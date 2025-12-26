Le « must win » de Strasbourg face à Limoges, pour s’inviter à la Leaders Cup

Sixième de Betclic ELITE avant de recevoir Limoges ce vendredi (17h10, en direct sur DAZN), la SIG Strasbourg peut clore 2025 en validant sa participation à la Leaders Cup, en cas de succès face aux Limousins.

Après un début de saison que peu de personnes attendaient aussi fort, les coéquipiers d’Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) veulent finir l’année sur une bonne note, dans une affiche « must win », selon l’arrière français dans les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace.

La Leaders Cup, « un grand pas » vers les objectifs strasbourgeois

Loin de prendre la rencontre au-dessus de la jambe, Abdoulaye Ndoye pose deux conditions au succès des siens : « Si on est sérieux et agressif, ça devrait aller ». Ce succès rapprocherait un peu plus les Alsaciens de leurs objectifs, alors que les matchs contre des équipes « hors du top 4″ sont véritablement considérés comme « des ‘must win’ si nous voulons rester proches de nos objectifs ».

Les joueurs sont conscients de l’enjeu de ce dernier match de 2025, qui les qualifierait pour la Leaders Cup tout comme il validerait leur temps de passage et la cohérence de leurs ambitions. « Ça serait quand même un grand pas. À mi-saison, c’est toujours important de participer à ce genre d’événement », songe-t-il.