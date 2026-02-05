Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli

Les San Antonio Spurs ont livré une performance collective remarquable pour s’imposer 116-106 face au Thunder d’Oklahoma City, dans une rencontre où ils n’ont jamais été menés. Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points à 9/16 aux tirs (dont 1/2 à 3-points) mais 3/8 aux lancers francs, 14 rebonds et 5 fautes provoquées en 28 minutes, soutenu par un excellent Keldon Johnson auteur de 25 points.

Cette victoire permet aux Spurs (34 victoires et 16 défaites) de se rapprocher à seulement cinq victoires du leader de la Conférence Ouest, Oklahoma City (40-12). Il s’agit de la quatrième victoire de San Antonio face au Thunder cette saison, confirmant leur excellente dynamique face aux champions NBA en titre.

Un Thunder décimé par les blessures

Oklahoma City évoluait dans des conditions particulièrement difficiles, avec seulement huit joueurs actifs sur la feuille de match. Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander était absent en raison d’une blessure abdominale, et l’équipe était privée de l’intégralité de son cinq majeur habituel lors de cette deuxième soirée consécutive.

La situation était si critique qu’en fin de troisième quart-temps, seuls les membres du staff étaient présents sur le banc lorsque l’entraîneur Mark Daigneault préparait ses trois remplaçants à entrer en jeu, alors que San Antonio menait 90-80.

Thunder injury report for tonight's game against the Spurs: Shai Gilgeous-Alexander (abdominal strain) is out

Chet Holmgren (back spasms) is out

Isaiah Hartenstein (eye corneal abrasion) is out

Lu Dort (patellofemoral joint inflammation) is out

Jalen Williams (hamstring strain)… — Clemente Almanza (@CAlmanza1007) February 4, 2026

Malgré ces circonstances difficiles, le Thunder a montré du caractère grâce à ses joueurs de rotation. Kenrich Williams a inscrit 25 points, tandis que Jaylin Williams a réalisé un double-double avec 24 points et 12 rebonds. Aaron Wiggins a également contribué avec 20 points à 7/14 aux tirs. Le trio Williams-Williams-Wiggins a combiné pour 69 points, dont 36 dès la première mi-temps.

Les Spurs profitent de l’occasion

San Antonio a parfaitement exploité cette opportunité, avec notamment De’Aaron Fox qui a distribué 10 passes décisives pour 15 points. Le rookie Carter Bryant a égalé son record personnel avec 11 points, confirmant la profondeur d’effectif des Spurs.

Jordan McLaughlin, qui n’avait joué que trois minutes lors des trois derniers matchs, a profité de son temps de jeu pour inscrire un 3-points décisif lors d’un run de 12-2 à cheval entre le premier et le deuxième quart-temps, portant le score à 42-26.

Cette performance s’inscrit dans une série contrastée pour Oklahoma City, qui ne compte que trois victoires sur ses sept derniers matchs. Les deux équipes se retrouveront prochainement : le Thunder recevra Houston samedi, tandis que les Spurs se déplaceront à Dallas jeudi.