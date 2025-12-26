Recherche
Betclic ELITE

Dijon toujours pas au complet pour le déplacement à Boulazac

Betclic ÉLITE - La JDA Dijon se rend à Boulazac ce vendredi pour conclure son année 2025 en Betclic ELITE. Toujours privé de Robin Ducoté, le club bourguignon doit composer avec une rotation extérieure réduite face à un promu solide à domicile.
|
00h00
Dijon toujours pas au complet pour le déplacement à Boulazac

Robin Ducoté est touché au mollet

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

La JDA Dijon termine son année civile à l’extérieur, sur le parquet de Boulazac (coup d’envoi à 16h40), pour un troisième match en moins d’une semaine. Dans ce contexte dense, Dijon se présentera une nouvelle fois sans Robin Ducoté (1,93 m, 24 ans), toujours indisponible selon Le Bien Public, alors que les hommes de Laurent Legname cherchent à confirmer leur redressement avant la trêve.

Toujours sans Robin Ducoté

Déjà absent mardi face au Portel, Robin Ducoté manquera encore à l’appel dans le Périgord. Touché au mollet, l’arrière/ailier n’a pas récupéré à temps pour effectuer ce long déplacement. Une absence qui continue de peser sur la rotation extérieure dijonnaise, même si la dynamique collective s’est améliorée ces derniers jours.

Laurent Legname l’a confirmé avant le départ : « On s’est remis dans le droit chemin avec ces trois succès, mais ça ne suffit pas, on est toujours en dessous des 50 % de victoires. » Le technicien bourguignon devra donc une nouvelle fois adapter ses rotations, sans l’un de ses joueurs de banc capables d’apporter énergie et pression défensive.

La fatigue, un paramètre à maîtriser

Ce déplacement à Boulazac vient conclure une semaine à trois rencontres pour la JDA, avec plus de six heures de car à travers la France. Un paramètre que Dijon refuse d’ériger en excuse, mais qui entre forcément en ligne de compte face à une équipe périgourdine reposée, victorieuse de Limoges le week-end dernier.

« Il y aura certainement ce paramètre fatigue physique à prendre en compte, mais il ne faut pas se servir de ça comme excuse. Derrière, il y a un break : il faut que l’on donne tout durant ces 40 minutes », insiste Laurent Legname, qui vise la qualification à la Leaders Cup.

LIRE AUSSI

Un promu solide au Palio

Dijon s’attend à une opposition sérieuse face à Boulazac, qui affiche un bilan équilibré dans sa salle. Le coach bourguignon ne cache pas son respect pour l’effectif périgourdin : « C’est un promu qui a toute sa place en Betclic ELITE, qui joue bien au basket, qui est en place défensivement et discipliné », avant de souligner la densité et la complémentarité de l’équipe locale.

Toujours sans Robin Ducoté, la JDA Dijon devra donc s’appuyer sur son identité défensive et sur l’état de forme de ses cadres pour tenter de finir l’année sur une note positive, avant la trêve hivernale.

