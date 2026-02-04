Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
LF2

Emmanuel Body attendu sur le banc de Monaco la saison prochaine

LF2 - Emmanuel Body va devenir le nouvel entraîneur du Monaco Basket Association. Après 14 saisons passées au Roche Vendée Basket, le technicien s’apprête à relever un nouveau défi en Principauté.
|
00h00
Résumé
Écouter
Emmanuel Body attendu sur le banc de Monaco la saison prochaine

Libre depuis l’EuroBasket U20 2025, Emmanuel Body va reprendre du service, à Monaco

Crédit photo : FIBA

Emmanuel Body va rejoindre le Monaco Basket Association à partir de la saison 2026-2027 selon nos informations. Libre depuis son EuroBasket raté avec l’Équipe de France U20 féminine en 2025, figure bien connue du basket féminin français après 14 années au Roche Vendée Basket Club (RVBC), le technicien s’apprête à prendre les rênes d’une équipe monégasque actuellement cinquième du championnat.

Un entraîneur expérimenté pour relancer la dynamique

Champion de LF2 en 2017 avec le RVBC, le natif de Cholet arrivera en Principauté avec un vécu solide sur les bancs de l’élite et de l’antichambre. Sur place, il remplacera le coach grec Petros Prekas qui avait succédé à l’historique Olga Tarasenko à l’intersaison 2025.

Petros Prekas bénéficie d’un effectif compétitif, qui affiche un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. Désormais aidé par la Société des bains de mer de Monaco, le MBA espère monter en puissance à l’avenir, en accédant potentiellement à La Boulangère Wonderligue.

Un effectif de premier plan à exploiter

Dans ses rangs, Monaco peut notamment compter sur Julie Tetart, qui survole actuellement la Ligue avec une évaluation moyenne impressionnante de 36,7, la meilleure du championnat. Autre atout majeur, Maud Stervinou, septième meilleure scoreuse, apporte une menace offensive constante sur les lignes arrière et extérieures. D’autres recrues de renom pourraient arriver au cours des mois à venir.

PROFIL JOUEUR
Julie TETART
Poste(s): Pivot
Taille: 190 cm
Âge: 33 ans (10/06/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / LF2
PTS
21,7
#1
REB
19,9
#1
PD
2
#59

 

LF2
LF2
Suivre
Monaco BA
Monaco BA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Bilan actuel de Monaco : 9 victoires - 8 défaites.
Répondre
(0) J'aime
sagesse
D’autres recrues de renom pourraient arriver !!!! Ils veulent faire comme leurs collègues masculins ? Mais non pas avec cet entraîneur, certains bonnes joueuses ne viendront pas si c’est lui!!!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0