ITW Guerschon Yabusele : « Peut-être que la NBA ne veut pas de moi »

La feuille de match est implacable. Lors de leur déplacement à Washington sur la première nuit d’un back-to-back, 13 joueurs des Knicks étaient disponibles pour le coach Mike Brown. Dans un match qui s’est très vite transformé en blow-out (victoire 101-132), 12 d’entre eux sont entrés sur le parquet. Tous sauf un : Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans). Même les two-way contracts ont eu une dizaine de minutes pour s’exprimer. Le Français était lui prêt à entrer, et s’est échauffé sur le côté dans le troisième quart-temps pour se préparer à jouer. Mais ce moment n’est jamais venu. À l’image de sa saison, lui dont les moyennes sont de 2,7 points en 9 minutes.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 2,7 #431 REB 2,1 #352 PD 0,4 #453

Dans un match où Mohamed Diawara s’est tordu la cheville [à priori sans gravité, mais des examens seront menés demain] et Pacôme Dadiet était assigné en G-League, leur compatriote est resté sur le banc à encourager ses coéquipiers. Le tout alors que son nom est énormément cité dans les rumeurs ces derniers jours, que ce soit pour un transfert en NBA, ou même un départ… en EuroLeague. Les Knicks chercheraient en tout cas à s’en séparer, alors que la trade deadline a lieu ce jeudi 5 février (21h heure française).

Mais pas de quoi entamer la bonne humeur de “l’ours dansant”, qui avait le sourire dans le vestiaire visiteurs de la Capital One Arena, et échangeait des blagues avec ses coéquipiers Ariel Hukporti, Mikal Bridges ou Karl-Anthony Towns. C’est avec cette attitude qu’il s’est présenté à notre micro pour une interview exclusive en français à BeBasket. L’occasion de parler des sujets sensibles forcément, mais aussi de sa relation avec ses coéquipiers Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet, ainsi que ses adversaires du soir Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Tristan Vukcevic.

Guerschon, on voulait déjà savoir comment ça va ? Le moral a l’air d’aller, on te voit souriant et rigoler avec tout le monde dans le vestiaire ?

Oui ! Dans une situation comme ça, je pense que le mieux c’est de rester positif, de ne pas se prendre la tête, et travailler. Essayer de contrôler les choses que tu peux contrôler. J’essaye de garder ma bonne humeur et ma joie de vivre, de toute façon c’est tout ce que je peux contrôler. Je m’entends bien avec tout le monde, on vient de gagner, je suis content que tout le monde ait pu rentrer ce soir, même si malheureusement Mo[hamed Diawara] s’est blessé…

Tu as des nouvelles de lui d’ailleurs ?

Non mais ça devrait aller. Je ne suis pas médecin donc je ne peux pas en dire plus. Mais je lui ai parlé, il m’a dit qu’il avait encore des douleurs, mais normalement ça ne devait pas être trop grave. Enfin j’espère…

Et puis voilà sinon on vient de gagner ce soir, c’est le plus important, donc on part pour le prochain match.

« Si tu fais attention aux rumeurs, tu pètes les plombs » Guerschon Yabusele, à propos de son nom qui circule des deux côtés de l’Atlantique

Tu n’as pas du tout joué ce soir, tout le monde est rentré dans l’équipe sauf toi, même lors du garbage time… C’était prévu ?

Pas spécialement. Mais je pense qu’on va le savoir bientôt, mais j’espère qu’il n’y a rien de trop important. Je ne savais pas avant le match, c’est pour ça que je me suis échauffé sur le côté pour me préparer, au cas où. Et puis finalement je ne suis pas rentré, c’est la décision du coach, je la respecte.

En tout cas tu as pu parler avec Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, tu as même échangé un maillot c’est ça ? Tu suis leur saison ?

Ouais [sourire]. Exactement, j’ai échangé avec Alex. J’avais déjà le maillot de Bilal de l’année dernière, donc j’ai dis “Alex, je n’ai pas ton maillot, j’aimerais bien l’avoir !”. Donc je l’ai pris, vu que c’est des Français. Mais il y avait aussi Tristan Vukcevic avec qui j’ai joué à Madrid. Donc maintenant j’ai les maillots des trois, je suis content je ne repars pas avec rien !

Est-ce que tu pourrais parler des deux Français de ton équipe, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet… Tu as des exemples de conseils que tu as pu leur donner depuis le début de saison, vu que tu as plus d’expérience ?

Exactement. Peut-être pas de concrets, mais en général j’essaye d’être présent avec eux, de leur parler. Forcément, c’est une situation que j’ai vécue avec Boston, et maintenant c’est eux qui y font face. J’ai fait deux ans et demi sans trop jouer, Pacôme est un peu dans la même situation, Mo c’est différent.

J’essaye de les garder calmes, de leur dire que généralement ça se passe comme ça dans les deux premières années en NBA. Leur dire qu’ils doivent rester prêts, concentrés, continuer à travailler, et avoir confiance en eux. Parce que quand ils vont les mettre sur le terrain, il faut qu’ils soient confiants, pour qu’ils puissent montrer qu’ils sont capables de jouer. J’essaye juste de les motiver et de bosser avec eux. Et vu que moi aussi je joue un peu moins, on est souvent dans les mêmes groupes à l’entraînement, sur des 1v1, 2v2 ou 4v4. J’essaye de rester positif et de les motiver.

Plus particulièrement pour Mohamed, comment tu l’as vu évoluer depuis le début de saison ? Au début on pensait qu’il allait rester en G-League toute la saison, et au final il est dans la rotation, même si c’est seulement quelques minutes par-ci par-là…

Je tiens à dire que tout ce qui lui arrive cette saison, il est allé le chercher. Je pense qu’au début d’année, il n’était pas dans les conversations. Et il a gagné sa place, grâce à son travail et son envie. Il l’a montré maintes et maintes fois. Par exemple sur le match contre New Orleans où il met 18 points, son career-high. Il met tous ses 3-points et ça surprend tout le monde. Mais moi je n’étais pas surpris, parce que je connais le niveau en France. Je sais que quand tu joues professionnel en France, c’est que tu as un certain niveau. Les gens ici ne le savent pas.

Mais il a confirmé tout ce qu’il a pu faire toutes ces dernières années avant d’être drafté. Je suis juste content pour lui, surtout en tant que Français vétéran. Je ne peux pas dire que je suis son mentor, je n’aime pas trop ce mot, mais j’essaye d’être là au maximum pour lui.

🇫🇷 MOHAMED DIAWARA STARTER AVEC LES @NYKNICKS, ET QUI REALISE SON RECORD DE POINTS EN CARRIERE ! 🔥 🔶 18 Points en 17 minutes

🔶 7/9 FG au tir, 4/4 à 3-points

🔶 2 interceptions Bravo Mo ! pic.twitter.com/VkSkWO6LGU — NBA France (@NBAFRANCE) December 30, 2025

Pour en revenir à toi, il y a pas mal de rumeurs autour de toi en ce moment, comment ça t’affectes ? Tu y fais attention ou pas ?

En fait, si tu y fais attention, tu pètes les plombs j’ai envie de dire. Je crois que j’ai entendu mon nom dans 10 équipes depuis le début. Donc j’essaye de me concentrer sur ce que je peux contrôler, je m’entraîne dur, je pousse mes limites, je reste prêt. Comme ça si je dois jouer je serai prêt, et si je dois partir je serai prêt aussi. Parce que quoi qu’il arrive, il faudra que je le sois dans les deux cas. C’est réel.

« L’EuroLeague ? Je suis ouvert à tout, mais… » Guerschon Yabusele peut-il revenir en Europe ?

Il y a même eu des rumeurs d’EuroLeague ces derniers jours… Pourtant tu as une player option pour la saison prochaine [2026/27], est-ce vraiment une possibilité ?

Oui mais… Je suis ouvert à tout à cette heure-là. Pourquoi ? Parce que j’ai 30 ans, c’est ma 12e saison professionnelle, et je pense que ça serait bête à cet âge de me fermer des portes par rapport à n’importe quelle ligue au monde. Aujourd’hui, mon objectif est forcément de rester en NBA. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas forcément, c’est que peut-être que les gens en NBA ne veulent pas de moi. Peut-être qu’il y a des options, peut-être qu’il n’y en a pas.

En tout cas, on va regarder ça avec mes agents, qui travaillent dur pour ça. Donc on va voir ce qu’il se passe. Mais la réalité c’est que je dois être prêt pour tout, je ne peux pas me fermer des portes. Je dois rester en forme et positif, comme ça peu importe ce qui arrivera, je le ferai en pleine confiance. Et puis j’accepterai ce qui arrivera.

Pourquoi dis-tu que la NBA ne voudrait pas de toi ? C’est une question de profil à ton avis ?

C’est une bonne question. Après la saison à Philly ou j’ai beaucoup joué, nous n’avons pas eu plusieurs offres comme tout le monde pouvait le penser. Je n’en ai eu que deux [New-York et Denver, ndlr]. Là j’entends mon nom à gauche et à droite. Mais finalement les contrats ne se finissent pas non plus, on n’a pas forcément les offres. Donc on va voir. On va d’abord regarder ici en NBA, et puis on va voir ce qu’il se passe en Europe.

[Question des journalistes américains] La dernière rumeur parle de l’Hapoël Tel-Aviv, ça serait une possibilité ?

J’ai vu ça oui, j’ai vu que tout le monde devenait un peu fou à propos de ça. Je ne ferme aucune porte, je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Ce que je peux dire, c’est que pour l’instant rien n’a été divulgué, rien n’a été signé, ou quoi que ce soit. Je suis un joueur des Knicks aujourd’hui.

Mais en effet, des équipes ont appelé. Cette rumeur vient justement de là, de cette équipe qui me veut, mais tout le monde a cru que j’avais déjà signé. Ce n’est pas le cas. On sait que des équipes sont prêtes à me signer si je dois retourner en Europe, on verra ce qu’il se passe. Mais je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu dans ma carrière jusque là, et d’être un joueur des New-York Knicks aujourd’hui.

