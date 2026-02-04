NBA Trade Deadline : James Harden rejoint Cleveland dans un blockbuster trade avec les Clippers

Un pari risqué pour Cleveland qui accélère sa timeline

Les Cleveland Cavaliers ont officialisé l’un des transferts les plus surprenants de la saison en récupérant James Harden des Los Angeles Clippers contre Darius Garland et un second tour de draft. À 36 ans, l’ancien MVP rejoint sa sixième franchise NBA dans l’espoir de décrocher enfin son premier titre.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading James Harden to the Cleveland Cavaliers for Darius Garland and a second-round pick, sources tell ESPN. Prolific swap of the star point guards. pic.twitter.com/IHhhhabJnX — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Un pari risqué pour Cleveland qui accélère sa timeline

Cette transaction marque un tournant majeur dans la stratégie des Cavaliers. Après avoir construit patiemment autour du « Core Four » composé de Mitchell, Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen, Cleveland sacrifie son meneur de 26 ans pour un vétéran en fin de carrière. « À Cleveland, je vois une opportunité de gagner à l’Est », a confié Harden à ESPN. « Ils ont une très bonne équipe, un staff de qualité, tout ce qu’il faut. En tant que basketteur, je pense qu’on a de meilleures chances. »

Le timing de cet échange interroge. Les Clippers venaient de redresser la barre avec 17 victoires en 22 matchs après un début de saison catastrophique (6-21). Mais les questions contractuelles ont précipité la rupture. Harden souhaitait une extension garantie que Los Angeles n’était pas disposé à offrir, préférant conserver de la flexibilité salariale pour 2027.

Pour Cleveland, ce transfert représente un pari énorme sur les deux prochaines saisons. L’association Harden-Mitchell promet de former l’un des backcourts les plus explosifs de la ligue, mais soulève des interrogations sur l’équilibre défensif et la répartition du ballon. « Nous avons passé deux années et demie formidables », a déclaré Harden à propos de son passage chez les Clippers. « Nous n’avons pas atteint nos objectifs, mais c’est du business. »

Los Angeles mise sur l’avenir avec Garland

Les Clippers récupèrent un meneur All-Star dix ans plus jeune qu’Harden. Garland, malgré ses blessures récurrentes cette saison (25 matchs manqués), reste un joueur d’avenir sous contrat jusqu’en 2028. Ses moyennes de 18,0 points et 6,5 assists témoignent d’un potentiel intact, même si ses statistiques ont chuté depuis l’arrivée de Mitchell à Cleveland.

L’échange illustre parfaitement les philosophies opposées des deux franchises. Cleveland, cinquième à l’Est avec un bilan de 30-21, accélère sa quête de titre avant que Mitchell ne devienne agent libre en 2027. Les Clippers, eux, entament leur transition vers un effectif plus jeune après l’échec de l’ère Kawhi Leonard – James Harden.

Avec ses 25,4 points de moyenne cette saison, Harden prouve qu’il reste un joueur d’élite malgré ses 36 ans. Reste à savoir si ce pari audacieux permettra enfin aux Cavaliers de franchir le cap en playoffs et à l’ancien MVP de décrocher le titre qui lui échappe depuis tant d’années.