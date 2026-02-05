Recherche
EuroLeague

Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »

Au micro de BasketNews, Mike James (Monaco) a évoqué les situations de Nadir Hifi, Sylvain Francisco et Timothé Luwawu-Cabarrot. Pour lesquels il se montre plutôt dithyrambique...
|
00h00
Résumé
Écouter
Mike James et Nadir Hifi, les deux stars de Betclic ÉLITE

Crédit photo : LNB

Quand Mike James s’exprime, c’est toujours intéressant. Vrai geek du basket, le meneur vedette de l’AS Monaco a des avis pertinents sur de nombreux sujets et un œil forcément plus éclairé que la moyenne.

L’ancien MVP de l’EuroLeague était ainsi l’invité du podcast de BasketNews en début de semaine. Et au cours d’une séquence dédiée aux « bons joueurs dans des équipes moyennes », Mike James a évoqué l’avenir de plusieurs joueurs français. Souvent avec un ton admiratif.

Sylvain Francisco

« Sans manquer de respect au Zalgiris, je suis impatient de le voir quitter Kaunas. Je veux le voir dans une grosse équipe, voir ce qu’il peut y faire. C’est mon joueur préféré à regarder, avec Jean Montero. »

PROFIL JOUEUR
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
17,2
#7
REB
3,1
#97
PD
6,7
#2

Nadir Hifi 

« Nadir devrait peut-être rester à Paris. Il pourrait jouer dans une grosse équipe mais il ne faudra pas s’attendre à voir la même version de Nadir. Ça va lui prendre du temps. S’il part dans un plus gros club, il commencera à bien jouer, comme maintenant, à cette époque de l’année (début février, ndlr). Jouer dans une grosse équipe, où toutes les possessions comptent vraiment, où ce n’est pas juste courir et jouer librement, c’est un ajustement. Mais il est bon. » 

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nadir Hifi.jpg
Nadir HIFI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 23 ans (16/07/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Algérie-flag-basketball.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
19,3
#2
REB
2,5
#137
PD
3,7
#30

Timothé Luwawu-Cabarrot

« Je veux vraiment qu’il joue dans une bonne équipe, qu’il ait un rôle et qu’il y adhère. Donc il faudra que tout s’embrique. Il peut jouer, je le sais : j’étais son coéquipier à Brooklyn ! À Milan, la situation était mauvaise. Pareil à l’ASVEL. Et pareil à Vitoria. Sans manquer de respect, mais ils sont mauvais aussi (il sourit). »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Timothé Luwawu-Cabarrot.jpg
Timothé LUWAWU-CABARROT
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (09/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
19
#4
REB
3,3
#83
PD
1,7
#100
Monaco
Monaco
Commentaires

sagesse
Pour une fois il ne dit pas de connerie 😅
Répondre
(4) J'aime
vinzdabest
Je suis plutôt en phase avec ce qu’il dit dans l’ensemble. Mais il démonte un peu Nadir quand même…
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Heu Kaunas ils sont juste devant Monaco donc bon...
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
