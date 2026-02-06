Recherche
Betclic ELITE

AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés

Betclic ELITE - La situation continue de se dégrader à l’AS Monaco. Selon nos informations, des joueurs de la Roca Team n’ont pas l’intention de jouer à Chalon ce dimanche, alors que les salaires restent impayés depuis plusieurs semaines.
00h00
AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés

Elie Okobo et ses coéquipiers de l’AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire

Crédit photo : Sébastien Grasset

La crise qui frappe l’AS Monaco Basket franchit un nouveau palier. À date, selon nos informations, plusieurs joueurs de la Roca Team n’ont pas l’intention de disputer la rencontre prévue ce dimanche à Chalon-sur-Saône, dans un contexte de retards de salaire toujours non résolus.

Un signal fort, alors que le club de la Principauté traverse une période de très grande instabilité financière.

Des habitudes de paiement rompues

En temps normal, l’AS Monaco avait pour habitude de régler les salaires de ses joueurs autour du 5 de chaque mois. Ce jeudi, les éléments de l’effectif concernés auraient donc dû percevoir leur mensualité de janvier.

Or, non seulement cette échéance n’a pas été honorée, mais ces joueurs attendent toujours le versement intégral de leur salaire du mois de décembre. Pour certains, des reliquats du mois de novembre restent également en suspens.

Un ras-le-bol qui se transforme en acte

Après plusieurs semaines de tensions internes, de promesses non tenues et de paiements partiels ou différés, la situation semble désormais dépasser le seuil de tolérance de certains joueurs. L’hypothèse d’un refus de jouer à Chalon illustre un changement de posture, passant de la menace (avant la rencontre à Munich ce jeudi) à l’acte.

Ce nouvel épisode intervient alors que l’AS Monaco devait initialement avancer dans son dossier de reprise devant la DNCCG, une audition une nouvelle fois reportée, et qu’une procédure judiciaire est en cours à Monaco concernant une possible cessation de paiements.

Un contexte explosif avant un match de championnat

Si cette position venait à se confirmer dans les prochaines heures, la tenue même de la rencontre face à Chalon pourrait être remise en question, ou contraindre le club à trouver une solution alternative dans l’urgence. À noter qu’en l’état actuel du règlement, un double forfait au cours d’une même saison peut entraîner un forfait général, avec des conséquences sportives majeures.

À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par l’AS Monaco Basket sur cette situation précise. Mais l’accumulation des retards de salaire continue d’avoir des répercussions directes sur le sportif, alors que la Roca Team – en tête de Betclic ÉLITE – évolue dans un climat devenu extrêmement tendu.

Commentaires

dennisrod- Modifié
J’en étais sûr,je l’ai dit à un supporter de Chalon dans un commentaire précédent . Bien sûr ils vont déplacer des joueurs mais ils vont laisser filer le match . Le problème c’est que ça va fausser le championnat,Chalon ( au demeurant une forte équipe) va prendre la victoire dans un fauteuil.. Sympa pour les prétendants aux PO qui pourraient s’en trouver lésés
Répondre
(4) J'aime
elanpourtous
Le supporter de Chalon est d'accord avec ce commentaire... J'ose quand même un match au Colisée ce dimanche et pas de forfait... Et si victoire contre une équipe tronquée, je veux bien admettre le courroux des autres équipes surtout les prétendantes au PO.. On verra bien dimanche....
Répondre
(3) J'aime
lock
Et la semaine d’après Nanterre reçoit Monaco à La Défense Arena… je ne sais pas si ce genre d’incident est assuré, espérons le sinon ça fera deux clubs de Betclic en dépôt de bilan
Répondre
(0) J'aime
elandu71
Ce n’est pas normal et pourtant je soutiens Chalon.
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
