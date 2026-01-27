Rising Stars 2026 : la liste des sélectionnés est tombée

La NBA a dévoilé lundi la liste des participants au Rising Stars 2026, avec Cooper Flagg des Dallas Mavericks en tête d’affiche. Le rookie phénomène, premier choix de la draft 2025, sera accompagné de 20 autres jeunes talents NBA et de 7 joueurs de G League pour cette compétition qui se déroulera le vendredi 13 février à l’Intuit Dome de Los Angeles.

Un plateau exceptionnel mené par les rookies de la draft 2025

Flagg, qui tourne à 18,8 points, 6,4 rebonds et 4,1 passes décisives par match, sera rejoint par neuf autres rookies issus de la loterie 2025. Parmi eux figurent Dylan Harper (San Antonio Spurs), VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) et Egor Dëmin (Brooklyn Nets).

La sélection des sophomores est menée par Stephon Castle des Spurs, tenant du titre de Rookie of the Year et MVP du Rising Stars 2025. Alex Sarr (Washington Wizards), Reed Sheppard (Houston Rockets) et Donovan Clingan (Portland Trail Blazers) complètent notamment cette liste de onze joueurs de deuxième année.

Ajay Mitchell makes the Rising Stars challenge pic.twitter.com/pQouG67pHd — Andrew Schlecht (@AndrewKSchlecht) January 27, 2026

Le format du tournoi reprend celui de l’année dernière avec quatre équipes de sept joueurs. Les 21 joueurs NBA seront répartis en trois équipes lors d’une draft diffusée mardi 27 janvier à 19h. Les légendes du Hall of Fame Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady officieront comme coachs, tandis qu’Austin Rivers dirigera l’équipe composée des sept joueurs de G League.

Les demi-finales se joueront au premier à atteindre 40 points, sans limite de temps, et la finale, au premier à marquer 25 points. Cette formule avait produit un spectacle particulièrement divertissant lors de l’édition 2025, promettant encore du suspense pour ce All-Star Weekend.