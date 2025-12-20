Recherche
NBA

100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !

En écrasant Atlanta en un temps record, Victor Wembanyama est un peu plus entré dans l'histoire de la NBA. L'intérieur des Spurs a signé son 100e match consécutif avec un contre, devenant seulement le troisième joueur à signer une telle série.
00h00
100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !

Wembanyama s’assoit désormais à la table d’Ewing et Mutombe

Crédit photo : Brett Davis-Imagn Images

Si l’on était Jaime Jaquez Jr., actuel favori de la course au sixième homme de l’année en NBA, on se ferait peut-être un peu de souci… Car depuis qu’il est revenu de blessure, Victor Wembanyama est utilisé en sortie de banc.

Et si cela peut froisser l’ego de certaines superstars, ce n’est évidemment pas le cas du vice-champion olympique. Alors que son temps de jeu reste limité, cantonné à 25 maximum depuis la semaine dernière, l’intérieur des Spurs a marché sur la raquette d’Atlanta la nuit dernière.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
26
PTS
12
REB
3
PDE
ATL
98 126
SAS

24 heures après une sortie déjà productive contre Washington, Wemby a compilé 26 points à 10/15, 12 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres en seulement 28 minutes de jeu.

Face aux Hawks d’un Zaccharie Risacher qui n’a pas crevé l’écran (11 points à 4/11, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 30 minutes), Victor Wembanyama a signé son premier double-double depuis son retour de blessure et est surtout un peu plus rentré dans l’histoire de la NBA !

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
11
PTS
6
REB
3
PDE
ATL
98 126
SAS

L’ancien intérieur de la JSF Nanterre a signé son 100e match consécutif avec, au moins, un contre à son actif. Depuis l’introduction du contre dans les statistiques NBA en 1973/74, il n’est que le troisième joueur à signer une telle série, après Patrick Ewing (145) et Dikembe Mutombo (116). Avant de devenir le futur recordman ?

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
