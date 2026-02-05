Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT

EuroLeague — C’était devenu un rendez-vous sans saveur. Critiqué par les fans comme par les joueurs, le match pour la troisième place disparaît officiellement du Final Four, remplacé par la finale de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), vitrine du basket européen de demain.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT

Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l’ANGT 2024, à Berlin

Crédit photo : EuroLeague

Ce n’était plus qu’une question de temps. À la suite de demandes répétées des fans et des joueurs, l’EuroLeague a tranché : le match pour la troisième place, disputé traditionnellement juste avant la grande finale du Final Four, est officiellement supprimé. À la place, la compétition reine du basket européen mettra désormais en avant la finale de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), symbole assumé du futur du basket continental.

Une petite finale devenue anecdotique

Instauré en 1988 en même temps que le Final Four (après deux précédents essais en 1966 et 1967), le match pour la troisième place a longtemps été un rendez-vous attendu. Mais au fil des années, son intérêt sportif s’est largement érodé. Entre rotations massives, manque d’intensité et stars refusant parfois de disputer la rencontre, la petite finale avait perdu toute crédibilité.

Supprimée lors de la scission de 2001 entre l’EuroLeague (ULEB) et la SuproLeague (FIBA), période durant laquelle la compétition se jouait sous forme de finale en série, elle avait été réintroduite lors du Final Four 2003 à Barcelone. Sans jamais retrouver son engouement d’antan.

Ces dernières saisons (à partir de 2014 plus précisément), les écarts supérieurs à 25 points n’étaient plus rares, symbole d’un match devenu purement protocolaire. A l’opposé de la petite finale de 2010, remportée par le CSKA Moscou face au Partizan Belgrade après prolongation.

LIRE AUSSI

L’ANGT, une vitrine idéale avant la finale

À la place, l’EuroLeague a donc choisi de mettre en lumière la finale de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT), disputée elle aussi dans la salle du Final Four. Une décision logique tant cette compétition est devenue, au fil des années, un véritable trophée du futur à l’échelle européenne.

En programmant cette finale juste avant celle de l’EuroLeague, l’objectif est clair : attirer un public plus large, donner une exposition maximale aux jeunes talents et renforcer le lien entre le présent et l’avenir du basket européen.

Une compétition révélatrice de stars

L’ANGT s’est imposée comme un formidable révélateur de talents. Plusieurs futurs grands noms du basket européen et mondial s’y sont illustrés très tôt. Donatas Motiejunas, MVP en 2007 avec le Zalgiris Kaunas. Dario Saric, auteur d’un triple-double en finale et MVP 2011 avec le Cibona Zagreb. Luka Doncic, sacré MVP en 2015 à seulement 16 ans avec le Real Madrid.

Le tournoi a aussi été le théâtre de performances individuelles marquantes, comme le record de Mario Nakic (2,02 m, 24 ans), MVP 2019, auteur de 33 points sous le maillot madrilène.

L’organisation a même crée le concept des Next Gen Team ces dernières saisons afin de permettre aux talents dont l’équipe n’était pas qualifiés pour le tournoi de quand même participer et ainsi bénéficier de cette exposition médiatique.

Une histoire aussi française

La France n’est pas en reste dans l’histoire de l’ANGT. En 2010, Livio Jean-Charles avait été élu MVP lorsque le Centre Fédéral remportait le tournoi à Paris. Ivan Février avait également marqué les esprits en 2017 à Istanbul, toujours avec le Centre Fédéral. Plus récemment, le Pôle France s’est inclinée en finale contre le Real Madrid en 2024 à Berlin.

Autant de trajectoires qui confirment l’intérêt de mettre en avant cette compétition, véritable passerelle entre la formation et le très haut niveau.

Un signal fort envoyé par l’EuroLeague

En supprimant la petite finale au profit de la finale de l’ANGT, l’EuroLeague envoie un message clair : mieux vaut valoriser le basket de demain que maintenir artificiellement un match sans enjeu. Une décision qui devrait renforcer l’attractivité du week-end du Final Four et rappeler que les futures stars européennes s’écrivent souvent bien avant les projecteurs de la grande scène.

ANGT
ANGT
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0