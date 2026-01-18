Recherche
Betclic ELITE

Cory Joseph bientôt parti de Monaco… sans jamais avoir joué le moindre match ?

Non-qualifié à Monaco, ni en Betclic ÉLITE ni en EuroLeague, Cory Joseph devrait quitter son impasse monégasque. Six semaines après sa signature en Principauté, l'ancien joueur NBA est désormais attendu en Grèce.
00h00
Cory Joseph bientôt parti de Monaco… sans jamais avoir joué le moindre match ?

Cory Joseph devrait quitter Monaco pour la Grèce

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans cinq ans, qui se rappellera que Cory Joseph aura passé six semaines en Principauté ? 45 jours après l’officialisation de sa signature à Monaco, le champion NBA 2014 n’a toujours pas joué le moindre match avec la Roca Team…

Pour cause, le combo-guard canadien est une victime collatérale des problèmes financiers du club monégasque. L’ancien Spur avait rejoint l’ASM malgré l’interdiction de recrutement en EuroLeague, espérant que celle-ci finirait par être levée. Et pour ne rien arranger, la LNB a refusé de le qualifier, arguant que Monaco ne s’était « pas acquitté de ses obligations financières auprès de la LNB ».

Direction l’Aris Salonique ?

La Roca Team a fait appel mais un mois après, la situation semble engluée. À tel point que l’homme aux 954 matchs NBA devrait découvrir le jeu européen ailleurs ! Cantonné aux entraînements et aux travées de Gaston-Médecin, Cory Joseph est désormais annoncé en Grèce… pour réellement fouler le parquet cette fois !

 

Sport24 relate ainsi que l’Aris Salonique est sur le point de conclure un accord avec le shooteur originaire de Toronto. Il tenterait alors de renverser une situation mal embarquée alors que le mythique club grec était censé retrouver de l’allant sous la tutelle d’un nouveau propriétaire : le jeune millionnaire… canadien, Richard Hsiao.

Ainsi, à quatre journées de la fin de la phase régulière de l’EuroCup, l’Aris est au bord de l’élimination, avec deux longueurs de retard sur la sixième place. En ESAKE, le bilan de l’équipe d’Amine Noua est également négatif (6v-7d). Avant l’arrivée du sauveur, celui qui était censé faire franchir la dernière marche à Monaco ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
