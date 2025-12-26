Recherche
Betclic ELITE

Le « must win » de Strasbourg face à Limoges, pour s’inviter à la Leaders Cup

Betclic ELITE – Assurée de disputer la Leaders Cup en cas de succès contre Limoges au Rhénus (ce vendredi, à 17h10 en direct sur DAZN), la SIG Strasbourg veut composter sa participation avant le nouvel an, à l’occasion d’un match dont l’issue ne doit pas poser de question selon Abdoulaye Ndoye.
Le « must win » de Strasbourg face à Limoges, pour s'inviter à la Leaders Cup

Abdoulaye Ndoye et les Strasbourgeois peuvent se qualifier pour la Leaders Cup en cas de victoire contre Limoges au Rhénus.

Crédit photo : Philippe Gigon

Sixième de Betclic ELITE avant de recevoir Limoges ce vendredi (17h10, en direct sur DAZN), la SIG Strasbourg peut clore 2025 en validant sa participation à la Leaders Cup, en cas de succès face aux Limousins.

Après un début de saison que peu de personnes attendaient aussi fort, les coéquipiers d’Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) veulent finir l’année sur une bonne note, dans une affiche « must win », selon l’arrière français dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace.

La Leaders Cup, « un grand pas » vers les objectifs strasbourgeois

Loin de prendre la rencontre au-dessus de la jambe, Abdoulaye Ndoye pose deux conditions au succès des siens : « Si on est sérieux et agressif, ça devrait aller ». Ce succès rapprocherait un peu plus les Alsaciens de leurs objectifs, alors que les matchs contre des équipes « hors du top 4″ sont véritablement considérés comme « des ‘must win’ si nous voulons rester proches de nos objectifs ».

Les joueurs sont conscients de l’enjeu de ce dernier match de 2025, qui les qualifierait pour la Leaders Cup tout comme il validerait leur temps de passage et la cohérence de leurs ambitions. « Ça serait quand même un grand pas. À mi-saison, c’est toujours important de participer à ce genre d’événement », songe-t-il.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

