Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Guerschon Yabusele a trouvé sa franchise : un troisième Français chez les Chicago Bulls !

NBA - Les New York Knicks ont échangé Guerschon Yabusele avec les Chicago Bulls contre Dalen Terry. Le Français de 30 ans n'aura jamais réussi à s'imposer dans la rotation new-yorkaise depuis son arrivée l'été dernier. Il rejoint deux autres Français, Noa Essengue et Ousmane Dieng.
|
00h00
Résumé
Écouter
Guerschon Yabusele a trouvé sa franchise : un troisième Français chez les Chicago Bulls !

Guerschon Yabusele a été envoyé chez les Chicago Bulls après une demi-saison compliquée à New York

Crédit photo : © Lucas Boland-Imagn Images

Le destin de Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) dans cette NBA trade deadline est enfin fixé. Alors qu’il attendait depuis des jours de savoir à quelle sauce il allait être mangé par les Knicks qui ne voulaient plus de loi, le capitaine des Bleus connaît sa destination : ce sera Chicago. Les Bulls viennent de s’offrir ses services, dans un transfert joueur-pour-joueur contre Dalen Terry, comme vient de l’annoncer Shams Charania d’ESPN. Dans l’Illinois, il sera bien conservé et aura l’occasion de jouer davantage.

Il y rejoint donc Noa Essengue et Ousmane Dieng, lui aussi transféré dans l’Illinois quelques heures avant lui, dans une colonie française qui a explosé en quelques heures. Et surtout, la principale information est venue de l’insider Ian Begley, plutôt reconnu dans le milieu : les Bulls comptent bien garder Yabusele et le faire jouer !

LIRE AUSSI

Un échec retentissant dans la Grosse Pomme

Yabusele n’aura jamais trouvé sa place dans le système de Mike Brown. En 41 matchs disputés cette saison, l’ailier-fort français n’a compilé que 2,7 points de moyenne en 9 minutes par rencontre, avec un pourcentage aux tirs décevant de 39,3%. Après avoir brillé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, puis confirmé avec les Philadelphia 76ers (11 points de moyenne et 38% à 3-points), Yabusele semblait collé au banc new-yorkais.

La situation financière des Knicks, profondément engagés dans le seuil de la première tranche de luxury tax, ne permettait pas de conserver un joueur sous-utilisé sur un contrat de 5,7 millions de dollars. La franchise tentait d’échanger le Français depuis plusieurs semaines déjà. Il s’était exprimé à notre micro sur les rumeurs qui l’entouraient, 24 heures avant son transfert :

LIRE AUSSI

Dalen Terry pour apporter de la profondeur

En retour, New York récupère Dalen Terry (2,01 m, 23 ans), arrière de 22 ans sélectionné en 18e position de la Draft 2022. L’ancien joueur d’Arizona affiche des statistiques modestes avec 3,5 points de moyenne en 11 minutes cette saison à Chicago, mais présente l’avantage d’être sous contrat expirant avec une option d’équipe. Terry pourrait apporter de la profondeur à la ligne arrière des Knicks, même s’il ne devrait pas intégrer immédiatement la rotation principale. Sa capacité à shooter à 3-points (41% cette saison sur un faible volume) et sa polyvalence défensive pourraient s’avérer utiles en cas de blessure.

Côté Bulls, on s’offre les services d’un vétéran français, notamment pour entourer et conseiller Noa Essengue et Ousmane Dieng, comme il l’a fait à New-York avec Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet. La franchise de l’Illinois avait perdu l’habitude d’accueillir des joueurs français avant cette saison. Drafté en n°12 l’année dernière, Essengue était le premier à y atterrir depuis Adam Mokoka en 2021 (Joakim Noah, Joffrey Lauvergne et Timothé Luwawu-Cabarrot y étaient passés avant lui).

Pour Yabusele, ce transfert représente une opportunité de relancer sa carrière NBA dans une équipe moins ambitieuse (10e de la conférence Est avec 24 victoires et 27 défaites), où le temps de jeu pourrait être plus accessible. À 30 ans, l’ancien joueur de Roanne, Rouen et l’ASVEL dispose encore d’une option joueur pour la saison 2026-2027 et espère retrouver le niveau qui avait séduit les observateurs lors de la saison 2024-2025. Pour l’heure, un retour en Europe semble avorté.

 

L’effectif des Chicago Bulls après une grosse série de transferts : 

Arrières :

Ailiers :

Intérieurs :

 

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elmagnifico
oui mais quelle équipe de Chicago.....
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
sans Vucevic, on va vite voir la différence mais c'est bien, il devrait avoir du temps de jeu.
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
une équipe en reconstruction, il devrait avoir un gros temps de jeu car pas trop de concurrence sur son poste. et pour dieng, ça peut être pas mal aussi. Pour Essengue, faudra attendre l'année prochaine, j'ai l'impression
Répondre
(0) J'aime
cmnkm95
Ouais Essengue trop léger physiquement là ils l'ont envoyé en G League histoire qu'il joue un peu et après il doit aller soulever de la fonte à la salle aussi pour être un peu plus épais et derrière je pense que la saison prochaine il jouera. Après les Bulls comme ces dernières années ça sera au mieux PI sans plus mais là Yabusele voire Dieng auront des opportunités de jouer un minimum.
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0