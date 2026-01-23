Après sa signature avortée à Monaco, Cory Joseph rejoint un autre cador de l’EuroLeague

Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) ne jouera donc jamais sous le maillot monégasque, mais bien chez un autre participant au dernier Final Four de l’EuroLeague. Le meneur canadien aux quasiment 1000 matchs en NBA vient en effet de s’engager avec… l’Olympiakos, pour cette fin de saison et la prochaine. Le club actuellement quatrième de l’EuroLeague a annoncé sa signature ce vendredi 23 janvier, sans qu’aucune rumeur n’ait laissé filtrer l’information ces derniers jours. Au contraire, les dernières rumeurs l’annonçaient plutôt du côté de… l’Aris Salonique, autre club du championnat grec. C’est finalement vers un club d’un tout autre niveau que le champion NBA 2014 va se diriger.

Chez un concurrent direct

En début de semaine, le 18 janvier, on apprenait que l’aventure avortée Joseph avec l’AS Monaco allait prendre fin. Il était arrivé début décembre pour apporter une option supplémentaire sur les lignes arrières, avec « une période d’essai d’un mois. » Finalement, il s’est vite retrouvé dans une impasse puisque le club du Rocher n’a pas réussi à officiellement enregistrer son contrat, ni en Betclic ÉLITE ni en EuroLeague. Une victime collatérale des problèmes financiers du club monégasque. Le natif de Toronto avait rejoint l’ASM malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, espérant que celle-ci finirait par être levée. Et pour ne rien arranger, la LNB a refusé de le qualifier, arguant que Monaco ne s’était « pas acquitté de ses obligations financières auprès de la LNB ».

En rejoignant l’Olympiakos, Cory Joseph passe d’un concurrent direct à un autre, mais avec la garantie cette fois-ci de pouvoir fouler le parquet. Son dernier match remonte en effet à avril 2025, avec Orlando en playoffs NBA. Son profil de gestionnaire calme et mature dans ses choix sera un atout majeur pour stabiliser la mène aux côtés de Thomas Walkup, alors que les meneurs Monte Morris, Keenan Evans et même Frank Ntilikina sont actuellement blessés. En conséquence, Evan Fournier avait dû participer à la création au dernier match, égalant son record de passes décisives en EuroLeague (9).

Pour Joseph, c’est une opportunité de découvrir l’Europe dans l’une des ambiances les plus chaudes d’Europe, et de relancer sa carrière. Il est signé pour un an et demi. Un défi d’autant plus grand que celui proposé par l’Aris Salonique. Retrouvailles forcément particulières prévues à Gaston-Médecin le 12 mars, lors d’un double-déplacement en France à Paris puis Monaco.