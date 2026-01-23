Recherche
EuroLeague

Après sa signature avortée à Monaco, Cory Joseph rejoint un autre cador de l'EuroLeague

EuroLeague - Après plus d'un mois d'attente, Cory Joseph ne jouera pas pour Monaco mais bien le club qu'ils ont éliminé au dernier Final Four : l'Olympiakos, qui vient de signer le meneur canadien pour une saison et demi.
00h00
Résumé
Écouter
Après sa signature avortée à Monaco, Cory Joseph rejoint un autre cador de l’EuroLeague

Le visuel du club grec annonçant sa signature

Crédit photo : Olympiacos BC

Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) ne jouera donc jamais sous le maillot monégasque, mais bien chez un autre participant au dernier Final Four de l’EuroLeague. Le meneur canadien aux quasiment 1000 matchs en NBA vient en effet de s’engager avec… l’Olympiakos, pour cette fin de saison et la prochaine. Le club actuellement quatrième de l’EuroLeague a annoncé sa signature ce vendredi 23 janvier, sans qu’aucune rumeur n’ait laissé filtrer l’information ces derniers jours. Au contraire, les dernières rumeurs l’annonçaient plutôt du côté de… l’Aris Salonique, autre club du championnat grec. C’est finalement vers un club d’un tout autre niveau que le champion NBA 2014 va se diriger.

Chez un concurrent direct

En début de semaine, le 18 janvier, on apprenait que l’aventure avortée Joseph avec l’AS Monaco allait prendre fin. Il était arrivé début décembre pour apporter une option supplémentaire sur les lignes arrières, avec « une période d’essai d’un mois. » Finalement, il s’est vite retrouvé dans une impasse puisque le club du Rocher n’a pas réussi à officiellement enregistrer son contrat, ni en Betclic ÉLITE ni en EuroLeague. Une victime collatérale des problèmes financiers du club monégasque. Le natif de Toronto avait rejoint l’ASM malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, espérant que celle-ci finirait par être levée. Et pour ne rien arranger, la LNB a refusé de le qualifier, arguant que Monaco ne s’était « pas acquitté de ses obligations financières auprès de la LNB ».

LIRE AUSSI

En rejoignant l’Olympiakos, Cory Joseph passe d’un concurrent direct à un autre, mais avec la garantie cette fois-ci de pouvoir fouler le parquet. Son dernier match remonte en effet à avril 2025, avec Orlando en playoffs NBA. Son profil de gestionnaire calme et mature dans ses choix sera un atout majeur pour stabiliser la mène aux côtés de Thomas Walkup, alors que les meneurs Monte Morris, Keenan Evans et même Frank Ntilikina sont actuellement blessés. En conséquence, Evan Fournier avait dû participer à la création au dernier match, égalant son record de passes décisives en EuroLeague (9).

Pour Joseph, c’est une opportunité de découvrir l’Europe dans l’une des ambiances les plus chaudes d’Europe, et de relancer sa carrière. Il est signé pour un an et demi. Un défi d’autant plus grand que celui proposé par l’Aris Salonique. Retrouvailles forcément particulières prévues à Gaston-Médecin le 12 mars, lors d’un double-déplacement en France à Paris puis Monaco.

Commentaires

macroy- Modifié
Comme prévu, 1 mois au soleil aux frais de la princesse, pardon du prince.
lefree74
et de fedcom, après qui plaindre, ils l'ont fait venir il s'est remis en forme ey va renforcer un concurrent !!
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
