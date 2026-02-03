Recherche
ELITE 2

En démonstration, Roanne surclasse Rouen

ÉLITE 2 - Dans un match maîtrisé de bout en bout et porté par un Jahvon Blair irrésistible (30 points), la Chorale de Roanne s'est largement imposée sur le parquet de Rouen ce mardi 3 février (73-101).
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Olivier Fusy

Il y a vraiment un effet T.J. Parker du côté de Roanne. Depuis l’arrivée du technicien français sur le banc, la formation ligérienne est irrésistible et caracole en tête de l’ÉLITE 2. Ce mardi 3 février, les Ligériens se sont imposés avec la manière face à Rouen (73-101).

Jahvon Blair en patron porte la Chorale de Roanne

Tout a très bien démarré pour la Chorale de Roanne. Sérieux et appliqués des deux côtés du parquet, les hommes de T.J. Parker ont débuté tambour battant (10-0, 3′). Un festival offensif pour des Ligériens inarrêtables dans ces premières minutes. La présence intérieure de Mattias Markusson (4 points, 9 rebonds et 2 passes décisives), l’expérience du capitaine Antoine Diot (7 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions) et l’efficacité redoutable de Jahvon Blair (30 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 interceptions) ont permis à la Chorale de clairement prendre ses distances dans ce premier quart-temps. Avec 28 points inscrits et seulement 6 encaissés en dix minutes, Roanne a fait parler sa puissance offensivement mais s’est aussi appuyé sur une défense de fer. Malgré un relâchement dans le deuxième quart-temps où les Ligériens ont vu Rouen grappiller peu à peu leur retard, la Chorale a tout de même conservé une avance confortable au moment de regagner les vestiaires (32-50, 20′).

Le festival ligérien en Normandie

Comme en première mi-temps, la Chorale de Roanne est revenue sur le parquets avec l’intention d’enterrer tout espoir de retour rouennais. Sous l’impulsion d’un Jahvon Blair toujours aussi tranchant, l’écart n’a cessé de gonfler en faveur des hommes de T.J. Parker. Incapable de suivre le rythme infernal imposé par les Ligériens, le RMB a littéralement pris l’eau dans cette deuxième période. Un autre cadre du vestiaire choralien a lui aussi grandement participé au large succès des siens. Javon Masters (13 points, 5 rebonds et 5 passes décisives) a noirci un peu plus la feuille de statistiques ce mardi soir face au club normand. La belle série choralienne continue donc avec un nouveau large succès à l’extérieur. De son côté, Rouen accuse le coup.

Commentaires

chorale58
Au risque de se répéter, la saison est encore très longue, mais tout a changé sur le terrain et dans les têtes depuis le changement de coach. On croise les doigts pour la suite. Allez Chorale 💙
Répondre
(1) J'aime
pg4445
Je confirme.
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Match après match on avance Allez chorale
Répondre
(0) J'aime
gdeschozadir
Roanne fut impériale face à une faible équipe de Rouen. Point noir: Sorti pour deux antisportives, Markusson est sans danger pour les défenses et ne cesse de se plaindre de fautes souvent imaginaires. Au secours, Léopold reviens !
Répondre
(3) J'aime
pg4445
Effectivement, le retour de Léopold sera important et espérons le pour Vichy. Markuson n'a pas été aidé par les arbitres hier soir. C'est 9 rebonds et 2 passes aussi. Mais il doit apporter plus au scoring.
Répondre
(0) J'aime
trent711
Blair c'est 30 pts en 19 mn et sans jouer de tout le dernier 1/4 temps !
Répondre
(1) J'aime
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
