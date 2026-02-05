L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT

Ce n’était plus qu’une question de temps. À la suite de demandes répétées des fans et des joueurs, l’EuroLeague a tranché : le match pour la troisième place, disputé traditionnellement juste avant la grande finale du Final Four, est officiellement supprimé. À la place, la compétition reine du basket européen mettra désormais en avant la finale de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), symbole assumé du futur du basket continental.

The fans wanted it. The players – most importantly – wanted it. Now the EuroLeague has made it officially official. The Final Four 3rd-place match is OUT and will be replaced by the ANGT championship game pic.twitter.com/oY5UCwTgu2 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 2, 2026

Une petite finale devenue anecdotique

Instauré en 1988 en même temps que le Final Four (après deux précédents essais en 1966 et 1967), le match pour la troisième place a longtemps été un rendez-vous attendu. Mais au fil des années, son intérêt sportif s’est largement érodé. Entre rotations massives, manque d’intensité et stars refusant parfois de disputer la rencontre, la petite finale avait perdu toute crédibilité.

Supprimée lors de la scission de 2001 entre l’EuroLeague (ULEB) et la SuproLeague (FIBA), période durant laquelle la compétition se jouait sous forme de finale en série, elle avait été réintroduite lors du Final Four 2003 à Barcelone. Sans jamais retrouver son engouement d’antan.

Ces dernières saisons (à partir de 2014 plus précisément), les écarts supérieurs à 25 points n’étaient plus rares, symbole d’un match devenu purement protocolaire. A l’opposé de la petite finale de 2010, remportée par le CSKA Moscou face au Partizan Belgrade après prolongation.

L’ANGT, une vitrine idéale avant la finale

À la place, l’EuroLeague a donc choisi de mettre en lumière la finale de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), disputée elle aussi dans la salle du Final Four. Une décision logique tant cette compétition est devenue, au fil des années, un véritable trophée du futur à l’échelle européenne.

En programmant cette finale juste avant celle de l’EuroLeague, l’objectif est clair : attirer un public plus large, donner une exposition maximale aux jeunes talents et renforcer le lien entre le présent et l’avenir du basket européen.

Une compétition révélatrice de stars

L’ANGT s’est imposée comme un formidable révélateur de talents. Plusieurs futurs grands noms du basket européen et mondial s’y sont illustrés très tôt. Donatas Motiejunas, MVP en 2007 avec le Zalgiris Kaunas. Dario Saric, auteur d’un triple-double en finale et MVP 2011 avec le Cibona Zagreb. Luka Doncic, sacré MVP en 2015 à seulement 16 ans avec le Real Madrid.

Le tournoi a aussi été le théâtre de performances individuelles marquantes, comme le record de Mario Nakic (2,02 m, 24 ans), MVP 2019, auteur de 33 points sous le maillot madrilène.

L’organisation a même crée le concept des Next Gen Team ces dernières saisons afin de permettre aux talents dont l’équipe n’était pas qualifiés pour le tournoi de quand même participer et ainsi bénéficier de cette exposition médiatique.

Une histoire aussi française

La France n’est pas en reste dans l’histoire de l’ANGT. En 2010, Livio Jean-Charles avait été élu MVP lorsque le Centre Fédéral remportait le tournoi à Paris. Ivan Février avait également marqué les esprits en 2017 à Istanbul, toujours avec le Centre Fédéral. Plus récemment, le Pôle France s’est inclinée en finale contre le Real Madrid en 2024 à Berlin.

Autant de trajectoires qui confirment l’intérêt de mettre en avant cette compétition, véritable passerelle entre la formation et le très haut niveau.

Un signal fort envoyé par l’EuroLeague

En supprimant la petite finale au profit de la finale de l’ANGT, l’EuroLeague envoie un message clair : mieux vaut valoriser le basket de demain que maintenir artificiellement un match sans enjeu. Une décision qui devrait renforcer l’attractivité du week-end du Final Four et rappeler que les futures stars européennes s’écrivent souvent bien avant les projecteurs de la grande scène.