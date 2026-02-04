Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA Trade Deadline : James Harden rejoint Cleveland dans un blockbuster trade avec les Clippers

Les Cavaliers récupèrent l'ancien MVP James Harden contre Darius Garland et un second tour de draft. Un pari audacieux pour Cleveland qui mise tout sur les deux prochaines saisons.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA Trade Deadline : James Harden rejoint Cleveland dans un blockbuster trade avec les Clippers

Harden souhaitait une extension garantie que Los Angeles n’était pas disposé à offrir.

Crédit photo : © Rob Gray-Imagn Images

Un pari risqué pour Cleveland qui accélère sa timeline

Les Cleveland Cavaliers ont officialisé l’un des transferts les plus surprenants de la saison en récupérant James Harden des Los Angeles Clippers contre Darius Garland et un second tour de draft. À 36 ans, l’ancien MVP rejoint sa sixième franchise NBA dans l’espoir de décrocher enfin son premier titre.

Un pari risqué pour Cleveland qui accélère sa timeline

Cette transaction marque un tournant majeur dans la stratégie des Cavaliers. Après avoir construit patiemment autour du « Core Four » composé de Mitchell, Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen, Cleveland sacrifie son meneur de 26 ans pour un vétéran en fin de carrière. « À Cleveland, je vois une opportunité de gagner à l’Est », a confié Harden à ESPN. « Ils ont une très bonne équipe, un staff de qualité, tout ce qu’il faut. En tant que basketteur, je pense qu’on a de meilleures chances. »

Le timing de cet échange interroge. Les Clippers venaient de redresser la barre avec 17 victoires en 22 matchs après un début de saison catastrophique (6-21). Mais les questions contractuelles ont précipité la rupture. Harden souhaitait une extension garantie que Los Angeles n’était pas disposé à offrir, préférant conserver de la flexibilité salariale pour 2027.

LIRE AUSSI

Pour Cleveland, ce transfert représente un pari énorme sur les deux prochaines saisons. L’association Harden-Mitchell promet de former l’un des backcourts les plus explosifs de la ligue, mais soulève des interrogations sur l’équilibre défensif et la répartition du ballon. « Nous avons passé deux années et demie formidables », a déclaré Harden à propos de son passage chez les Clippers. « Nous n’avons pas atteint nos objectifs, mais c’est du business. »

Los Angeles mise sur l’avenir avec Garland

Les Clippers récupèrent un meneur All-Star dix ans plus jeune qu’Harden. Garland, malgré ses blessures récurrentes cette saison (25 matchs manqués), reste un joueur d’avenir sous contrat jusqu’en 2028. Ses moyennes de 18,0 points et 6,5 assists témoignent d’un potentiel intact, même si ses statistiques ont chuté depuis l’arrivée de Mitchell à Cleveland.

L’échange illustre parfaitement les philosophies opposées des deux franchises. Cleveland, cinquième à l’Est avec un bilan de 30-21, accélère sa quête de titre avant que Mitchell ne devienne agent libre en 2027. Les Clippers, eux, entament leur transition vers un effectif plus jeune après l’échec de l’ère Kawhi LeonardJames Harden.

LIRE AUSSI

Avec ses 25,4 points de moyenne cette saison, Harden prouve qu’il reste un joueur d’élite malgré ses 36 ans. Reste à savoir si ce pari audacieux permettra enfin aux Cavaliers de franchir le cap en playoffs et à l’ancien MVP de décrocher le titre qui lui échappe depuis tant d’années.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53
Donc, il y a encore des GM qui misent sur ce sketch ambulant ! Par contre, tous les proprios de strip club de Cleveland se frottent les mains... Un abruti capable de claquer 1 million de dollars en une nuit, c’est génial !
Répondre
(2) J'aime
cmnkm95
1M de $ en une nuit ?! si c'est vrai c'est une folie !! et oui Harden c'est monsieur strip clubs lol mais bon il est vieux mais 25 pts par match il n'avait plus fait ça depuis Houston donc bon il retrouve le niveau qu'il avait à Houston en gros le niveau qu'il avait à son prime à 29 ans quoi ! mais bon ça va durer deux ans tout ça ensuite il sera complétement cramé donc Cleveland a deux ans pour espérer gagner un titre avec Harden et Mitchell sinon ciao.
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
oui mais quel talent! ce transfert n'est pas idiot, sachant que Garland a semble t'il atteint ses limites avec Cleveland. cleveland fait une sorte de all-in sur la saison car maintenant faut trouver l'alchimie avec l'équipe
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0