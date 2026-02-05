Recherche
NBA

Quatre équipes NBA en 24 heures : la journée rocambolesque d'Ousmane Dieng !

Passé d'Oklahoma City à Chicago mercredi, via un petit crochet par Charlotte, Ousmane Dieng va finir atterrir à Milwaukee ! Le joueur français a donc connu la bagatelle de quatre franchises NBA en 24 heures.
00h00
Quatre équipes NBA en 24 heures : la journée rocambolesque d'Ousmane Dieng !

Ousmane Dieng rejoint Milwaukee

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Ainsi va la vie d’un joueur NBA… En l’espace de 24 heures, Ousmane Dieng a appartenu à quatre franchises NBA. Pour finalement atterrir à Milwaukee… À moins que ?! Mais en attendant, récapitulons.

Mercredi, au lendemain d’un dernier match contre Orlando (6 minutes de jeu), le champion NBA s’est réveillé dans la peau d’un joueur d’Oklahoma City, l’équipe où il a démarré sa carrière américaine. Mais avec l’imminence de la trade deadline, et son rôle réduit dans la rotation du Thunder, le joueur originaire de Villeneuve-sur-Lot savait qu’il avait toutes les chances de faire ses valises. Mais peut-être pas autant !

À 20h, son nom a d’abord circulé à Philadelphie, pour un échange avec Jared McCain. Fausse piste. Quatre minutes plus tard, l’insider Jake Fischer annonçait son arrivée à Charlotte, dans le cadre d’un trade avec Mason Plumlee.

Sauf qu’Ousmane Dieng n’a même pas eu le temps de s’imaginer rejoindre ses compatriotes Salaün et Diabaté dans la rotation des Hornets. Exactement 52 minutes plus tard, Shams Charania a annoncé qu’il avait été dérouté par Charlotte vers Chicago, afin de s’offrir les services de Coby White et Mike Conley.

« Un nouveau départ », écrivions-nous alors. Oui, un nouveau départ pour 23 heures et 43 minutes. Moins d’une journée plus tard, l’international français (1 sélection) a de nouveau été cité dans un tweet de Shams Charania. Ce qui n’est pas bon signe un jour de fermeture des échanges…

Cette fois, Ousmane Dieng a donc été utilisé par les Bulls comme monnaie d’échange dans un trade à trois équipes, impliquant notamment le MVP du dernier Final Four de l’EuroLeague, Nigel Hayes-Davis. À exactement 21 minutes de la deadline, l’ancien pensionnaire du Pôle France a été envoyé aux Milwaukee Bucks, où il pourra se développer sous la houlette de Giannis Antetokounmpo, finalement non-échangé par la franchise du Wisconsin. En espérant qu’après avoir connu quatre équipes en 24 heures, celle-ci soit enfin la bonne.

silk
Tout ça pour être coupé dans 2 jour
thegachette
Possible, pas sûr qu'il y voit plus le terrain, heureusement pour lui que Giannis est fragile et que l'équipe n'a aucune ambition ni aucune chance de rien du tout... Ils le feront peut-être jouer pour voir ce qu'il vaut...
doubleti
Il faut avoir la tête solide dans ce monde NBA.... Bonne chance à lui... du moins s'il joue.
