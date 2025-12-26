Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël

Une sortie prématurée qui plombe les espoirs de Dallas

La malédiction continue pour Anthony Davis. Lors du match de Noël NBA entre les Dallas Mavericks et les Golden State Warriors, l’intérieur de 32 ans a une nouvelle fois été contraint de quitter prématurément la rencontre. Cette fois-ci, c’est une blessure à l’aine droite qui a mis fin à sa soirée après seulement 11 minutes de jeu.

Un historique de blessures qui inquiète Dallas

L’incident s’est produit à 8 minutes et 50 secondes de la fin du deuxième quart-temps, alors que Dallas accusait un retard de 40-36. Davis a tenté de sprinter sur une contre-attaque rapide mais s’est arrêté net, boitant immédiatement vers le banc avant de rejoindre directement les vestiaires. L’équipe médicale des Mavericks a diagnostiqué des spasmes à l’aine droite, écartant définitivement le joueur pour le reste de la rencontre.

Au moment de sa sortie, Davis affichait des statistiques modestes avec 3 points, 3 rebonds, 2 contres et 1 interception. P.J. Washington l’a remplacé sur le terrain, tandis que Max Christie a pris sa place dans le cinq majeur pour la seconde mi-temps. Cette nouvelle blessure intervient dans un contexte déjà préoccupant pour l’ancien joueur des Lakers, qui avait déjà manqué 14 matchs consécutifs en début de saison 2025-2026 à cause d’une élongation au mollet gauche.

Charles Barkley said Anthony Davis “is never going to be healthy.” He followed that up by saying it’s Cooper Flagg’s team. “I would move on. …. This experiment is over.” pic.twitter.com/DIGCRVFB1d — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) December 25, 2025

Cette nouvelle pépin physique s’inscrit dans une série noire pour Davis depuis son arrivée à Dallas. Après avoir été échangé contre Luka Dončić en février dernier, l’intérieur n’avait disputé que 9 matchs en raison de multiples blessures, notamment une élongation à l’adducteur gauche dès ses débuts avec les Mavericks. Il avait également subi une blessure à l’œil nécessitant une intervention chirurgicale durant l’intersaison.

Quand il est disponible cette saison, Davis affiche pourtant des moyennes solides de 21,7 points et 11,4 rebonds en 31 minutes par match. Cependant, selon ESPN, le propriétaire des Mavericks Patrick Dumont avait exigé des données médicales prouvant que Davis n’était « pas à risque d’aggraver » sa précédente blessure au mollet avant d’approuver son retour.

Face aux Warriors, les Mavericks ont finalement cédé 126-116 malgré les 27 points de Cooper Flagg. Cette défaite maintient Dallas à la 11ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires pour 20 défaites. L’équipe devra désormais composer sans son intérieur vedette, dont la durée d’indisponibilité reste à déterminer.