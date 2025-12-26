Pour le coach de Strasbourg, Jānis Gailītis, le Limoges CSP reste « une équipe dangereuse »

La SIG Strasbourg aborde son dernier rendez-vous de l’année civile avec ambition et sérieux. Face à un Limoges CSP fragilisé, lourdement battu par Le Mans (83-110) lors de la précédente journée, les Alsaciens veulent capitaliser sur leur excellent début de saison à domicile. Mais pas question de prendre ce rendez-vous à la légère, comme l’a clairement rappelé leur coach Jānis Gailītis.

❄️ 𝙅-𝟭 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨 𝙜𝙖𝙢𝙚 ! La SIG Strasbourg reçoit le CSP Limoges pour le dernier match de l’année 2025 et c’est demain à 17h10 ! 🎄 🗞️ : https://t.co/FICmIxQKHb#gosig #strasbourg pic.twitter.com/iOb6CCcYK9 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) December 25, 2025

Un match de Noël à ne pas galvauder

Vendredi soir, le Rhenus Sport affichera complet pour ce match de Noël. Un contexte particulier, que Jānis Gailītis n’a pas manqué de souligner sur le site officiel de la SIG Strasbourg : « C’est un match important vendredi, la salle sera pleine. C’est un match de Noël, les gens viennent pour passer un bon moment, pour célébrer. C’est pour cela que j’en parle : c’est une rencontre importante. Il y a des attentes particulières autour de ce match. »

Le technicien letton insiste surtout sur l’état d’esprit attendu de ses joueurs : « Je pense que les joueurs doivent montrer à quel point ils veulent vraiment gagner, à quel point ils sont prêts à faire des sacrifices. » Dans une Betclic ÉLITE dense, chaque relâchement peut coûter cher, quel que soit l’adversaire.

Une SIG solide à domicile mais encore perfectible

Avec une seule défaite au Rhenus depuis le début de la saison, face à l’ASVEL, Strasbourg s’est bâti une vraie forteresse. La SIG a déjà fait tomber plusieurs concurrents directs, grâce à une attaque équilibrée et des menaces réparties, avec cinq joueurs à plus de 10 points de moyenne.

Mais Gailītis attend davantage de constance : « Le dernier match était loin d’être parfait. Nous devons mieux organiser notre attaque et surtout mieux l’exécuter. Mais aussi imposer une vraie présence physique pendant tout le match. » Un message clair, alors que les Alsaciens alternent encore trop entre très bons passages et temps faibles.

𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗡𝗼𝗲̈𝗹 🎄🎅 SIGArmy, on se donne rendez-vous vendredi pour la dernière de l'année 🆚 @limogescsp En attendant on vous souhaite de passer un joyeux Noël ❤️🤍#gosig #strasbourg pic.twitter.com/Nq2DNG0ld2 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) December 23, 2025

Limoges, un nom qui reste dangereux malgré la crise

Dix ans plus tôt, cette affiche faisait figure de sommet du championnat de France. Aujourd’hui, les deux clubs ont quitté le sommet, mais Limoges reste un adversaire à prendre avec le plus grand sérieux. Le coach strasbourgeois le rappelle sans détour : « Je ne sais pas exactement à quel point Limoges est fort aujourd’hui, mais je sais ce que nous devons faire pour les battre. Ils ont beaucoup d’expérience, un bon coach, des joueurs intelligents. C’est une équipe dangereuse. »

Malgré ses difficultés, le CSP peut toujours s’appuyer sur des individualités capables de faire basculer un match, à commencer par son meneur américain.

Frank Mason III, le facteur X du CSP

Recruté à l’été 2025, Frank Mason III (1,82 m, 31 ans) est censé être l’attraction principale côté limougeaud. Star en NCAA avec Kansas (2013 à 2017) puis joueur NBA de 2017 à 2021 avant de se lancer à l’étranger, l’ancien meneur de Nancy doit apporter expérience et créativité à une équipe en quête de repères. Capable de scorer, de créer pour les autres et de peser défensivement, il incarne la principale menace pour la défense strasbourgeoise en l’absence de Gavin Ware (suspendu mais avec le groupe en Alsace, pour le bien de la cohésion).

PROFIL JOUEUR Frank MASON III Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 31 ans (03/04/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,8 #38 REB 1,8 #149 PD 3 #47

La SIG est prévenue : contenir Mason III et imposer un rythme élevé sera indispensable pour conclure l’année sur une bonne note.

Respecter le public, respecter le jeu

Au-delà du résultat, Jānis Gailītis a insisté sur la responsabilité collective de son groupe : « Quand on prend cette responsabilité, on respecte les gens qui paient leur place, le public. Ils viennent pour voir un beau spectacle. Nous devons leur donner le meilleur de nous-mêmes, tout le temps, pas seulement quand tout va bien. »

Face à un Limoges en difficulté (4 victoires et 9 défaites) mais toujours dangereux, Strasbourg veut offrir une prestation sérieuse et complète, fidèle à son statut actuel en Betclic ELITE, même le lendemain de Noël.