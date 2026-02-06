AS Monaco : nouvelle audition DNCCG reportée, la menace d’une grève des joueurs toujours présente

L’AS Monaco continue de naviguer en eaux troubles. Prévue ce jeudi 5 février en visioconférence, l’audition du club par la DNCCG a été reportée pour la deuxième fois consécutive, alors que la Principauté devait présenter son plan de reprise et de sauvetage de la Roca Team.

Selon les informations de L’Équipe, ce nouveau report ne remet pas en cause la volonté du gouvernement monégasque d’intervenir, mais illustre la complexité d’un dossier encore loin d’être totalement bouclé.

« Le dossier mérite des échanges plus approfondis »

Contactée par L’Équipe, la Ligue nationale de basket a confirmé que ce délai supplémentaire était avant tout technique. Son directeur général Fabrice Jouhaud explique ainsi que « le dossier mérite des échanges plus approfondis, et par respect pour le travail mené notamment par la Principauté, pas de commentaire supplémentaire à date ».

Ce report intervient dans un contexte sportif déjà délicat, marqué par une nouvelle défaite en EuroLeague sur le parquet du Bayern Munich (91-82), mais surtout dans une période où l’incertitude financière domine largement l’actualité du club.

Un volet judiciaire qui complique encore le calendrier

Toujours selon L’Équipe, la situation a pris une tournure judiciaire. Le tribunal de première instance de Monaco a convoqué les représentants du club ce jeudi matin dans le cadre d’une audience commerciale, afin d’examiner une éventuelle constatation de l’état de cessation des paiements de la SAM AS Monaco Basket.

Un élément lourd, alors que nos estimations évaluent le montant des dettes du club à 15 millions d’euros. Dans ce contexte, la Principauté aurait besoin de temps et d’informations supplémentaires avant d’acter formellement une reprise en main complète du club.

Salaires toujours impayés, tensions persistantes dans le vestiaire

En parallèle de ce calendrier institutionnel, la situation reste très tendue en interne. Ce jeudi 5 février devait correspondre au versement des salaires de janvier. Or, selon plusieurs sources, certains joueurs attendent encore des compléments du mois de novembre, tandis que l’ensemble de l’effectif n’a toujours pas perçu son salaire de décembre.

Selon les informations de Meridian Sport, ces retards auraient ravivé la colère dans le vestiaire monégasque. Le média serbe indique que les joueurs envisageaient encore ce jeudi une forme de grève, faute de paiement au moins partiel de leurs rémunérations.

La menace d’un mouvement social relancée

Toujours selon Meridian Sport, l’hypothèse d’un mouvement de protestation n’aurait pas été écartée avant le déplacement à Munich. En cas de non-règlement rapide, certains joueurs auraient même envisagé un boycott de rencontres à venir, avec la possibilité, évoquée en interne, de voir le club aligner une équipe Espoirs en Betclic ÉLITE.

Une menace qui illustre l’extrême fragilité de la situation actuelle, malgré les discours institutionnels évoquant une « phase de transition structurée ».

Une attente qui s’allonge

Entre reports successifs devant la DNCCG, procédure judiciaire en cours et salaires toujours impayés, l’AS Monaco reste suspendue à une issue qui tarde à se concrétiser. Si la Principauté apparaît toujours comme le recours ultime pour éviter l’effondrement, le temps joue contre un club dont la situation devient chaque jour un peu plus critique.