Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »

Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) fait aujourd’hui partie des 15 joueurs les plus âgés en NBA. Il nous confiait d’ailleurs les secrets de sa longévité dans une interview il y a quelques jours. En 18 ans de carrière, l’ailier passé par Portland, Charlotte, Philadelphie et Los Angeles a vécu beaucoup de choses. Des gros chamboulements d’effectif, des transferts en milieu de saison, des départs et des arrivées, des querelles de vestiaire… Mais jamais un départ ne lui avait fait aussi mal que celui que les Clippers viennent d’officialiser lors de cette trade deadline.

À quelques minutes de la date limite des transferts, la franchise angelinos a envoyé son pivot titulaire depuis des années Ivica Zubac à Indianapolis (avec le jeune Kobe Brown), en échange de Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, deux premiers tours de draft et un second tour.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading Ivica Zubac to the Indiana Pacers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eu6KtWgA9j — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

« Le transfert le plus dur que j’ai vécu »

Ce transfert était prévisible, tant les Pacers avaient fait de l’acquisition d’un pivot de renom leur priorité avant cette trade deadline, et que Zubac était mentionné dans les rumeurs depuis plusieurs jours, tout comme James Harden (qui est lui parti à Cleveland). Il n’empêche que Nicolas Batum a subi ce départ de plein fouet. Auprès du journaliste Joey Linn, le vétéran français a expliqué à quel point il était touché par le transfert de son coéquipier depuis 2020 :

« Je l’ai dit à ma femme hier soir : je suis dans cette ligue depuis 18 ans, et je pense que c’est le transfert le plus dur que j’ai vécu. J’ai déjà eu des coéquipiers et amis qui se font transférer, et c’est nul. Mais tu arrives à passer à autre chose. Mais là Zu, je ne m’y attendais pas. Il était tellement important pour la franchise. Je parie que c’était une décision très difficile même pour les dirigeants… Le fait qu’il vienne d’être papa est encore plus dur. Je me rappelle à la naissance de mon fils, j’ai dû partir le lendemain pour un déplacement de 36 heures à Miami. C’était dévastateur. Et ce n’était que 36 heures. On en a parlé un peu, mais je ne peux pas imaginer ce qu’il vit. C’est très, très difficile. »

Si Batum récupère un francophone de plus dans le vestiaire avec le Québécois Bennedict Mathurin, il perd un ami de longue date en Zubac. Avec le Serbe Bogdan Bogdanovic et le rookie suisse Yanic Niederhauser, ils formaient un petit clan d’Européens qui étaient proches. « Je regarde tout le temps les matchs d’EuroLeague en live, et avec Zubac et Bogi, on en discute aussi… On parle des résultats, et on suit ça d’ici, bien sûr » expliquait-il par exemple à notre micro fin janvier.

On le sait, la camaraderie est importante dans un vestiaire, même si la NBA est un business qui fait passer les intérêts sportifs avec l’humain. Batum devra tourner la page et se rencontrer sur sa saison, comme il l’a toujours fait.