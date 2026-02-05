Recherche
EuroLeague

Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra

En pleine crise sportive et extra-sportive, Monaco voit le débat enfler autour de la gestion de son effectif. Les récentes sorties de Vasilis Spanoulis sur les interdictions de recruter n’ont pas convaincu tout le monde, loin de là.
00h00
Laurent Sciarra revient sur les déclarations de Vassilis Spanoulis après la défaite contre la Virtus Bologne

Crédit photo : Julie Dumélié

Alors que Monaco reste sur quatre défaites consécutives en EuroLeague et traverse une période trouble en dehors des parquets, la communication de son entraîneur Vassilis Spanoulis fait débat durant la période de crise structurelle traversée par le club. Le technicien grec a de nouveau pointé du doigt les difficultés liées aux difficultés de trésorerie après la courte défaite face à la Virtus Bologne (82-84), des propos qui ont provoqué une réaction appuyée de Laurent Sciarra sur Monaco TV.

Une frustration affichée par Spanoulis

En conférence de presse d’après-match, Vasilis Spanoulis n’a pas caché son agacement face à la situation actuelle de son effectif :

« Il y a une situation ici qu’ils doivent résoudre, peu importe qui doit la résoudre, ce n’est pas normal d’avoir 12 joueurs. Il y a des équipes avec 17-18 joueurs, nous ne pouvons pas faire les mêmes entraînements que les joueurs qu’ils alignent. »

Un discours récurrent ces dernières semaines, renforcé par les blessures à répétition, notamment celle de Yoan Makoundou, qui n’a disputé que 17 des 48 matchs de la saison.

En début de saison, le club avait fait le choix de mettre de côté un meneur (Nick Calathes) et un intérieur (Donatas Motiejunas) notamment parce que le coach grec ne comptait pas sur eux.

Le cas Cory Joseph, symbole des difficultés monégasques

La situation contractuelle du club a également conduit à des choix avortés. Recruté début décembre, Cory Joseph a quitté la Roca Team en janvier, sans avoir disputé la moindre rencontre sous le maillot monégasque. Un épisode révélateur des limites actuelles du club sur le marché.

Laurent Sciarra démonte l’argument du banc trop court

Consultant pour Monaco TV, Laurent Sciarra n’a pas mâché ses mots dans l’émission Roca Sphere, face à Benjamin Monclar :

« Quand j’entends dire que les autres équipes ont 14, 15, 16 joueurs… Ataman a 18 joueurs, il fait toujours jouer les mêmes. »

L’ancien meneur prend l’exemple d’une équipe également en difficulté, le Panathinaikos, quelques heures après le match face à l’Aris Thessalonique, perdu par les Greens 95 à 102 avec un gros double-double d’Amine Noua.

La rotation, cœur du désaccord

Pour Benjamin Monclar, le débat dépasse la seule question des blessures : « Les années précédentes, en Betclic ELITE, Mike James, un match sur deux il n’y allait pas. Une fois c’était Okobo, une fois c’était Alpha Diallo. »

Sciarra enchaîne avec un exemple précis, celui de David Michineau (1,84 m, 31 ans) : « Il ne peut pas jouer en Betclic ce garçon ? Il (Spanoulis) le fait jouer 10 minutes. »

Monclar nuance néanmoins : « Là où je peux te rejoindre, c’est en EuroLeague quand il y a de l’avance, il doit ouvrir un peu plus son banc. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_David Michineau.jpg
David MICHINEAU
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 31 ans (06/06/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,1
#167
REB
1,2
#185
PD
1,9
#86

Sciarra appelle Spanoulis à assumer

La charge finale est sans détour :

« Mais il l’a fait cinq matchs, il a remis les joueurs titulaires, alors maintenant ne viens pas pleurer. Spanoulis, il va falloir qu’il prenne ses responsabilités. À l’intérieur c’est n’importe quoi, et le joueur que tu veux recruter c’est un meneur de jeu ? (Cory Joseph) »

Et maintenant ?

Désormais dixième d’EuroLeague, Monaco cherche encore la solution, après avoir flirté avec la première place il y a moins de deux semaines. Entre contraintes administratives, blessures et choix sportifs, la marge de manœuvre semble réduite, et la pression, elle, continue de monter. Prochain rendez-vous ce jeudi à 20h30 sur le parquet du Bayern Munich.

Monaco
Monaco
TV Monaco
TV Monaco
frenchpaul1988
Il a beau gueulé (sa logique sur le nombre de joueurs m'échappe un peu...), il faut admettre que depuis son arrivée Spanoulis semble mettre à l'écart/sous-utiliser plusieurs de ses joueurs - certains peinent à grapiller du temps de jeu, voire ne quittent jamais le banc...
lechat23
Il n'a pas tord. Spanoulis a dégagé Motiejunas mais ce garçon donne maintenant 13 min et 6 pts par match à l'étoile rouge
elsinger
"je suis Lolo"
macroy
Trop fort, Sciarra... Et il a raison, Spanoulis n'ouvre pas assez son banc, notamment en Euroleague, c'est évident. Les Tarpey et Michineau ne jouent pas assez. Donc demander un effectif a rallonge.. Quant a se débarrasser de tous les 7 pieds de l'effectif (Papagiannis, Motiejunas), du grand n'importe quoi. On est pas au cirque nba et sa mode "small ball" en Euroleague..
