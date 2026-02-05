Guerschon Yabusele a trouvé sa franchise : un troisième Français chez les Chicago Bulls !

Le destin de Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) dans cette NBA trade deadline est enfin fixé. Alors qu’il attendait depuis des jours de savoir à quelle sauce il allait être mangé par les Knicks qui ne voulaient plus de loi, le capitaine des Bleus connaît sa destination : ce sera Chicago. Les Bulls viennent de s’offrir ses services, dans un transfert joueur-pour-joueur contre Dalen Terry, comme vient de l’annoncer Shams Charania d’ESPN. Dans l’Illinois, il sera bien conservé et aura l’occasion de jouer davantage.

The Bulls are keeping Guerschon Yabusele, per league sources. He will not be waived and will have a chance to play with Chicago’s guards. For Knicks, they receive a player on an expiring contract in Dalen Terry. — Ian Begley (@IanBegley) February 5, 2026

Il y rejoint donc Noa Essengue et Ousmane Dieng, lui aussi transféré dans l’Illinois quelques heures avant lui, dans une colonie française qui a explosé en quelques heures. Et surtout, la principale information est venue de l’insider Ian Begley, plutôt reconnu dans le milieu : les Bulls comptent bien garder Yabusele et le faire jouer !

Un échec retentissant dans la Grosse Pomme

Yabusele n’aura jamais trouvé sa place dans le système de Mike Brown. En 41 matchs disputés cette saison, l’ailier-fort français n’a compilé que 2,7 points de moyenne en 9 minutes par rencontre, avec un pourcentage aux tirs décevant de 39,3%. Après avoir brillé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, puis confirmé avec les Philadelphia 76ers (11 points de moyenne et 38% à 3-points), Yabusele semblait collé au banc new-yorkais.

La situation financière des Knicks, profondément engagés dans le seuil de la première tranche de luxury tax, ne permettait pas de conserver un joueur sous-utilisé sur un contrat de 5,7 millions de dollars. La franchise tentait d’échanger le Français depuis plusieurs semaines déjà. Il s’était exprimé à notre micro sur les rumeurs qui l’entouraient, 24 heures avant son transfert :

Dalen Terry pour apporter de la profondeur

En retour, New York récupère Dalen Terry (2,01 m, 23 ans), arrière de 22 ans sélectionné en 18e position de la Draft 2022. L’ancien joueur d’Arizona affiche des statistiques modestes avec 3,5 points de moyenne en 11 minutes cette saison à Chicago, mais présente l’avantage d’être sous contrat expirant avec une option d’équipe. Terry pourrait apporter de la profondeur à la ligne arrière des Knicks, même s’il ne devrait pas intégrer immédiatement la rotation principale. Sa capacité à shooter à 3-points (41% cette saison sur un faible volume) et sa polyvalence défensive pourraient s’avérer utiles en cas de blessure.

Côté Bulls, on s’offre les services d’un vétéran français, notamment pour entourer et conseiller Noa Essengue et Ousmane Dieng, comme il l’a fait à New-York avec Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet. La franchise de l’Illinois avait perdu l’habitude d’accueillir des joueurs français avant cette saison. Drafté en n°12 l’année dernière, Essengue était le premier à y atterrir depuis Adam Mokoka en 2021 (Joakim Noah, Joffrey Lauvergne et Timothé Luwawu-Cabarrot y étaient passés avant lui).

Pour Yabusele, ce transfert représente une opportunité de relancer sa carrière NBA dans une équipe moins ambitieuse (10e de la conférence Est avec 24 victoires et 27 défaites), où le temps de jeu pourrait être plus accessible. À 30 ans, l’ancien joueur de Roanne, Rouen et l’ASVEL dispose encore d’une option joueur pour la saison 2026-2027 et espère retrouver le niveau qui avait séduit les observateurs lors de la saison 2024-2025. Pour l’heure, un retour en Europe semble avorté.