Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli

NBA - Victor Wembanyama compile 22 points et 14 rebonds dans la quatrième victoire consécutive de San Antonio face à Oklahoma City cette saison, malgré un Thunder privé de ses titulaires habituels.
|
00h00
Résumé
Écouter
Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli

Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont livré une performance collective remarquable pour s’imposer 116-106 face au Thunder d’Oklahoma City, dans une rencontre où ils n’ont jamais été menés. Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points à 9/16 aux tirs (dont 1/2 à 3-points) mais 3/8 aux lancers francs, 14 rebonds et 5 fautes provoquées en 28 minutes, soutenu par un excellent Keldon Johnson auteur de 25 points.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
22
PTS
14
REB
2
PDE
Logo NBA
SAS
116 106
OKC

Cette victoire permet aux Spurs (34 victoires et 16 défaites) de se rapprocher à seulement cinq victoires du leader de la Conférence Ouest, Oklahoma City (40-12). Il s’agit de la quatrième victoire de San Antonio face au Thunder cette saison, confirmant leur excellente dynamique face aux champions NBA en titre.

LIRE AUSSI

Un Thunder décimé par les blessures

Oklahoma City évoluait dans des conditions particulièrement difficiles, avec seulement huit joueurs actifs sur la feuille de match. Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander était absent en raison d’une blessure abdominale, et l’équipe était privée de l’intégralité de son cinq majeur habituel lors de cette deuxième soirée consécutive.

La situation était si critique qu’en fin de troisième quart-temps, seuls les membres du staff étaient présents sur le banc lorsque l’entraîneur Mark Daigneault préparait ses trois remplaçants à entrer en jeu, alors que San Antonio menait 90-80.

Malgré ces circonstances difficiles, le Thunder a montré du caractère grâce à ses joueurs de rotation. Kenrich Williams a inscrit 25 points, tandis que Jaylin Williams a réalisé un double-double avec 24 points et 12 rebonds. Aaron Wiggins a également contribué avec 20 points à 7/14 aux tirs. Le trio Williams-Williams-Wiggins a combiné pour 69 points, dont 36 dès la première mi-temps.

Les Spurs profitent de l’occasion

San Antonio a parfaitement exploité cette opportunité, avec notamment De’Aaron Fox qui a distribué 10 passes décisives pour 15 points. Le rookie Carter Bryant a égalé son record personnel avec 11 points, confirmant la profondeur d’effectif des Spurs.

Jordan McLaughlin, qui n’avait joué que trois minutes lors des trois derniers matchs, a profité de son temps de jeu pour inscrire un 3-points décisif lors d’un run de 12-2 à cheval entre le premier et le deuxième quart-temps, portant le score à 42-26.

Cette performance s’inscrit dans une série contrastée pour Oklahoma City, qui ne compte que trois victoires sur ses sept derniers matchs. Les deux équipes se retrouveront prochainement : le Thunder recevra Houston samedi, tandis que les Spurs se déplaceront à Dallas jeudi.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0