AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés

La crise qui frappe l’AS Monaco Basket franchit un nouveau palier. À date, selon nos informations, plusieurs joueurs de la Roca Team n’ont pas l’intention de disputer la rencontre prévue ce dimanche à Chalon-sur-Saône, dans un contexte de retards de salaire toujours non résolus.

Un signal fort, alors que le club de la Principauté traverse une période de très grande instabilité financière.

Des habitudes de paiement rompues

En temps normal, l’AS Monaco avait pour habitude de régler les salaires de ses joueurs autour du 5 de chaque mois. Ce jeudi, les éléments de l’effectif concernés auraient donc dû percevoir leur mensualité de janvier.

Or, non seulement cette échéance n’a pas été honorée, mais ces joueurs attendent toujours le versement intégral de leur salaire du mois de décembre. Pour certains, des reliquats du mois de novembre restent également en suspens.

Un ras-le-bol qui se transforme en acte

Après plusieurs semaines de tensions internes, de promesses non tenues et de paiements partiels ou différés, la situation semble désormais dépasser le seuil de tolérance de certains joueurs. L’hypothèse d’un refus de jouer à Chalon illustre un changement de posture, passant de la menace (avant la rencontre à Munich ce jeudi) à l’acte.

Ce nouvel épisode intervient alors que l’AS Monaco devait initialement avancer dans son dossier de reprise devant la DNCCG, une audition une nouvelle fois reportée, et qu’une procédure judiciaire est en cours à Monaco concernant une possible cessation de paiements.

Un contexte explosif avant un match de championnat

Si cette position venait à se confirmer dans les prochaines heures, la tenue même de la rencontre face à Chalon pourrait être remise en question, ou contraindre le club à trouver une solution alternative dans l’urgence. À noter qu’en l’état actuel du règlement, un double forfait au cours d’une même saison peut entraîner un forfait général, avec des conséquences sportives majeures.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par l’AS Monaco Basket sur cette situation précise. Mais l’accumulation des retards de salaire continue d’avoir des répercussions directes sur le sportif, alors que la Roca Team – en tête de Betclic ÉLITE – évolue dans un climat devenu extrêmement tendu.