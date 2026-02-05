Monaco ne répond plus : cinquième défaite consécutive, la pire série historique de la Roca Team en EuroLeague

Vous auriez envie, vous, de travailler si vous n’aviez pas touché vos deux derniers mois de salaire ? Peut-être, si vous aimez vraiment ce que vous faites, mais vous n’y mettriez certainement plus la même application.

C’est précisément ce qui est en train d’arriver aux joueurs de l’AS Monaco, progressivement sortis de leur saison européenne par les errances structurelles du club, eux qui attendent désormais de recevoir leur paie de décembre et janvier. Et n’ont aucune visibilité sur leur avenir…

Plusieurs cadres en dedans

Pourtant, il y a trois semaines, les joueurs de Vassilis Spanoulis étaient inarrêtables, troisièmes de l’EuroLeague, proches de la plus grande série de l’histoire du club avec onze victoires consécutives. Mais vu que les choses vont très vite dans le basket, les Monégasques sont désormais piégés dans la pire spirale de l’histoire continentale de l’ASM, avec cinq revers de rang, à égalité avec la série qui avait coûté son poste à Zvezdan Mitrovic en décembre 2021…

Le dernier en date, ce jeudi à Munich (82-91), n’a pas été aussi déshonorant qu’à Kaunas. Il y avait de l’envie de bien faire, un peu plus de volonté en Lituanie, mais il était évident que les têtes n’étaient toujours pas entièrement tournées vers la cause sportive.

Cela se ressent dans la très faible intensité défensive de la première période (48 points encaissés). Cela se ressent dans les creux vécus par certains joueurs cadres, à commencer par Élie Okobo, qui a vécu une semaine très compliquée (3 points de moyenne à 30%). Surtout que le Bordelais n’était pas le seul leader aux abonnés absents, avec Daniel Theis qui a traversé comme un fantôme son retour dans son Allemagne natale (2 points à 0/3 en 29 minutes) ou un duo Alpha Diallo – Nikola Mirotic très effacé.

« Cela fait deux semaines que notre concentration n’est pas là »

Il n’y avait que Mike James pour entretenir la flamme (30 points à 11/19, 4 rebonds et 4 passes décisives), mais cela fait bien peu pour affronter l’une des équipes en forme du moment… Et désormais, la Roca Team va devoir regarder vers l’arrière, avec Milan, 11e, qui pourrait revenir à une seule longueur en cas de victoire à la LDLC Arena vendredi. Et donc éjecter l’ASM hors de la course au play-in…

« Nous ne sommes pas concentrés », peste Vassilis Spanoulis, interrogé par EuroLeague TV. « On sort du match plusieurs fois. En première mi-temps, on ne défend pas. Je ne veux pas me répéter mais ça fait deux semaines que notre concentration est absente. Ils ont essayé mais quelque chose n’est pas là… » Leurs salaires, peut-être ?!