Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation

À deux journées de la fin de la phase aller en Betclic ÉLITE, on y voit déjà un peu plus clair sur le plateau de la Leaders Cup 2026 au Futuroscope…

Quatre habitués, et le retour de Nanterre

Les trois pensionnaires d’EuroLeague, qui trustent les places du podium, étaient déjà tous qualifiés : le leader monégasque, suivi de ses dauphins ASVEL et Paris Basketball.

Deux autres équipes ont définitivement composté leur billet pour Poitiers mardi après-midi : la JL Bourg et Nanterre 92, victorieuses sur la route, respectivement à Saint-Quentin et Nancy.

Ce qui donne, pour l’instant, un plateau assez classique, avec les quatre demi-finalistes des deux dernières saisons de Betclic ÉLITE, ainsi que le retour de Nanterre, finaliste malheureux de l’édition 2024 à Saint-Chamond.

Strasbourg et Le Mans en position de force

Derrière, la SIG Strasbourg apparaît en ballotage favorable. Avec un match de moins à leur actif, les Alsaciens pourraient même se qualifier sans gagner aucune victoire sur le reste de la phase aller, mais la venue d’un Limoges CSP en crise au Rhénus vendredi semble représenter une opportunité idéale pour définitivement valider le Top 8.

Ensuite, Le Mans semble également en position d’aller défendre son trophée au Futuroscope. Le tenant du titre n’a besoin que d’une victoire : dès vendredi à Antarès contre Saint-Quentin ?

À qui le dernier billet ?

Derrière, la défaite surprise de Chalon-sur-Saône à Gravelines-Dunkerque a modifié tout le paysage de la course à la huitième place. En l’emportant à Dewerdt, l’Élan aurait pu compter deux victoires d’avance sur le reste de la meute, ce qui aurait permis de voir venir à deux journées de l’échéance…

Au lieu de cela, les Bourguignons ont remis leur voisin dijonnais dans la course. Tombeuse du Portel, la JDA est revenue à une longueur de Chalon. Seule consolation pour l’équipe d’Elric Delord : Nancy et Cholet ont également perdu. Le SLUC et CB restent dans le rétroviseur, mais peuvent continuer à rêver d’un week-end au Futuroscope.

L’Élan Chalon conserve toutefois son destin en mains. Mais un match à haute pression s’annonce vendredi au Colisée face à Nancy, un poursuivant direct…

Les calendriers des prétendants

Strasbourg :

Reçoit Limoges

Va à Bourg-en-Bresse

Va à Paris

Le Mans :

Reçoit Saint-Quentin

Va à Boulazac

Chalon :

Reçoit Nancy

Va à Limoges

Dijon :

Va à Boulazac

Reçoit Nanterre

Nancy :

Va à Chalon

Reçoit Monaco

Cholet :