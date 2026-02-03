Recherche
EuroLeague

Monaco subit l’une de ses pires défaites de la saison chez le Zalgiris Kaunas : « Ils nous ont détruit »

EuroLeague - Quatrième défaite consécutive sur la scène européenne pour Monaco, qui chute à la 10e place provisoire. La Roca Team n'était que l'ombre d'elle-même à Kaunas (104-87), déconcentrée par les problèmes extra-sportifs selon Vassilis Spanoulis.
00h00
Monaco subit l’une de ses pires défaites de la saison chez le Zalgiris Kaunas : « Ils nous ont détruit »

Azuolas Tubelis a battu son record de la saison (24 points) devant des Monégasques impuissants

Crédit photo : BC Zalgiris Kaunas

« Félicitations au Zalgiris, c’est une forte équipe à domicile. On n’a pas existé sur le parquet… Sur le plan basket, le Zalgiris nous a détruit ce soir. » Les mots de Vassilis Spanoulis après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV sont forts. Il faut dire que Monaco vient de concéder sa quatrième défaite consécutive en EuroLeague, ce qui n’était pas arrivé depuis bien longtemps. Au milieu d’un chaos extra-sportif, le moral des joueurs n’y est plus, leur cohésion et leur identité défensive non plus. Il faut dire que toute la situation hors-basket joue forcément sur la performance des joueurs sur le parquet, comme l’a expliqué Spanoulis : « Ce n’est pas que du basket. Comme je l’ai dit la dernière fois il y a beaucoup de choses qui occupent notre esprit, et ruinent notre concentration. »

– Journée 26

Avec 104 points encaissés (record de la saison dans un match sans prolongation, à égalité avec le match contre Paris) et un écart de 17 points (104-87), c’est l’une des pires défaites de la saison de la Roca Team. Surtout dans la manière, puisque l’écart a dépassé les 25 points par plusieurs fois dans le match.

Des actions étaient significatives de la mauvaise soirée des Monégasques, comme ce dunk tout seul raté de Nemanja Nedovic (40-22, 13’), ou cet autre dunk en contre-attaque d’Alpha Diallo, contré en chasedown par… Sylvain Francisco (88-66, 35’), suivi par un and-one concédé par Daniel Theis (91-66, 36′). Sans Kevarrius Hayes ni Yoan Makoundou, l’ASM a souffert dans sa protection d’arceau. Ils ont pris l’eau dans les premières minutes et n’ont jamais su redresser la barre. Dès ce premier quart-temps, Vassilis Spanoulis a aligné un cinq inédit en EuroLeague pour tenter d’y remédier, avec Terry Tarpey, Juhann Begarin et Nemanja Nedovic.

Défense inhabituelle

« On sait qu’ils vont revenir avec une autre mentalité » prévenaient pourtant les Lituaniens à la mi-temps. « On doit tout améliorer. Notre approche n’était pas la bonne, on est derrière de 20 points face à une équipe très dure à manœuvrer. On doit jouer beaucoup plus dur et physique si on veut revenir dans ce match » annonçait de son côté Alpha Diallo (16 points, 8 rebonds). À noter que Mike James a tout de même réussi un gros double-double avec 19 points et 10 passes décisives.

Mike JAMES
Mike JAMES
19
PTS
2
REB
10
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
104 87
ASM

Les Monégasques ont bien remporté la deuxième période d’un petit point, mais ne se sont pas approchés d’un come-back dont on sait pourtant qu’ils sont capables. La faute à une défense et une concentration bien lointaines de leurs standards habituels. Ils ont notamment concédé 26 points par un Azuolas Tubelis qui n’avait jamais marqué autant de points dans un match d’EuroLeague. Sylvain Francisco a aussi fait à peu près ce qu’il voulait dans la défense monégasque.

Cette nouvelle défaite fait descendre en 10e position la Roca Team, qui était leader il y a encore quelques semaines. La mauvaise passe perdure, mais il faudra veiller à ce que le bateau ne chavire pas complètement. Dans deux jours, un déplacement important aura lieu pour reprendre de la confiance, chez le Bayern Munich. Ces derniers viennent de battre Paris.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
19
PTS
3
REB
8
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
104 87
ASM

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires



silk
Chronique d'une mort annoncée...
Répondre
(2) J'aime
thorir
Mouais c'est curieux quand même, dans le sens où la situation durait depuis des semaines, Sciarra a dit plusieurs fois pendant leur série de victoires qu'ils étaient héroiques avec ce qu'il se passait en coulisse sans en dire vraiment + et par contre des que la situation a été rendue publique t'as l'impression qu'ils se sont effondrés alors que la situation n'a pas fondamentalement changé, au contraire même, avec la reprise en main de la Principauté, donc j'imagine plutot l'assurance pour les joueurs qu'ils verront la couleur de leurs salaires manquants... Reste la question de la fatigue nerveuse dans une periode comme ça, et physique aussi pour certains, j'peux entendre que des Okobo ou Theis apres leur été en sélection soient un peu bouillis Mais j'trouve vraiment l'effondrement étonnant alors qu'ils avaient réussis à rester forts tant que ça n'était pas rendu publique...
Répondre
(5) J'aime
labrigue
La grosse série de victoires était vers décembre, quand a priori ils ont eu les premiers retards de salaire et que les instances ont commencé à s'agacer et menacer de les sanctionner. Peut être qu'en interne on leur a promis une amélioration rapide, qu'ils ont voulu montrer aux technocrates en cravate de quoi ils étaient capables etc, puis maintenant que la situation a empiré et que c'est public et officiel, ils ont compris que c'était foutu pour cette saison et ils jettent l'éponge.
(1) J'aime
thorir
@labrigue ouais enfin la grosse victoire à Valencia c'etait y'a moins d'un mois mais j'entends c'que tu dis dans le timing ouais. Mais par contre saison foutue pour quoi ? Pour un Top 6 euroleague ? J'suis pas sur moi. A part Fener y'a personne de vraiment serein là, Pana et Hapoel leurs proprio dégoupillent tous les 3 jours, à Oly Bartzokas monte dans les tribunes regler ses comptes avec des supporters, Real c'est jamais injouable pour Monaco. Enfin j'veux dire y'a totalement un monde où malgré le roster tres court tu peux etre en 1/4F et jouer ta place au F4. Ils sont quand même plutôt épargnés par les blessures par rapport à certains, et j'pense qu'ils peuvent etre rassurés sur le fait d'avoir leurs salaires jusqu'à la fin d'la saison maintenant
(1) J'aime
labrigue
@thorir Les années précédentes il y avait l'enjeu d'être au moins en play-off et se qualifier pour l'année suivante. Une victoire finale me parait impossible, et vu qu'ils n'y seront plus l'année prochaine, je peux comprendre que les joueurs n'aient plus trop envie de se décarcasser, car finalement à quoi bon être une nouvelle fois en F4 à part pour la "gloire" ?
(0) J'aime
atchoum
C'est cuit pour eux. Dommage car on voyait du bon basket. À voir pour la suite.....
Répondre
(1) J'aime
leon05
D'accord donc quand on est (très bien )payé on joue bien, quand on est pas payé on joue mal.de toutes façon les salaires seront réglés pour cette saison. Tres instructif tout ça.
Répondre
(1) J'aime
marcosolo
Plus d'bras, plus d'chocolat...
Répondre
(0) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
