Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?

Alors que les San Antonio Spurs s’apprêtent à disputer le premier de leurs deux matchs face à Oklahoma City en trois jours, la franchise texane pourrait composer sans sa star tricolore Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). L’intérieur figure effectivement dans le rapport de blessure d’avant-match, semant le doute quant à sa présence face au champion en titre.

Surprise addition to the #Spurs’ injury report for tomorrow’s game against the Thunder. Victor Wembanyama is again listed as QUESTIONABLE; team citing calf injury management. #PorVida pic.twitter.com/W1Vco5lT5U — Matt Guzman (@mattgzman) December 22, 2025

Un pépin minutieusement géré par San Antonio

Cette blessure au mollet n’est pas nouvelle pour Victor Wembanyama. En novembre dernier, une blessure similaire l’avait déjà écarté des parquets pendant 12 matchs consécutifs. Il était finalement revenu pour participer à la phase finale de la NBA Cup, où les Spurs avaient fini par s’incliner en finale face aux New York Knicks.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,1 #22 REB 11,9 #3 PD 3,5 #88

L’absence potentielle de « Wemby » intervient au moment où San Antonio s’apprête à défier le Thunder, leader de la NBA avec un bilan exceptionnel de 26 victoires pour 3 défaites, deux fois en trois jours. Les Spurs, deuxième force de la Conférence Ouest avec 21 victoires et 7 défaites, espèrent pouvoir compter sur leur franchise player pour ce duel au sommet, mais ils ne prendront pas de risque.

Les Spurs peuvent-ils s’en sortir sans leur star ?

Si les moyennes de Wembanyama cette saison sont impressionnantes (24,1 points et 11,9 rebonds par match en 17 rencontres disputées), San Antonio a paradoxalement prouvé qu’elle pouvait aussi bien fonctionner sans le Français. Dans les matchs où il était absent, les Spurs affichent un bilan positif de 9 victoires pour 3 défaites, avec un ballon qui transite plus rapidement autour de De’Aaron Fox, Keldon Johnson et Devin Vassell.

Cependant, l’impact défensif de Wembanyama reste irremplaçable. San Antonio affiche un defensive rating de 110 sans « Wemby », contre 117 avec lui sur le terrain. Cette différence était encore plus marquée lors de la saison 2023-2024, où l’évaluation défensive passait de 129,4 sans lui à 110,9 avec sa présence.

Sa simple présence sur le parquet transforme complètement l’approche défensive des Spurs et reste une force de dissuasion primaire dans la raquette. Pour qui ne rebrousse pas chemin, Victor Wembanyama pourrait infliger un contre, lui qui reste sur 100 matchs consécutifs avec au moins 1 block.