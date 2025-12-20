100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !

Si l’on était Jaime Jaquez Jr., actuel favori de la course au sixième homme de l’année en NBA, on se ferait peut-être un peu de souci… Car depuis qu’il est revenu de blessure, Victor Wembanyama est utilisé en sortie de banc.

Et si cela peut froisser l’ego de certaines superstars, ce n’est évidemment pas le cas du vice-champion olympique. Alors que son temps de jeu reste limité, cantonné à 25 maximum depuis la semaine dernière, l’intérieur des Spurs a marché sur la raquette d’Atlanta la nuit dernière.

24 heures après une sortie déjà productive contre Washington, Wemby a compilé 26 points à 10/15, 12 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres en seulement 28 minutes de jeu.

👽 Wemby face à Atlanta 26 PTS

12 REB

2 BLK

+29 (!!) en seulement 22 minutes ! pic.twitter.com/TzFKx7MbZW — NBA France (@NBAFRANCE) December 20, 2025

Face aux Hawks d’un Zaccharie Risacher qui n’a pas crevé l’écran (11 points à 4/11, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 30 minutes), Victor Wembanyama a signé son premier double-double depuis son retour de blessure et est surtout un peu plus rentré dans l’histoire de la NBA !

L’ancien intérieur de la JSF Nanterre a signé son 100e match consécutif avec, au moins, un contre à son actif. Depuis l’introduction du contre dans les statistiques NBA en 1973/74, il n’est que le troisième joueur à signer une telle série, après Patrick Ewing (145) et Dikembe Mutombo (116). Avant de devenir le futur recordman ?