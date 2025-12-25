Recherche
NBA

Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game

NBA - Vincent Collet poursuit son rôle de consultant spécial auprès de Kenny Atkinson aux Cleveland Cavaliers. Arrivé avec les Cavs le 20 décembre et pour un mois, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a assisté, depuis le banc, à la défaite des Cavs au Madison Square Garden lors du Christmas Game face aux Knicks de Mohamed Diawara (5 points).
00h00
Dec 25, 2025; New York, New York, USA; New York Knicks guard Jalen Brunson (11) reacts during the fourth quarter against the Cleveland Cavaliers at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Vincent Collet était présent au Madison Square Garden ce jeudi 25 décembre. Comme lors de la saison 2024-2025, l’ancien sélectionneur des Bleus accompagne les Cleveland Cavaliers en tant que consultant spécial auprès de Kenny Atkinson. Une présence remarquée lors d’un Christmas Game cruel pour la franchise de l’Ohio, battue 126-124 par les New York Knicks, au terme d’un scénario renversant qui illustre la période délicate traversée par les Cavs.

Vincent Collet « apporte une diversité de pensée » aux Cavaliers

Présent sur le banc des Cavs depuis le 20 décembre pour une durée d’un mois, Vincent Collet poursuit son travail de l’ombre au sein du staff de Cleveland. Interrogé par le journaliste français aux États-Unis Eliott Caillot, Kenny Atkinson a expliqué l’importance de son consultant français :

« Vincent, vous savez, il a gagné beaucoup de titres en France. Bien sûr j’ai eu une expérience avec lui en équipe de France, on a été collègues pendant longtemps. Je respecte vraiment son opinion. Il nous apporte une diversité de pensée, une vision différente des choses, et ça a de la valeur pour moi. On a un super coaching staff, et c’est lui qui apporte la mentalité FIBA dans notre approche du jeu. Il est inestimable pour nous sur les deux années passées avec nous. »

Un témoignage fort de la part du coach des Cavaliers, qui met en avant la complémentarité entre culture NBA et approche FIBA au sein de son staff.

Jalen Brunson devant Kenny Atkinson et Vincent Collet
Jalen Brunson (34 points) devant Kenny Atkinson et Vincent Collet, en arrière plan (© Vincent Carchietta-Imagn Images)

Un Christmas Game renversant au Madison Square Garden

Sur le parquet, Cleveland avait pourtant parfaitement lancé sa rencontre. Emmenés par un Donovan Mitchell en feu (34 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions), les Cavaliers ont rapidement compté jusqu’à 15 points d’avance et bouclé le premier quart-temps avec une impressionnante efficacité offensive (38-23, à 68% de réussite au tir).

Mais le deuxième quart-temps a totalement changé la physionomie du match. Portés par un banc new-yorkais inspiré, avec Jordan Clarkson puis Tyler Kolek, les Knicks ont infligé un terrible 18-0 aux visiteurs pour repasser devant, avant de virer en tête à la pause (60-58).

– Journée 26122025

Tyler Kolek et Jalen Brunson font basculer la fin de match

Après un nouveau break des Cavaliers dans le troisième quart-temps, New York a une nouvelle fois trouvé les ressources pour revenir. Dans un money-time irrespirable, Tyler Kolek (16 points et 9 passes) et Jalen Brunson (34 points) ont multiplié les actions décisives, profitant aussi des largesses défensives de Cleveland.

Malgré un ultime tir à longue distance de Donovan Mitchell à deux secondes du buzzer, les Cavaliers s’inclinent 126-124, incapables de réaliser un stop défensif dans les dernières 90 secondes.

Une défense qui inquiète Cleveland

Cette nouvelle défaite met encore en lumière les difficultés défensives des Cavaliers. En encaissant 126 points, Cleveland confirme une tendance lourde : sur leurs cinq dernières sorties, les hommes de Kenny Atkinson concèdent en moyenne près de 128 points par match. Un chiffre préoccupant, alors même que Vincent Collet est présent pour apporter son regard et sa rigueur issus de la culture FIBA. Reste à savoir si son impact aura de l’effet pour que Cleveland retrouve leur efficacité de la saison passée, eux qui avaient terminé premier à l’Est avec 64 victoires et 18 défaites. Après ce revers de Noël, ils comptent déjà presque autant de de défaites (15), et seulement 17 succès à date.

Mohamed Diawara a pris part à la fête pour New York, pas Yabusele

A contrario, les New York Knicks sont deuxièmes à l’Est avec 21 victoires et 9 défaites. Seul Mohamed Diawara a joué au sein du trio français des Knicks. Le rookie français a bien tiré son épingle du jeu avec 5 points à 2/3 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive en 3 minutes 40 minutes.

En revanche, Guerschon Yabusele, qui cherche à être transféré, a vécu un nouveau DNP (Did not play), comme Pacôme Dadiet. Il a cependant pu saluer son ancien coach Vincent Collet après le buzzer final.

Gabriel Pantel-Jouve
NBA
NBA
