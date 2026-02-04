Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

ITW Guerschon Yabusele : « Peut-être que la NBA ne veut pas de moi »

NBA - Alors que son nom circule largement dans les rumeurs de transfert, Guerschon Yabusele a accordé une interview exclusive à BeBasket lors du déplacement de ses Knicks chez les Wizards (victoire 101-132), dans lequel il n'a pas joué.
|
00h00
ITW Guerschon Yabusele : « Peut-être que la NBA ne veut pas de moi »

Guerschon Yabusele vit-il ses derniers jours à New-York ?

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

La feuille de match est implacable. Lors de leur déplacement à Washington sur la première nuit d’un back-to-back, 13 joueurs des Knicks étaient disponibles pour le coach Mike Brown. Dans un match qui s’est très vite transformé en blow-out (victoire 101-132), 12 d’entre eux sont entrés sur le parquet. Tous sauf un : Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans). Même les two-way contracts ont eu une dizaine de minutes pour s’exprimer. Le Français était lui prêt à entrer, et s’est échauffé sur le côté dans le troisième quart-temps pour se préparer à jouer. Mais ce moment n’est jamais venu. À l’image de sa saison, lui dont les moyennes sont de 2,7 points en 9 minutes.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (17/12/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
2,7
#431
REB
2,1
#352
PD
0,4
#453

Dans un match où Mohamed Diawara s’est tordu la cheville [à priori sans gravité, mais des examens seront menés demain] et Pacôme Dadiet était assigné en G-League, leur compatriote est resté sur le banc à encourager ses coéquipiers. Le tout alors que son nom est énormément cité dans les rumeurs ces derniers jours, que ce soit pour un transfert en NBA, ou même un départ… en EuroLeague. Les Knicks chercheraient en tout cas à s’en séparer, alors que la trade deadline a lieu ce jeudi 5 février (21h heure française).

LIRE AUSSI

Mais pas de quoi entamer la bonne humeur de “l’ours dansant”, qui avait le sourire dans le vestiaire visiteurs de la Capital One Arena, et échangeait des blagues avec ses coéquipiers Ariel Hukporti, Mikal Bridges ou Karl-Anthony Towns. C’est avec cette attitude qu’il s’est présenté à notre micro pour une interview exclusive en français à BeBasket. L’occasion de parler des sujets sensibles forcément, mais aussi de sa relation avec ses coéquipiers Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet, ainsi que ses adversaires du soir Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Tristan Vukcevic.

Guerschon, on voulait déjà savoir comment ça va ? Le moral a l’air d’aller, on te voit souriant et rigoler avec tout le monde dans le vestiaire ?

Oui ! Dans une situation comme ça, je pense que le mieux c’est de rester positif, de ne pas se prendre la tête, et travailler. Essayer de contrôler les choses que tu peux contrôler. J’essaye de garder ma bonne humeur et ma joie de vivre, de toute façon c’est tout ce que je peux contrôler. Je m’entends bien avec tout le monde, on vient de gagner, je suis content que tout le monde ait pu rentrer ce soir, même si malheureusement Mo[hamed Diawara] s’est blessé…

Tu as des nouvelles de lui d’ailleurs ?

Non mais ça devrait aller. Je ne suis pas médecin donc je ne peux pas en dire plus. Mais je lui ai parlé, il m’a dit qu’il avait encore des douleurs, mais normalement ça ne devait pas être trop grave. Enfin j’espère…

Et puis voilà sinon on vient de gagner ce soir, c’est le plus important, donc on part pour le prochain match.

« Si tu fais attention aux rumeurs, tu pètes les plombs »

Guerschon Yabusele, à propos de son nom qui circule des deux côtés de l’Atlantique

Tu n’as pas du tout joué ce soir, tout le monde est rentré dans l’équipe sauf toi, même lors du garbage time… C’était prévu ?

Pas spécialement. Mais je pense qu’on va le savoir bientôt, mais j’espère qu’il n’y a rien de trop important. Je ne savais pas avant le match, c’est pour ça que je me suis échauffé sur le côté pour me préparer, au cas où. Et puis finalement je ne suis pas rentré, c’est la décision du coach, je la respecte.

En tout cas tu as pu parler avec Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, tu as même échangé un maillot c’est ça ? Tu suis leur saison ?

Ouais [sourire]. Exactement, j’ai échangé avec Alex. J’avais déjà le maillot de Bilal de l’année dernière, donc j’ai dis “Alex, je n’ai pas ton maillot, j’aimerais bien l’avoir !”. Donc je l’ai pris, vu que c’est des Français. Mais il y avait aussi Tristan Vukcevic avec qui j’ai joué à Madrid. Donc maintenant j’ai les maillots des trois, je suis content je ne repars pas avec rien !

Guerschon Yabusele échangeant avec ses deux compatriotes des Wizards (photo : Tom Compayrot)

Est-ce que tu pourrais parler des deux Français de ton équipe, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet… Tu as des exemples de conseils que tu as pu leur donner depuis le début de saison, vu que tu as plus d’expérience ?

Exactement. Peut-être pas de concrets, mais en général j’essaye d’être présent avec eux, de leur parler. Forcément, c’est une situation que j’ai vécue avec Boston, et maintenant c’est eux qui y font face. J’ai fait deux ans et demi sans trop jouer, Pacôme est un peu dans la même situation, Mo c’est différent.

J’essaye de les garder calmes, de leur dire que généralement ça se passe comme ça dans les deux premières années en NBA. Leur dire qu’ils doivent rester prêts, concentrés, continuer à travailler, et avoir confiance en eux. Parce que quand ils vont les mettre sur le terrain, il faut qu’ils soient confiants, pour qu’ils puissent montrer qu’ils sont capables de jouer. J’essaye juste de les motiver et de bosser avec eux. Et vu que moi aussi je joue un peu moins, on est souvent dans les mêmes groupes à l’entraînement, sur des 1v1, 2v2 ou 4v4. J’essaye de rester positif et de les motiver.

LIRE AUSSI

Plus particulièrement pour Mohamed, comment tu l’as vu évoluer depuis le début de saison ? Au début on pensait qu’il allait rester en G-League toute la saison, et au final il est dans la rotation, même si c’est seulement quelques minutes par-ci par-là…

Je tiens à dire que tout ce qui lui arrive cette saison, il est allé le chercher. Je pense qu’au début d’année, il n’était pas dans les conversations. Et il a gagné sa place, grâce à son travail et son envie. Il l’a montré maintes et maintes fois. Par exemple sur le match contre New Orleans où il met 18 points, son career-high. Il met tous ses 3-points et ça surprend tout le monde. Mais moi je n’étais pas surpris, parce que je connais le niveau en France. Je sais que quand tu joues professionnel en France, c’est que tu as un certain niveau. Les gens ici ne le savent pas.

Mais il a confirmé tout ce qu’il a pu faire toutes ces dernières années avant d’être drafté. Je suis juste content pour lui, surtout en tant que Français vétéran. Je ne peux pas dire que je suis son mentor, je n’aime pas trop ce mot, mais j’essaye d’être là au maximum pour lui.

Pour en revenir à toi, il y a pas mal de rumeurs autour de toi en ce moment, comment ça t’affectes ? Tu y fais attention ou pas ?

En fait, si tu y fais attention, tu pètes les plombs j’ai envie de dire. Je crois que j’ai entendu mon nom dans 10 équipes depuis le début. Donc j’essaye de me concentrer sur ce que je peux contrôler, je m’entraîne dur, je pousse mes limites, je reste prêt. Comme ça si je dois jouer je serai prêt, et si je dois partir je serai prêt aussi. Parce que quoi qu’il arrive, il faudra que je le sois dans les deux cas. C’est réel.

« L’EuroLeague ? Je suis ouvert à tout, mais… »

Guerschon Yabusele peut-il revenir en Europe ?

Il y a même eu des rumeurs d’EuroLeague ces derniers jours… Pourtant tu as une player option pour la saison prochaine [2026/27], est-ce vraiment une possibilité ?

Oui mais… Je suis ouvert à tout à cette heure-là. Pourquoi ? Parce que j’ai 30 ans, c’est ma 12e saison professionnelle, et je pense que ça serait bête à cet âge de me fermer des portes par rapport à n’importe quelle ligue au monde. Aujourd’hui, mon objectif est forcément de rester en NBA. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas forcément, c’est que peut-être que les gens en NBA ne veulent pas de moi. Peut-être qu’il y a des options, peut-être qu’il n’y en a pas.

En tout cas, on va regarder ça avec mes agents, qui travaillent dur pour ça. Donc on va voir ce qu’il se passe. Mais la réalité c’est que je dois être prêt pour tout, je ne peux pas me fermer des portes. Je dois rester en forme et positif, comme ça peu importe ce qui arrivera, je le ferai en pleine confiance. Et puis j’accepterai ce qui arrivera.

LIRE AUSSI

Pourquoi dis-tu que la NBA ne voudrait pas de toi ? C’est une question de profil à ton avis ?

C’est une bonne question. Après la saison à Philly ou j’ai beaucoup joué, nous n’avons pas eu plusieurs offres comme tout le monde pouvait le penser. Je n’en ai eu que deux [New-York et Denver, ndlr]. Là j’entends mon nom à gauche et à droite. Mais finalement les contrats ne se finissent pas non plus, on n’a pas forcément les offres. Donc on va voir. On va d’abord regarder ici en NBA, et puis on va voir ce qu’il se passe en Europe.

LIRE AUSSI

[Question des journalistes américains] La dernière rumeur parle de l’Hapoël Tel-Aviv, ça serait une possibilité ?

J’ai vu ça oui, j’ai vu que tout le monde devenait un peu fou à propos de ça. Je ne ferme aucune porte, je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Ce que je peux dire, c’est que pour l’instant rien n’a été divulgué, rien n’a été signé, ou quoi que ce soit. Je suis un joueur des Knicks aujourd’hui.

Mais en effet, des équipes ont appelé. Cette rumeur vient justement de là, de cette équipe qui me veut, mais tout le monde a cru que j’avais déjà signé. Ce n’est pas le cas. On sait que des équipes sont prêtes à me signer si je dois retourner en Europe, on verra ce qu’il se passe. Mais je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu dans ma carrière jusque là, et d’être un joueur des New-York Knicks aujourd’hui.

Depuis Washington,

NBA
NBA
Suivre
interview
interview
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
seiguementvotre
Mouais... Il a tout de même une franchise qui lui offre 6 millions par an, après une saison correcte, sans plus, dans une équipe de m****. Peut-être que le problème vient de lui et de son investissement, non ?
Répondre
(1) J'aime
doubleti
Il faut être à la bonne place avec les bonnes personnes. Ce n'est pas le coach actuel qui a choisi Yabuzele. Certains vont s'éclater avec certains coachs, et d'autres non. Quel que soit le niveau, cela se passe comme cela. Je ne pense pas un seul instant que c'est une question d'investissement de sa part.
Répondre
(1) J'aime
cmnkm95
Je te rejoins totalement, je pense juste que Brown n'aime pas le profil de Yabusele mais Yabusele bosse bien je pense. Après quand tu n'as pas la confiance du coach peu importe le niveau d'ailleurs bah c'est compliqué.
(0) J'aime
halle_37
L’ancien coach l'avait choisis pour au final ne jamais le faire jouer lol
(0) J'aime
seiguementvotre
Ah bon ?! Donc le perfide Brown ne ferait volontairement pas jouer un gars à l'investissement irréprochable ? Et pour quels motifs ?
(0) J'aime
halle_37- Modifié
Ptete qu'il fallait pas aller aux knicks aussi..... Cette franchise, est un cimetière a joueur français, surtout pour aussi peu d'argent
Répondre
(3) J'aime
loule
c'est sûr qu'il doit s'en vouloir d'avoir refusé Denver. Après Denver offrait peut être pas de Player Option aussi
Répondre
(1) J'aime
halle_37
Grosse erreur de lui et son agent
(0) J'aime
davincii
Sportivement le choix logique aurait été denver mais il a préféré les sous de NY. quelle idée de signer là bas alors que l'équipe était sans coach à ce moment-là.
Répondre
(1) J'aime
madaballer
Ce sont les GM qui font les rosters en NBA pas les coachs (cf. Dallas et le move Luka) , même si les deux travaillent svt ensembles
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Et les coaches qui decident du plan de jeu quand meme
(0) J'aime
djaycee49
Oubliez pas qu'il a joué pour des clopinettes l'an passé après avoir payé sa clause libératoire..... Donc il a sûrement choisi l'argent.... Mais bon signer sans coach en poste , c'est a quitte ou double
Répondre
(0) J'aime
ici10
Il s’est planté, NY fait rêver mais il faut être réaliste sur son niveau de jeu. Yabusele est un 4 qui peut défendre sur des 3 et 4, dépanner occasionnellement en 5 mais NY l’utilise en parcimonie en 5. Le gros problème : Yabusele doit jouer et beaucoup jouer pour retrouver du rythme.
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0