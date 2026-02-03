En démonstration, Roanne surclasse Rouen

Il y a vraiment un effet T.J. Parker du côté de Roanne. Depuis l’arrivée du technicien français sur le banc, la formation ligérienne est irrésistible et caracole en tête de l’ÉLITE 2. Ce mardi 3 février, les Ligériens se sont imposés avec la manière face à Rouen (73-101).

Jahvon Blair en patron porte la Chorale de Roanne

Tout a très bien démarré pour la Chorale de Roanne. Sérieux et appliqués des deux côtés du parquet, les hommes de T.J. Parker ont débuté tambour battant (10-0, 3′). Un festival offensif pour des Ligériens inarrêtables dans ces premières minutes. La présence intérieure de Mattias Markusson (4 points, 9 rebonds et 2 passes décisives), l’expérience du capitaine Antoine Diot (7 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions) et l’efficacité redoutable de Jahvon Blair (30 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 interceptions) ont permis à la Chorale de clairement prendre ses distances dans ce premier quart-temps. Avec 28 points inscrits et seulement 6 encaissés en dix minutes, Roanne a fait parler sa puissance offensivement mais s’est aussi appuyé sur une défense de fer. Malgré un relâchement dans le deuxième quart-temps où les Ligériens ont vu Rouen grappiller peu à peu leur retard, la Chorale a tout de même conservé une avance confortable au moment de regagner les vestiaires (32-50, 20′).

Le festival ligérien en Normandie

Comme en première mi-temps, la Chorale de Roanne est revenue sur le parquets avec l’intention d’enterrer tout espoir de retour rouennais. Sous l’impulsion d’un Jahvon Blair toujours aussi tranchant, l’écart n’a cessé de gonfler en faveur des hommes de T.J. Parker. Incapable de suivre le rythme infernal imposé par les Ligériens, le RMB a littéralement pris l’eau dans cette deuxième période. Un autre cadre du vestiaire choralien a lui aussi grandement participé au large succès des siens. Javon Masters (13 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) a noirci un peu plus la feuille de statistiques ce mardi soir face au club normand. La belle série choralienne continue donc avec un nouveau large succès à l’extérieur. De son côté, Rouen accuse le coup.