NCAA

Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State

NCAA - Petar Majstorovic continue d’enchaîner les performances individuelles solides en NCAA, malgré une nouvelle défaite de Long Beach State en Big West Conference.

00h00
Résumé
Écouter
Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State

Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State

Crédit photo : Long Beach State Men's Basketball

Moins d’une semaine après avoir compilé 22 points et 5 rebonds dans la défaite face à Hawaii, Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) a de nouveau répondu présent ce jeudi soir en NCAA. Opposé à San Diego, l’ancien prospect de l’ASA a signé une ligne statistique complète dans un match serré, une nouvelle fois perdu par les 49ers.

Petar Majstorovic, valeur sûre dans une saison compliquée

Face à San Diego, Petar Majstorovic a compilé 19 points, 8 rebonds et 2 interceptions dans une courte défaite 74-77. Une prestation qui confirme sa régularité depuis le début de l’année 2026. Sur les 10 matchs disputés depuis janvier, le Franco-Serbe a dépassé à sept reprises la barre des 20 d’évaluation, incarnant l’une des rares satisfactions d’une saison difficile pour Long Beach State.

Collectivement, les 49ers traversent une période très délicate. Le programme californien reste sur cinq défaites consécutives et pointe à l’avant-dernière place de la Big West Conference, avec un bilan de 2 victoires pour 9 défaites face aux équipes de la conférence, et un total de 3 victoires pour 18 défaites toutes compétitions confondues.

La meilleure saison statistique de sa carrière 

Individuellement, l’ancien espoir de l’ASVEL réalise la saison la plus aboutie de sa carrière en NCAA. En un peu moins de 30 minutes de moyenne, Petar Majstorovic tourne à 15,4 points, 6,4 rebonds et 1,8 passe décisive par match, assumant un rôle offensif majeur au sein de l’effectif de Long Beach State.

Leopold Levillain en soutien, dans un rôle plus discret

Dans cette rencontre, son compatriote Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans) a été plus discret sur le plan offensif, mais efficace. En 19 minutes, l’ancien membre du centre de formation de Cholet a inscrit 2 points (1/1 au tir), capté 5 rebonds et délivré une passe décisive.

Sa saison reste plus compliquée statistiquement, avec des moyennes de 4,6 points et 4,5 rebonds. Il a toutefois montré par séquences son impact potentiel, notamment à la mi-janvier lorsqu’il a signé le premier double-double de sa carrière universitaire (10 points, 14 rebonds) lors de la victoire 81-75 face à Cal State.

NCAA
NCAA
