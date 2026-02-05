Quatre équipes NBA en 24 heures : la journée rocambolesque d’Ousmane Dieng !

Ainsi va la vie d’un joueur NBA… En l’espace de 24 heures, Ousmane Dieng a appartenu à quatre franchises NBA. Pour finalement atterrir à Milwaukee… À moins que ?! Mais en attendant, récapitulons.

Mercredi, au lendemain d’un dernier match contre Orlando (6 minutes de jeu), le champion NBA s’est réveillé dans la peau d’un joueur d’Oklahoma City, l’équipe où il a démarré sa carrière américaine. Mais avec l’imminence de la trade deadline, et son rôle réduit dans la rotation du Thunder, le joueur originaire de Villeneuve-sur-Lot savait qu’il avait toutes les chances de faire ses valises. Mais peut-être pas autant !

À 20h, son nom a d’abord circulé à Philadelphie, pour un échange avec Jared McCain. Fausse piste. Quatre minutes plus tard, l’insider Jake Fischer annonçait son arrivée à Charlotte, dans le cadre d’un trade avec Mason Plumlee.

There is momentum on a deal that would send Ousmane Dieng from OKC to Charlotte for Mason Plumlee, sources say. https://t.co/1tJcHFqHwZ — Jake Fischer (@JakeLFischer) February 4, 2026

Sauf qu’Ousmane Dieng n’a même pas eu le temps de s’imaginer rejoindre ses compatriotes Salaün et Diabaté dans la rotation des Hornets. Exactement 52 minutes plus tard, Shams Charania a annoncé qu’il avait été dérouté par Charlotte vers Chicago, afin de s’offrir les services de Coby White et Mike Conley.

Just in: The Chicago Bulls are trading Coby White and Mike Conley Jr. to the Charlotte Hornets for Collin Sexton, Ousmane Dieng and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NnHXT5b8lR — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

« Un nouveau départ », écrivions-nous alors. Oui, un nouveau départ pour 23 heures et 43 minutes. Moins d’une journée plus tard, l’international français (1 sélection) a de nouveau été cité dans un tweet de Shams Charania. Ce qui n’est pas bon signe un jour de fermeture des échanges…

Cette fois, Ousmane Dieng a donc été utilisé par les Bulls comme monnaie d’échange dans un trade à trois équipes, impliquant notamment le MVP du dernier Final Four de l’EuroLeague, Nigel Hayes-Davis. À exactement 21 minutes de la deadline, l’ancien pensionnaire du Pôle France a été envoyé aux Milwaukee Bucks, où il pourra se développer sous la houlette de Giannis Antetokounmpo, finalement non-échangé par la franchise du Wisconsin. En espérant qu’après avoir connu quatre équipes en 24 heures, celle-ci soit enfin la bonne.