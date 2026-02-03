Monaco subit l’une de ses pires défaites de la saison chez le Zalgiris Kaunas : « Ils nous ont détruit »

« Félicitations au Zalgiris, c’est une forte équipe à domicile. On n’a pas existé sur le parquet… Sur le plan basket, le Zalgiris nous a détruit ce soir. » Les mots de Vassilis Spanoulis après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV sont forts. Il faut dire que Monaco vient de concéder sa quatrième défaite consécutive en EuroLeague, ce qui n’était pas arrivé depuis bien longtemps. Au milieu d’un chaos extra-sportif, le moral des joueurs n’y est plus, leur cohésion et leur identité défensive non plus. Il faut dire que toute la situation hors-basket joue forcément sur la performance des joueurs sur le parquet, comme l’a expliqué Spanoulis : « Ce n’est pas que du basket. Comme je l’ai dit la dernière fois il y a beaucoup de choses qui occupent notre esprit, et ruinent notre concentration. »

Avec 104 points encaissés (record de la saison dans un match sans prolongation, à égalité avec le match contre Paris) et un écart de 17 points (104-87), c’est l’une des pires défaites de la saison de la Roca Team. Surtout dans la manière, puisque l’écart a dépassé les 25 points par plusieurs fois dans le match.

Des actions étaient significatives de la mauvaise soirée des Monégasques, comme ce dunk tout seul raté de Nemanja Nedovic (40-22, 13’), ou cet autre dunk en contre-attaque d’Alpha Diallo, contré en chasedown par… Sylvain Francisco (88-66, 35’), suivi par un and-one concédé par Daniel Theis (91-66, 36′). Sans Kevarrius Hayes ni Yoan Makoundou, l’ASM a souffert dans sa protection d’arceau. Ils ont pris l’eau dans les premières minutes et n’ont jamais su redresser la barre. Dès ce premier quart-temps, Vassilis Spanoulis a aligné un cinq inédit en EuroLeague pour tenter d’y remédier, avec Terry Tarpey, Juhann Begarin et Nemanja Nedovic.

Nemanja Nedovic missed the dunk in transition and Vassilis Spanoulis COULD NOT BELIEVE IT 😬 pic.twitter.com/1IxPLKoO5S — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 3, 2026

Défense inhabituelle

« On sait qu’ils vont revenir avec une autre mentalité » prévenaient pourtant les Lituaniens à la mi-temps. « On doit tout améliorer. Notre approche n’était pas la bonne, on est derrière de 20 points face à une équipe très dure à manœuvrer. On doit jouer beaucoup plus dur et physique si on veut revenir dans ce match » annonçait de son côté Alpha Diallo (16 points, 8 rebonds). À noter que Mike James a tout de même réussi un gros double-double avec 19 points et 10 passes décisives.

Les Monégasques ont bien remporté la deuxième période d’un petit point, mais ne se sont pas approchés d’un come-back dont on sait pourtant qu’ils sont capables. La faute à une défense et une concentration bien lointaines de leurs standards habituels. Ils ont notamment concédé 26 points par un Azuolas Tubelis qui n’avait jamais marqué autant de points dans un match d’EuroLeague. Sylvain Francisco a aussi fait à peu près ce qu’il voulait dans la défense monégasque.

Cette nouvelle défaite fait descendre en 10e position la Roca Team, qui était leader il y a encore quelques semaines. La mauvaise passe perdure, mais il faudra veiller à ce que le bateau ne chavire pas complètement. Dans deux jours, un déplacement important aura lieu pour reprendre de la confiance, chez le Bayern Munich. Ces derniers viennent de battre Paris.