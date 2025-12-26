« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks

Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a pas quitté le banc lors du Christmas Game remporté de justesse par les New York Knicks face aux Cleveland Cavaliers (126-124). Une image devenue familière ces dernières semaines pour le capitaine des Bleus, désormais sorti de la rotation new-yorkaise et qui n’a pas joué lors des trois derniers matches. Une situation d’autant plus marquante que le rookie français Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) est passé devant lui dans la hiérarchie.

Malgré ce contexte pesant, l’intérieur tricolore affiche une sérénité assumée, comme il l’a confié à L’Équipe par la voix d’Amaury Perdriau, envoyé spécial à New York.

Une situation inédite et mentalement éprouvante

Pour la première fois depuis son retour en NBA en 2024, Guerschon Yabusele se retrouve dans une position d’attente prolongée. A tout juste 30 ans, l’ancien joueur du Real Madrid reconnaît sans détour la difficulté mentale de cette mise à l’écart, tout en cherchant à conserver un état d’esprit positif. « C’est parfois très difficile », confie-t-il, sans jamais remettre publiquement en cause les choix de son entraîneur.

Toujours officiellement joueur des Knicks, l’ancien intérieur de Philadelphie espère encore que sa trajectoire puisse se poursuivre à New York. Mais il accepte aussi l’incertitude liée à son statut de joueur transférable, conscient que son avenir pourrait se jouer ailleurs.

Guerschon Yabusele, privé de temps de jeu avec les New York Knicks : « Si je dois aller dans une autre équipe, il faut que je sois prêt »

➡️ https://t.co/z8bMO2HHtP pic.twitter.com/lnO78NvocB — L'Équipe (@lequipe) December 25, 2025

Le travail comme seule réponse aux DNP

Privé de temps de jeu, Yabusele sait le danger que représente l’inactivité prolongée pour un basketteur. La perte de rythme et de sensations est une réalité qu’il combat au quotidien à l’entraînement. « Quand tu ne joues pas, tu as l’impression de perdre ton basket », explique-t-il, soulignant la nécessité de redoubler d’efforts pour rester prêt le jour où une opportunité se présentera. « Si je dois aller dans une autre équipe, il faut que je sois prêt. »

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3 #396 REB 2,2 #326 PD 0,4 #426

Les rumeurs de transfert comme moteur

En début de saison, des interrogations ont émergé autour de sa condition physique, un débat que le principal intéressé balaie avec détachement. « Je n’ai toujours pas compris ce débat sur mon physique, ça m’a fait sourire. » Se sentant en pleine possession de ses moyens, Guerschon Yabusele transforme désormais les rumeurs en source de motivation. « Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur », assure-t-il, convaincu que sa situation finira par se débloquer.

Qu’il retrouve une place dans la rotation des Knicks ou qu’il doive saisir une nouvelle opportunité ailleurs, le capitaine de l’équipe de France avance avec une certitude : il sera prêt le moment venu.