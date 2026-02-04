Recherche
ELITE 2

Narcisse Ngoy : un énorme record au rebond pour confirmer sa saison de l’explosion

ELITE 2 - Auteur d'une performance historique à 21 rebonds et 26 d'évaluation, le jeune pivot Narcisse Ngoy survole l'Élite 2 avec Poitiers. Dominateur sur tous les plans statistiques, il s'impose comme le grand favori pour le titre de MVP de la saison.
|
00h00
Narcisse Ngoy, profession déménageur des raquettes d’ELITE 2

Crédit photo : Tuan Nguyen

Le week-end dernier, la salle de Poitiers a été le théâtre d’une nouvelle grosse performance. Malgré une défaite cruelle après prolongation face à Blois (77-79), un homme a littéralement régné sur la raquette : Narcisse Ngoy (2,14 m, 21 ans). Le jeune pivot français a livré une prestation gargantuesque, confirmant son statut de force dominante du championnat.

PROFIL JOUEUR
Narcisse-Ngoy-2024.jpg
Narcisse NGOY
Poste(s): Pivot
Taille: 214 cm
Âge: 21 ans (13/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,7
#81
REB
11,9
#1
PD
1,1
#152

Une moisson historique sous les cercles

Si ses 6 points paraissent modestes, c’est un autre chiffre qui fait l’objet de ce sujet : 21 rebonds. En seulement 25 minutes de jeu, Ngoy a gobé tout ce qui traînait près du cercle, dont 16 prises défensives (nouveau record personnel cette saison). Le Parisien réalise le record de la saison 2025-2026 en ELITE 2 … devant ses 16 face à Evreux.

Immense Narcisse Ngoy qui caracole dans le tableau des plus grosses prises de rebonds de la saison

Ajoutez à cela 3 contres et une passe décisive, et vous obtenez une évaluation de 26. Une efficacité redoutable pour celui qui, chaque week-end, transforme la raquette adverse en zone interdite.

6
PTS
21
REB
1
PDE
Des statistiques de « MVP » en puissance

Prêté par Bourg-en-Bresse qui l’a signé pour 4 ans, l’ancien joueur de la Chorale de Roanne ne se contente pas d’un coup d’éclat. Sa régularité est devenue sa marque de fabrique :

  • Régularité : 12e fois de la saison qu’il dépasse la barre des 20 d’évaluation.

  • Polyvalence : Déjà 5 double-doubles à son actif cette année.

  • Record en vue : Sa meilleure performance reste ses 28 d’évaluation face à Vichy (14 pts, 14 rbds, 5 contres en 24 min).

Le « Boss » du rebond en l’Élite 2

Le champion d’Europe U20 en 2024 ne fait pas que participer au championnat, il le survole. Il trône actuellement au sommet de presque toutes les catégories statistiques majeures :

CatégorieStatistiquePositionDauphin
Rebonds11,9 / match1erGavin Kensmil (8,4)
Contres2,7 / match1erSean Smith (1,9)
Adresse (Tir)69%1erAaron Levarity (66,1%)
Évaluation20,71erJohn Roberson (19,2)

L’ancien joueur de Roanne et Rouen confirme semaine après semaine sa montée en puissance, qui l’a amené à être convoqué pour le Young Star Game le 4 mars prochain.

En route vers l’histoire ?

À seulement 21 ans, l’impact du numéro 7 poitevin est tel qu’il figure parmi les potentiels membres du cinq idéal de la saison d’ÉLITE 2.

Plus symboliquement encore, il pourrait devenir le premier Français à remporter ce trophée depuis Mathis Dossou-Yovo avec Saint-Quentin lors de la saison 2022-2023. Une ascension fulgurante qui laisse présager un avenir radieux à l’étage supérieur dans l’Ain.

Poitiers
Poitiers
supp01
un joueur à + de 2,10 mètres qui aspire les rebonds et verouille la raquette à la JL.....profil de joueur pas vu depuis Youssou Ndoye. va falloir que le staff repense pas mal de plans de jeu.....
Répondre
(2) J'aime
timotisane
On a quand même eu Allen Omic!
Répondre
(0) J'aime
supp01
qui faisait le minimum syndical......et d'une lenteur infinie au replis défensif
(0) J'aime
