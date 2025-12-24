Recherche
Leaders Cup

Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation

Le plateau de la Leaders Cup 2026 prend forme ! L'AS Monaco, le Paris Basketball, l'ASVEL, la JL Bourg et Nanterre 92 ont déjà validé leur billet pour le Futuroscope. Ne restent donc plus que trois billets, convoités par six équipes de Betclic ÉLITE.
00h00
Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation

Le Paris Basketball et la JL Bourg font partie des cinq premières équipes qualifiées pour la Leaders Cup

Crédit photo : Cécile Thomas

À deux journées de la fin de la phase aller en Betclic ÉLITE, on y voit déjà un peu plus clair sur le plateau de la Leaders Cup 2026 au Futuroscope…

Quatre habitués, et le retour de Nanterre 

Les trois pensionnaires d’EuroLeague, qui trustent les places du podium, étaient déjà tous qualifiés : le leader monégasque, suivi de ses dauphins ASVEL et Paris Basketball.

Deux autres équipes ont définitivement composté leur billet pour Poitiers mardi après-midi : la JL Bourg et Nanterre 92, victorieuses sur la route, respectivement à Saint-Quentin et Nancy.

Ce qui donne, pour l’instant, un plateau assez classique, avec les quatre demi-finalistes des deux dernières saisons de Betclic ÉLITE, ainsi que le retour de Nanterre, finaliste malheureux de l’édition 2024 à Saint-Chamond.

Strasbourg et Le Mans en position de force 

Derrière, la SIG Strasbourg apparaît en ballotage favorable. Avec un match de moins à leur actif, les Alsaciens pourraient même se qualifier sans gagner aucune victoire sur le reste de la phase aller, mais la venue d’un Limoges CSP en crise au Rhénus vendredi semble représenter une opportunité idéale pour définitivement valider le Top 8.

La SIG d’Abdoulaye Ndoye a déjà un pied au Futuroscope (photo : Miko Missana)

Ensuite, Le Mans semble également en position d’aller défendre son trophée au Futuroscope. Le tenant du titre n’a besoin que d’une victoire : dès vendredi à Antarès contre Saint-Quentin ?

À qui le dernier billet ?

Derrière, la défaite surprise de Chalon-sur-Saône à Gravelines-Dunkerque a modifié tout le paysage de la course à la huitième place. En l’emportant à Dewerdt, l’Élan aurait pu compter deux victoires d’avance sur le reste de la meute, ce qui aurait permis de voir venir à deux journées de l’échéance…

À qui les trois derniers billets pour Poitiers ?

Au lieu de cela, les Bourguignons ont remis leur voisin dijonnais dans la course. Tombeuse du Portel, la JDA est revenue à une longueur de Chalon. Seule consolation pour l’équipe d’Elric Delord : Nancy et Cholet ont également perdu. Le SLUC et CB restent dans le rétroviseur, mais peuvent continuer à rêver d’un week-end au Futuroscope.

L’Élan Chalon conserve toutefois son destin en mains. Mais un match à haute pression s’annonce vendredi au Colisée face à Nancy, un poursuivant direct…

Nancy et Cholet, deux outsiders pour la Leaders Cup (photo : Lilian Bordron)

Les calendriers des prétendants 

Strasbourg :

  • Reçoit Limoges
  • Va à Bourg-en-Bresse
  • Va à Paris

Le Mans :

  • Reçoit Saint-Quentin
  • Va à Boulazac

Chalon :

  • Reçoit Nancy
  • Va à Limoges

Dijon :

  • Va à Boulazac
  • Reçoit Nanterre

Nancy :

  • Va à Chalon
  • Reçoit Monaco

Cholet :

  • Va au Portel
  • Va à Gravelines
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Cholet
Cholet
Dijon
Dijon
Le Mans
Le Mans
Nanterre
Nanterre
Monaco
Monaco
ASVEL
ASVEL
Chalon
Chalon
Nancy
Nancy
