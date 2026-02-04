LeBron James et Luka Doncic portent les Lakers vers une victoire éclatante 125-109 face aux Nets

Les Los Angeles Lakers ont livré une performance offensive exceptionnelle face aux Brooklyn Nets, s’imposant 125-109 au Barclays Center. LeBron James et Luka Doncic ont mené la charge avec respectivement 25 et 24 points, dans un match marqué par le retour tant attendu d’Austin Reaves.

Austin Reaves fait son retour après une longue absence

Austin Reaves a effectué son grand retour après avoir manqué 19 rencontres consécutives en raison d’une élongation au mollet gauche contractée le jour de Noël. L’arrière des Lakers a contribué à 15 points en seulement 21 minutes de jeu, entrant en cours de premier quart-temps dans une équipe déjà en pleine maîtrise.

AR just threw it OFF THE BACKBOARD TO LJ Welcome back Austin Reaves 😎 pic.twitter.com/6ugR69d1u2 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2026

Avant sa blessure, Reaves tournait à 26,6 points de moyenne, ce qui explique l’importance de son retour pour l’équilibre offensif angelino. LeBron James avait d’ailleurs déclaré qu’il était difficile d’évaluer le potentiel de l’équipe sans Reaves, ce match a confirmé l’impact positif de sa présence.

Une démonstration offensive dès le premier quart-temps

Les Lakers ont réalisé un début de match exceptionnel, convertissant 15 de leurs 18 tentatives (83,3%) dans le premier quart-temps pour prendre une avance confortable de 45-23. L’équipe californienne a même atteint un pourcentage remarquable de 20 réussites sur 25 tentatives en début de rencontre.

Jake LaRavia a également apporté sa contribution avec 18 points, permettant aux Lakers de conclure leur road trip sur un bilan positif de 5 victoires pour 3 défaites. L’avance a culminé à 38 points avant que Los Angeles ne regagne les vestiaires avec 29 points d’avance (69-40).

Du côté des Nets, Michael Porter Jr. a inscrit 21 points et capté 10 rebonds, tandis que Day’Ron Sharpe a terminé avec 19 points et 14 rebonds. Cependant, Brooklyn a subi sa neuvième défaite en dix matchs, confirmant les difficultés de l’équipe new-yorkaise cette saison.

Les Lakers recevront les 76ers jeudi soir, quelques heures après la trade deadline NBA, tandis que les Nets se rendront à Orlando le même jour.