NBA

Jaylen Brown mène Boston à la victoire 110-100 face à Dallas malgré le record de Cooper Flagg

Jaylen Brown inscrit 33 points et 11 rebonds pour guider les Celtics vers une victoire convaincante contre les Mavericks, tandis que Cooper Flagg continue d'impressionner avec 36 points et devient le premier adolescent à enchaîner trois matchs consécutifs à plus de 30 points.
00h00
Jaylen Brown mène Boston à la victoire 110-100 face à Dallas malgré le record de Cooper Flagg

Boston a compté jusqu’à 23 points d’avance en seconde période.

Crédit photo : © Kevin Jairaj-Imagn Images

Les Boston Celtics ont dominé les Dallas Mavericks 110-100 mardi soir, portés par une performance exceptionnelle de Jaylen Brown qui a compilé 33 points et 11 rebonds. Cette victoire inflige aux Mavericks leur cinquième défaite consécutive, leur pire série de la saison.

Cooper Flagg continue d’écrire l’histoire à seulement 19 ans

Malgré la défaite, Cooper Flagg a une nouvelle fois brillé avec 36 points lors de sa première confrontation face à l’équipe qu’il suivait dans sa jeunesse, Boston étant la franchise NBA la plus proche de sa ville natale de Newport, dans le Maine, située à environ 320 kilomètres au sud.

LIRE AUSSI

Le rookie de 19 ans, premier choix de la draft, est devenu le premier adolescent de l’histoire à enchaîner trois matchs consécutifs à plus de 30 points. Cette performance intervient cinq jours après avoir établi le record NBA de points marqués pour un joueur de moins de 20 ans avec 49 points contre Charlotte. Flagg a complété sa soirée avec 9 rebonds et 6 passes décisives.

Une victoire construite sur un collectif efficace

Payton Pritchard a apporté une contribution précieuse avec 26 points pour les Celtics, qui évoluaient sans Anfernee Simons. Boston a en effet échangé Simons contre Nikola Vucevic dans un trade avec Chicago plus tôt dans la journée, selon une source proche du dossier.

LIRE AUSSI

Luka Garza s’est montré décisif en fin de troisième quart-temps, inscrivant neuf points consécutifs à 3-points lors d’un run de 14-4 qui a donné aux Celtics un avantage confortable de 86-67. Garza a réussi ses quatre tentatives à 3-points et totalisé 16 points en 20 minutes de jeu.

Pritchard avait déjà donné le ton en première mi-temps avec 15 points à 7/10 aux tirs. Les Celtics n’ont plus été menés après que Brown a égalisé puis pris l’avantage grâce à deux 3-points consécutifs en milieu de premier quart-temps. Boston a compté jusqu’à 23 points d’avance en seconde période.

Du côté de Dallas, Daniel Gafford a réalisé un double-double avec 10 points et 12 rebonds malgré une aggravation de sa blessure à la cheville droite qui l’a déjà écarté des parquets pendant 16 matchs cette saison. Caleb Martin a ajouté 13 points, dont 11 en première mi-temps.

cmnkm95
Dallas c'est médiocre et Boston purée !!! ça joue toujours bien au basket malgré que Tatum ne soit pas là et Brown assure comme il le faut un bon Franchise Player. Boston comme chaque année ils vont être relou à jouer en PO+++
