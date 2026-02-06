Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »

NBA - Nicolas Batum a subi de plein fouet le transfert de son coéquipier aux Clippers depuis 2020, le Croate Ivica Zubac, envoyé aux Pacers : « Zu, je ne m’y attendais pas... »
|
00h00
Résumé
Écouter
Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »

Les chemins du Français et du Croate se séparent

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) fait aujourd’hui partie des 15 joueurs les plus âgés en NBA. Il nous confiait d’ailleurs les secrets de sa longévité dans une interview il y a quelques jours. En 18 ans de carrière, l’ailier passé par Portland, Charlotte, Philadelphie et Los Angeles a vécu beaucoup de choses. Des gros chamboulements d’effectif, des transferts en milieu de saison, des départs et des arrivées, des querelles de vestiaire… Mais jamais un départ ne lui avait fait aussi mal que celui que les Clippers viennent d’officialiser lors de cette trade deadline.

À quelques minutes de la date limite des transferts, la franchise angelinos a envoyé son pivot titulaire depuis des années Ivica Zubac à Indianapolis (avec le jeune Kobe Brown), en échange de Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, deux premiers tours de draft et un second tour.

 

« Le transfert le plus dur que j’ai vécu »

Ce transfert était prévisible, tant les Pacers avaient fait de l’acquisition d’un pivot de renom leur priorité avant cette trade deadline, et que Zubac était mentionné dans les rumeurs depuis plusieurs jours, tout comme James Harden (qui est lui parti à Cleveland). Il n’empêche que Nicolas Batum a subi ce départ de plein fouet. Auprès du journaliste Joey Linn, le vétéran français a expliqué à quel point il était touché par le transfert de son coéquipier depuis 2020 :

 

« Je l’ai dit à ma femme hier soir : je suis dans cette ligue depuis 18 ans, et je pense que c’est le transfert le plus dur que j’ai vécu. J’ai déjà eu des coéquipiers et amis qui se font transférer, et c’est nul. Mais tu arrives à passer à autre chose. Mais là Zu, je ne m’y attendais pas. Il était tellement important pour la franchise. Je parie que c’était une décision très difficile même pour les dirigeants…

Le fait qu’il vienne d’être papa est encore plus dur. Je me rappelle à la naissance de mon fils, j’ai dû partir le lendemain pour un déplacement de 36 heures à Miami. C’était dévastateur. Et ce n’était que 36 heures. On en a parlé un peu, mais je ne peux pas imaginer ce qu’il vit. C’est très, très difficile. »

 

LIRE AUSSI

Si Batum récupère un francophone de plus dans le vestiaire avec le Québécois Bennedict Mathurin, il perd un ami de longue date en Zubac. Avec le Serbe Bogdan Bogdanovic et le rookie suisse Yanic Niederhauser, ils formaient un petit clan d’Européens qui étaient proches. « Je regarde tout le temps les matchs d’EuroLeague en live, et avec Zubac et Bogi, on en discute aussi… On parle des résultats, et on suit ça d’ici, bien sûr » expliquait-il par exemple à notre micro fin janvier.

On le sait, la camaraderie est importante dans un vestiaire, même si la NBA est un business qui fait passer les intérêts sportifs avec l’humain. Batum devra tourner la page et se rencontrer sur sa saison, comme il l’a toujours fait.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Mickael Hay Pau
ELITE 2
00h00« On réenclenche enfin une dynamique », savoure Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Quimper
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray avant Chalon – Monaco : « Si on arrive à retrouver notre identité… »
EuroLeague
00h00« Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait » : quand Timothé Luwawu-Cabarrot comprend enfin le conseil de David Lighty
Espoirs ELITE
00h00« Il se blesse au plus mauvais moment pour lui » : la montée en puissance de Jean Noba (Boulazac) brutalement interrompue
La Boulangère Wonderligue
00h00Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement
G League
00h0038 points, à 71% à 3-points : Killian Hayes poursuit son opération séduction en G-League
Betclic ELITE
00h00« Mini-Mike » face à Mike James : « Tu iras signer les autographes à sa place ! »
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : la piste de la Société des Bains de Mer évoquée, le flou persiste pour dimanche
Jaylen Hoard enlace Roman Sorkin après la victoire du Maccabi Tel-Aviv sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv mettent fin à la série de l’Étoile Rouge Belgrade
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0