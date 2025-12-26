Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère

Les Houston Rockets ont gâché le Noël des Lakers en s’imposant largement 119-96 à la Crypto.com Arena. Une démonstration de force collective qui confirme les ambitions des Texans cette saison, face à des Lakers en pleine crise avec une troisième défaite consécutive.

Une domination physique écrasante au rebond

Le match s’est joué là où ça fait mal : sous les panneaux. Houston a littéralement étouffé Los Angeles avec 46 rebonds contre seulement 25 pour les Lakers, soit 21 possessions supplémentaires offertes. Cette domination physique s’est traduite par un avantage de 13 tirs tentés en faveur des Rockets, qui ont shooté à 54% avec 25 passes décisives.

Dès l’entame, les Rockets ont imposé leur jeu physique en pilonnant la raquette et en multipliant les secondes chances. Houston a rapidement pris 12 points d’avance (22-10) grâce à un excellent Amen Thompson, avant de mener 37-25 après le premier quart-temps.

Le duo Thompson-Durant fait la différence

Amen Thompson et Kevin Durant ont été les bourreaux des Lakers. Thompson a terminé avec 26 points à 12/19 au tir, 7 rebonds et 5 passes, apportant une pression constante par son impact physique. Durant, lui, a joué le métronome de luxe avec 25 points, 9 passes et 4/6 à 3-points, punissant chaque lecture défensive adverse.

Alperen Sengun a complété ce trio avec un double-double de 14 points et 12 rebonds, tandis que Jabari Smith Jr. a ajouté 16 points. Tari Eason s’est montré précieux en défense avec 4 interceptions et 2 contres, illustrant la profondeur de banc des Rockets.

Austin Reaves rechute, les Lakers sombrent

La soirée a tourné au cauchemar pour les Lakers quand Austin Reaves n’est pas revenu après la mi-temps, gêné au mollet gauche. Avant sa sortie, il avait inscrit 12 points en 15 minutes. La franchise a annoncé qu’il passerait une IRM, faisant craindre une absence prolongée.

Malgré les 25 points de Luka Doncic et les 18 points de LeBron James, les Lakers ont manqué de relais offensifs. Rui Hachimura a vécu un cauchemar avec 0 point à 0/6 au tir, tandis que Deandre Ayton n’a capté que 2 rebonds malgré ses 10 points. Cette rencontre historique opposait deux joueurs totalisant plus de 73 600 points en carrière, du jamais vu en NBA.

Houston n’a même pas eu besoin d’un match parfait pour s’imposer : juste d’un match sérieux, physique et sans cadeaux, confirmant leur statut de prétendant sérieux à l’Ouest. Une performance qui a gêné le coach des Lakers J.J. Reddick, en colère après la rencontre.