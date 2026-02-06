Recherche
Betclic ELITE

AS Monaco : nouvelle audition DNCCG reportée, la menace d’une grève des joueurs toujours présente

Betclic ÉLITE - Alors que l’AS Monaco devait être entendue ce jeudi 5 février par la DNCCG, l’audition a été une nouvelle fois reportée. Selon L’Équipe, le dossier nécessite encore des échanges approfondis, tandis que les retards de salaire continuent de tendre un peu plus le climat en interne.
|
00h00
Résumé
Écouter
AS Monaco : nouvelle audition DNCCG reportée, la menace d’une grève des joueurs toujours présente

Nemanja Nedovic attendent toujours leurs derniers salaires, lui et ses coéquipiers réfléchissent à une grève alors que la situation avance péniblement en coulisses

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco continue de naviguer en eaux troubles. Prévue ce jeudi 5 février en visioconférence, l’audition du club par la DNCCG a été reportée pour la deuxième fois consécutive, alors que la Principauté devait présenter son plan de reprise et de sauvetage de la Roca Team.

Selon les informations de L’Équipe, ce nouveau report ne remet pas en cause la volonté du gouvernement monégasque d’intervenir, mais illustre la complexité d’un dossier encore loin d’être totalement bouclé.

LIRE AUSSI

« Le dossier mérite des échanges plus approfondis »

Contactée par L’Équipe, la Ligue nationale de basket a confirmé que ce délai supplémentaire était avant tout technique. Son directeur général Fabrice Jouhaud explique ainsi que « le dossier mérite des échanges plus approfondis, et par respect pour le travail mené notamment par la Principauté, pas de commentaire supplémentaire à date ».

Ce report intervient dans un contexte sportif déjà délicat, marqué par une nouvelle défaite en EuroLeague sur le parquet du Bayern Munich (91-82), mais surtout dans une période où l’incertitude financière domine largement l’actualité du club.

LIRE AUSSI

Un volet judiciaire qui complique encore le calendrier

Toujours selon L’Équipe, la situation a pris une tournure judiciaire. Le tribunal de première instance de Monaco a convoqué les représentants du club ce jeudi matin dans le cadre d’une audience commerciale, afin d’examiner une éventuelle constatation de l’état de cessation des paiements de la SAM AS Monaco Basket.

Un élément lourd, alors que nos estimations évaluent le montant des dettes du club à 15 millions d’euros. Dans ce contexte, la Principauté aurait besoin de temps et d’informations supplémentaires avant d’acter formellement une reprise en main complète du club.

Salaires toujours impayés, tensions persistantes dans le vestiaire

En parallèle de ce calendrier institutionnel, la situation reste très tendue en interne. Ce jeudi 5 février devait correspondre au versement des salaires de janvier. Or, selon plusieurs sources, certains joueurs attendent encore des compléments du mois de novembre, tandis que l’ensemble de l’effectif n’a toujours pas perçu son salaire de décembre.

Selon les informations de Meridian Sport, ces retards auraient ravivé la colère dans le vestiaire monégasque. Le média serbe indique que les joueurs envisageaient encore ce jeudi une forme de grève, faute de paiement au moins partiel de leurs rémunérations.

La menace d’un mouvement social relancée

Toujours selon Meridian Sport, l’hypothèse d’un mouvement de protestation n’aurait pas été écartée avant le déplacement à Munich. En cas de non-règlement rapide, certains joueurs auraient même envisagé un boycott de rencontres à venir, avec la possibilité, évoquée en interne, de voir le club aligner une équipe Espoirs en Betclic ÉLITE.

Une menace qui illustre l’extrême fragilité de la situation actuelle, malgré les discours institutionnels évoquant une « phase de transition structurée ».

Une attente qui s’allonge

Entre reports successifs devant la DNCCG, procédure judiciaire en cours et salaires toujours impayés, l’AS Monaco reste suspendue à une issue qui tarde à se concrétiser. Si la Principauté apparaît toujours comme le recours ultime pour éviter l’effondrement, le temps joue contre un club dont la situation devient chaque jour un peu plus critique.

elandu71
Ça sent le dépôt de bilan.
Répondre
(2) J'aime
thorir
Ben, ça c'est je pense que c'est ce que la Principauté veut éviter et on peut imaginer qu'elle en a les moyens, même s'il y'a forcément aussi des questions de gestion de l'argent public qui peuvent rentrer en compte je n'sais pas... Donc globalement pour Fedorycev ça ferait une quizaine de millions de dette côté ASM et une petite dizaine côté Skweek si les comptes sont bons ?
Répondre
(2) J'aime
beetlejuice53
Argent public et Principauté... J’ai failli m’étrangler. Argent sale, Fraude Fiscale, blanchiment d’argent, "optimisation fiscale", voilà les revenus d’un paradis fiscal donc, si le vendeur d’engrais venait à disparaître, il serait véritablement remplacer par des escrocs.
(5) J'aime
elanpourtous
Pas bien cool tout ça ... et regrettable pour les joueurs... Vont-ils venir jouer à Chalon dimanche ???
Répondre
(0) J'aime
dennisrod
Ils vont venir et vont perdre . Tant mieux pour vous mais pour l’équité du championnat c’est pas terrible .
Répondre
(0) J'aime
elanpourtous
Je suis tout à fait d'accord... Tant mieux pour nous si effectivement le match est biaisé par eux et qu'on gagne mais pour les autres équipes c'est pas cool... MAIS il faut déjà gagner ... (mais on l'avait déjà sportivement et admirablement fait l'an passé)
(0) J'aime
beetlejuice53
J’avais l’impression qu’ils l’avaient commencé, la grève ?! En tout cas, celle des résultats, c’est fait.
Répondre
(5) J'aime
raoul_fonfrin
Mouvement social...et....Monaco dans la même phrase. Magique.
Répondre
(4) J'aime
atchoum
Que de fins connaisseurs sur ce forum.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Trop d’arguments. "Atchoum m’a tuer".
Répondre
(1) J'aime
thebigbt
15 millions a ouais la quand même... Tu m'étonnes que la principauté examine le dossier. Va y avoir des dommages collatéraux c'est sur...
Répondre
(1) J'aime
viking92- Modifié
et c'est le minimum. Les dirigeants actuels ont été sanctionnés pour manque de transparence dans les documents fournis à la fois par l'Euroleague et la LNB. Donc la principauté n'est pas à l'abri de quelques surprises si je puis dire et c'est aussi pour cela qu'ils sont prudents. Quand on fait confiance aux escrocs, on peut logiquement se retrouver face à des méthodes d'escrocs.
Répondre
(0) J'aime
lechat23
A ce rythme, Le Portel va avoir la possibilité de sauver sa place en Betclic à la fin de la saison lors des playoff de Pro B.
Répondre
(3) J'aime
dennisrod
Monaco liquidé sous peu
Répondre
(1) J'aime
cambouis
Haaaaa, la LNB obligé de prendre une décision...trop dur, on repousse
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
