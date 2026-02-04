Quand Le Portel s’entraîne chez son voisin et ancien rival de Boulogne-sur-Mer

Alors que la situation sportive du Portel reste extrêmement délicate en Betclic ELITE, une problématique logistique est venue s’ajouter au quotidien des Stellistes. En raison de l’organisation de la rencontre de Coupe Davis France – Slovaquie, l’ESSM a dû trouver une solution alternative pour assurer ses entraînements.

Le Chaudron réquisitionné pour la Coupe Davis

Depuis ce lundi, le Chaudron est dédié au match France – Slovaquie (7-8 février), comptant pour le premier tour de la Coupe Davis. Une indisponibilité qui a contraint l’ESSM Le Portel à revoir son organisation, au moment même où Arnaud Ricoux débute sa mission à la tête de l’équipe.

Parmi les premiers dossiers à gérer pour le nouvel entraîneur figurait donc la question du site d’entraînement pour la semaine à venir.

Les Bleus auront besoin du Chaudron 🌋 Dernières places pour la journée décisive de dimanche sur Ticketmaster 🎟️ https://t.co/PCQLkhTgoH#DavisCup #EspritBleu pic.twitter.com/tnQUIqig2b — FFT (@FFTennis) February 3, 2026

Damrémont ouvre ses portes à l’ESSM

La solution est venue du voisin immédiat, le SOMB, le club de Boulogne-sur-Mer. Après un échange avec Olivier Bourgain, manager du club boulonnais, un accord a été trouvé pour accueillir les entraînements portelois à Damrémont.

« Entre les deux clubs, les tensions n’existent pas actuellement. C’est évident qu’un voisin qui n’a pas ses créneaux, on l’accueille avec plaisir à Damrémont », a confirmé Olivier Bourgain à nos confrères de La Voix du Nord, précisant que la décision avait été validée conjointement avec Anne Le Lan, adjointe aux sports. Les staffs des deux équipes se partageront la salle.

Contrairement à 2023, les joueurs de l’ESSM ne fouleront toutefois le parquet de Damrémont que pour s’entraîner. Ces liens entre deux bastions locaux historiques est peut-être anodin, mais il montre la capacité de ces ex-rivaux à collaborer. Alors que l’ESSM suffoque financièrement en première division et que le SOMB aspire à retrouver la LNB à terme avec un nouveau souffle, n’ont-ils pas intérêt à se rapprocher à moyen / long terme ? La question peut se poser.

Une semaine capitale pour la suite

En tout cas, à très court terme cette semaine d’entraînement délocalisée mènera les Nordistes à deux rendez-vous cruciaux face à Boulazac et Saint-Quentin. Deux adversaires directement concernés par la lutte pour le maintien, mais dont la situation reste bien moins critique que celle des Stellistes, toujours en quête de leur première victoire de la saison.