Betclic ELITE

Quand Le Portel s’entraîne chez son voisin et ancien rival de Boulogne-sur-Mer

Toujours sans victoire après 18 journées, Le Portel doit gérer une contrainte supplémentaire. Cette semaine, l’ESSM sera privée du Chaudron en raison de la Coupe Davis et s’entraînera chez son voisin boulonnais, autrefois son rival local.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quand Le Portel s’entraîne chez son voisin et ancien rival de Boulogne-sur-Mer

La salle Damrémont, où évoluen le SOMB, accueille l’ESSM Le Portel cette semaine

Crédit photo : SOMB Boulogne

Alors que la situation sportive du Portel reste extrêmement délicate en Betclic ELITE, une problématique logistique est venue s’ajouter au quotidien des Stellistes. En raison de l’organisation de la rencontre de Coupe Davis France – Slovaquie, l’ESSM a dû trouver une solution alternative pour assurer ses entraînements.

Le Chaudron réquisitionné pour la Coupe Davis

Depuis ce lundi, le Chaudron est dédié au match France – Slovaquie (7-8 février), comptant pour le premier tour de la Coupe Davis. Une indisponibilité qui a contraint l’ESSM Le Portel à revoir son organisation, au moment même où Arnaud Ricoux débute sa mission à la tête de l’équipe.

Parmi les premiers dossiers à gérer pour le nouvel entraîneur figurait donc la question du site d’entraînement pour la semaine à venir.

Damrémont ouvre ses portes à l’ESSM

La solution est venue du voisin immédiat, le SOMB, le club de Boulogne-sur-Mer. Après un échange avec Olivier Bourgain, manager du club boulonnais, un accord a été trouvé pour accueillir les entraînements portelois à Damrémont.

« Entre les deux clubs, les tensions n’existent pas actuellement. C’est évident qu’un voisin qui n’a pas ses créneaux, on l’accueille avec plaisir à Damrémont », a confirmé Olivier Bourgain à nos confrères de La Voix du Nord, précisant que la décision avait été validée conjointement avec Anne Le Lan, adjointe aux sports. Les staffs des deux équipes se partageront la salle.

Contrairement à 2023, les joueurs de l’ESSM ne fouleront toutefois le parquet de Damrémont que pour s’entraîner. Ces liens entre deux bastions locaux historiques est peut-être anodin, mais il montre la capacité de ces ex-rivaux à collaborer. Alors que l’ESSM suffoque financièrement en première division et que le SOMB aspire à retrouver la LNB à terme avec un nouveau souffle, n’ont-ils pas intérêt à se rapprocher à moyen / long terme ? La question peut se poser.

Une semaine capitale pour la suite

En tout cas, à très court terme cette semaine d’entraînement délocalisée mènera les Nordistes à deux rendez-vous cruciaux face à Boulazac et Saint-Quentin. Deux adversaires directement concernés par la lutte pour le maintien, mais dont la situation reste bien moins critique que celle des Stellistes, toujours en quête de leur première victoire de la saison.

