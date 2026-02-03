Recherche
EuroLeague

[Vidéo] Le dagger à 3-points d’Evan Fournier pour arracher la prolongation à Dubaï

EuroLeague - Evan Fournier a réussi sa meilleure performance de l'année 2026 (16 points) avec notamment un tir au buzzer pour arracher la prolongation. Mais l'Olympiakos s'est tout de même incliné à Dubaï (108-98), et stoppe sa folle série de victoires.
00h00
[Vidéo] Le dagger à 3-points d'Evan Fournier pour arracher la prolongation à Dubaï

Evan Fournier aurait pu être le héros de la soirée

Crédit photo : Olympiacos BC

Il a déjà réussi plusieurs game-winners dans sa carrière – notamment en NBA – et possède un gène “clutch” dans son ADN. Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) n’a pas peur de prendre les tirs importants dans les derniers instants d’un match. Il l’a encore montré ce soir sur le parquet de la Coca-Cola Arena de Dubaï. Mené de trois points à quelques secondes du terme du temps réglementaire (95-92), l’Olympiakos semblait se diriger vers une défaite. Mais la dernière possession après un temps-mort fut salvatrice.

– Journée 26

En recevant la balle depuis la touche alors qu’il n’avait que 3 secondes au chronomètre, Fournier a pris le temps de faire une feinte, faisant voler son défenseur, avant de calmement tenter un 3-points à 45 degrés : panier, et prolongation arrachée au buzzer (95-95). Le coach Bartzokas et Thomas Walkup à la remise en jeu ont fait confiance à leur arrière français, et ils ont eu raison. Il faut dire que la défense émiratie avait plutôt ciblé Sasha Vezenkov (12 points).

Défaite malgré tout

Ce tir au buzzer a permis à Fournier d’offrir un sursis à son équipe, afin de tenter de préserver sa série de… 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais celui-ci n’aura été que de courte durée. Une fois le soulagement passé, les Grecs n’ont pas su redresser la barre en prolongations. Ils ont perdu celle-ci sur le score de… 13-3, tombant sous les assauts du trio nord-américain Mfiondu Kabengele (21 points, 14 rebonds), Dwayne Bacon (21 points) et McKinley Wright IV (18 points, 7 passes décisives).

L’adrénaline retombée, Fournier a raté les trois tirs qu’il a pris dans ces prolongations. Il termine tout de même avec 16 points à 6/16 aux tirs (dont 3/9 à 3-points), 2 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception en 23 minutes. De quoi finir deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Tyler Dorsey (18 points).

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
16
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
DUB
108 98
OLY

Une contre-performance pour l’Olympiakos, qui était l’équipe la plus en forme de l’EuroLeague, et perd contre un club de la deuxième partie de classement. De quoi générer de la frustration. Si bien que le coach Georgios Bartzokas est allé s’enguirlander avec des fans dans le public après le coup de sifflet final. Les Grecs restent tout de même sur le podium (3e) derrière Fenerbahçe et Tel-Aviv, pendant que Dubaï remonte 12e grâce à ce joli succès.

