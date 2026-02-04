Narcisse Ngoy : un énorme record au rebond pour confirmer sa saison de l’explosion

Le week-end dernier, la salle de Poitiers a été le théâtre d’une nouvelle grosse performance. Malgré une défaite cruelle après prolongation face à Blois (77-79), un homme a littéralement régné sur la raquette : Narcisse Ngoy (2,14 m, 21 ans). Le jeune pivot français a livré une prestation gargantuesque, confirmant son statut de force dominante du championnat.

PROFIL JOUEUR Narcisse NGOY Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 21 ans (13/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,7 #81 REB 11,9 #1 PD 1,1 #152

Une moisson historique sous les cercles

Si ses 6 points paraissent modestes, c’est un autre chiffre qui fait l’objet de ce sujet : 21 rebonds. En seulement 25 minutes de jeu, Ngoy a gobé tout ce qui traînait près du cercle, dont 16 prises défensives (nouveau record personnel cette saison). Le Parisien réalise le record de la saison 2025-2026 en ELITE 2 … devant ses 16 face à Evreux.

Ajoutez à cela 3 contres et une passe décisive, et vous obtenez une évaluation de 26. Une efficacité redoutable pour celui qui, chaque week-end, transforme la raquette adverse en zone interdite.

Des statistiques de « MVP » en puissance

Prêté par Bourg-en-Bresse qui l’a signé pour 4 ans, l’ancien joueur de la Chorale de Roanne ne se contente pas d’un coup d’éclat. Sa régularité est devenue sa marque de fabrique :

Régularité : 12e fois de la saison qu’il dépasse la barre des 20 d’évaluation.

Polyvalence : Déjà 5 double-doubles à son actif cette année.

Record en vue : Sa meilleure performance reste ses 28 d’évaluation face à Vichy (14 pts, 14 rbds, 5 contres en 24 min).

𝐍𝐚𝐫𝐜𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐍𝐠𝐨𝐲 𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐁𝟖𝟔 ✍️ 🌟 Auteur d’un match exceptionnel face à 𝗕𝗹𝗼𝗶𝘀 avec 𝟮𝟭 𝗿𝗲𝗯𝗼𝗻𝗱𝘀, son record en carrière, Narcisse se rapproche d’un record du club, 𝟮𝟬 𝗮𝗻𝘀 après par 𝐌𝐢𝐤𝐞 𝐖𝐚𝐥𝐥𝐚𝐜𝐞. #GoPB👊 pic.twitter.com/fhTXmAq7N6 — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) January 31, 2026

Le « Boss » du rebond en l’Élite 2

Le champion d’Europe U20 en 2024 ne fait pas que participer au championnat, il le survole. Il trône actuellement au sommet de presque toutes les catégories statistiques majeures :

L’ancien joueur de Roanne et Rouen confirme semaine après semaine sa montée en puissance, qui l’a amené à être convoqué pour le Young Star Game le 4 mars prochain.

En route vers l’histoire ?

À seulement 21 ans, l’impact du numéro 7 poitevin est tel qu’il figure parmi les potentiels membres du cinq idéal de la saison d’ÉLITE 2.

Plus symboliquement encore, il pourrait devenir le premier Français à remporter ce trophée depuis Mathis Dossou-Yovo avec Saint-Quentin lors de la saison 2022-2023. Une ascension fulgurante qui laisse présager un avenir radieux à l’étage supérieur dans l’Ain.