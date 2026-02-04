Emmanuel Body attendu sur le banc de Monaco la saison prochaine

Emmanuel Body va rejoindre le Monaco Basket Association à partir de la saison 2026-2027 selon nos informations. Libre depuis son EuroBasket raté avec l’Équipe de France U20 féminine en 2025, figure bien connue du basket féminin français après 14 années au Roche Vendée Basket Club (RVBC), le technicien s’apprête à prendre les rênes d’une équipe monégasque actuellement cinquième du championnat.

Un entraîneur expérimenté pour relancer la dynamique

Champion de LF2 en 2017 avec le RVBC, le natif de Cholet arrivera en Principauté avec un vécu solide sur les bancs de l’élite et de l’antichambre. Sur place, il remplacera le coach grec Petros Prekas qui avait succédé à l’historique Olga Tarasenko à l’intersaison 2025.

Petros Prekas bénéficie d’un effectif compétitif, qui affiche un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. Désormais aidé par la Société des bains de mer de Monaco, le MBA espère monter en puissance à l’avenir, en accédant potentiellement à La Boulangère Wonderligue.

Un effectif de premier plan à exploiter

Dans ses rangs, Monaco peut notamment compter sur Julie Tetart, qui survole actuellement la Ligue avec une évaluation moyenne impressionnante de 36,7, la meilleure du championnat. Autre atout majeur, Maud Stervinou, septième meilleure scoreuse, apporte une menace offensive constante sur les lignes arrière et extérieures. D’autres recrues de renom pourraient arriver au cours des mois à venir.