uduje a puni le double échec de Brown par un moulin double-pump très puissant. À défaut d’être plus spectaculaire ensuite, l’ailier couramiaud a fourni la photo de la soirée en arborant le masque de Black Panther lors de sa première réussite en finale.

Une dernière tentative qui aurait pu coûter cher

Peut-être à bout de souffle après le début de saison et la première mi-temps du Match des Étoiles, Brown est resté très classique sur un service de son coéquipier Marcus Keene. Uduje n’avait plus qu’à assurer, mais il a voulu faire le show jusqu’au bout. Ce qui aurait pu lui coûter la victoire ! Le poste 3 du SCABB a manqué à trois reprises son dernier dunk, où il tentait de passer par-dessus trois personnes. Il s’est finalement fendu d’un smash arrière facile, suffisant pour l’emporter.

Clairement plus puissant et logiquement vainqueur, Joshua Uduje est parvenu à emmener le public avec lui sur ses trois premières tentatives. « C’est important d’avoir le public avec soi, a-t-il commenté au micro de DAZN. J’ai essayé d’implique tout le monde, le plus possible. »

Une grande première pour le Britannique, heureux d’avoir pu vivre cette expérience et de repartir avec une nouvelle ligne dans son palmarès : « Jouer devant 16000 personnes, c’est énorme. Je suis béni et très content d’avoir participé à cet événement. J’ai essayé de faire le show et de montrer mes qualités, et je suis très content d’avoir représenté Saint-Chamond. » Ses défenseurs sont prévenus pour la suite de la saison d’ÉLITE 2.