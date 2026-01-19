Recherche
NBA

Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star

Darius Garland souffre d'une entorse à l'orteil droit et sera réévalué dans sept à dix jours. Le meneur des Cleveland Cavaliers manquera plusieurs matchs après sa blessure contre Philadelphie.
00h00
Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star

Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l’intersaison pour traiter une première blessure à l’orteil.

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

Les Cleveland Cavaliers devront composer sans leur meneur vedette Darius Garland pendant au moins une semaine. Le double All-Star souffre d’une entorse de grade 1 au gros orteil droit, une blessure survenue le 14 janvier lors de la victoire 133-107 contre les Philadelphia 76ers.

Garland s’est blessé au milieu du troisième quart-temps mercredi soir, après avoir perdu le ballon. Il a été aidé pour se relever et a boité lentement jusqu’au banc, avant de regagner les vestiaires avec une serviette sur la tête. Les examens complémentaires et l’imagerie réalisés samedi à la Cleveland Clinic Sports Medicine ont confirmé le diagnostic.

Une nouvelle tuile pour un joueur déjà fragilisé

Cette blessure au pied droit vient s’ajouter aux problèmes récurrents de Garland avec son gros orteil gauche, qui l’avait gêné en fin de saison dernière et durant les playoffs. Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l’intersaison pour traiter cette première blessure, ce qui avait retardé le début de sa saison 2025-2026.

Avant sa sortie contre Philadelphie, Garland compilait des moyennes de 17,9 points et 6,9 passes décisives en 25 matchs cette saison. Il avait inscrit 20 points et délivré 7 passes en 23 minutes avant de quitter la rencontre. Sur ses 16 derniers matchs, ses statistiques grimpaient à 20,2 points et 7,4 passes, avec un excellent 50,4% de réussite au tir et 42 paniers à 3-points réussis sur 100 tentatives.

L’absence de Garland intervient à un moment délicat pour Cleveland, qui traverse une saison compliquée marquée par les blessures. Après avoir affiché le meilleur bilan de la Conférence Est la saison passée, les Cavaliers pointent actuellement à la cinquième place avec un bilan de 24 victoires pour 19 défaites.

Durant cette période de réévaluation de sept à dix jours, Garland manquera des confrontations importantes contre le Thunder, les Hornets, les Kings, le Magic (deux fois) et les Lakers. L’organisation devra s’appuyer sur Craig Porter Jr., Lonzo Ball et possiblement Tyrese Proctor pour compenser l’absence de leur maître à jouer.

PROFIL JOUEUR
Darius GARLAND
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 25 ans (26/01/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
17,9
#63
REB
2,5
#305
PD
6,9
#19
NBA
NBA
