Cooper Flagg et Kon Knueppel offrent un duel historique à Dallas

Quel spectacle à l’American Airlines Center ! Cooper Flagg et Kon Knueppel, anciens coéquipiers à Duke, ont offert l’un des plus beaux duels de rookies de ces dernières années. Si Flagg a inscrit un record historique de 49 points à seulement 19 ans, c’est bien Knueppel qui a eu le dernier mot en inscrivant les lancers francs de la victoire pour Charlotte (123-121).

Un record historique pour Cooper Flagg malgré la défaite

Le numéro 1 de la Draft 2025 a livré une performance d’anthologie avec 49 points à 20/29 au tir, 10 rebonds et 3 passes décisives. Cette performance constitue un nouveau record NBA pour un joueur de 19 ans, dépassant les 45 points de Cliff Robinson en 1980. Flagg devient également le détenteur du record de points pour un rookie des Mavericks, surpassant Mark Aguirre – dont le maillot était justement retiré ce soir-là dans un clin d’œil du destin.

History was made tonight ⭐️ Cooper Flagg and Kon Knueppel are the first pair of opposing rookies that went to the same college to each drop 30+ points in the same game. The two combined for 83 points… the most of any two opposing rookies in over 50 years 🤯 https://t.co/jbnHVgDSQ2 pic.twitter.com/mJwscMiFXt — NBA (@NBA) January 30, 2026

Discret en début de match avec seulement 2 points au premier quart-temps, Flagg a explosé dans le deuxième acte avec 14 points en moins de cinq minutes. Il a ensuite ajouté 15 points supplémentaires au troisième quart-temps avant de porter Dallas dans le money time. L’ailier rejoint désormais LeBron James et Anthony Edwards comme seuls joueurs à compiler plusieurs matchs à 40 points ou plus avant 20 ans.

Kon Knueppel répond présent et décroche la victoire

Face à son ancien coéquipier, Knueppel n’a pas démérité avec 34 points à 10/16 au tir, dont un record de franchise pour un rookie avec 8 paniers à 3-points réussis sur 12 tentatives. L’arrière des Hornets a pris feu dès le premier quart-temps en plantant quatre tirs primés, permettant à Charlotte de prendre une avance de 13 points.

Le scénario s’est écrit jusqu’au bout. Après que Flagg ait égalisé à 121-121 sur un énorme 3-points à 34 secondes de la fin, Knueppel a intercepté une passe de son ancien coéquipier avant de provoquer une faute… du même Flagg. Ses deux lancers francs à 4,1 secondes du terme ont scellé une cinquième victoire consécutive pour les Hornets.

Ensemble, les deux rookies ont totalisé 83 points, la marque la plus élevée entre deux débutants opposés depuis 50 ans. Cette performance collective place Charlotte à seulement 3 victoires des Bulls pour la dixième place à l’Est, synonyme de play-in. Le duel fratricide entre ces anciens Blue Devils promet une fin de saison royale dans la course au titre de Rookie de l’Année.