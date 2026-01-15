Recherche
NBA

Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure

Mitchell mène les Cavaliers vers une victoire convaincante 133-107 contre Philadelphie, tandis que Garland a été contraint de quitter le match après une chute au troisième quart-temps.
00h00
Résumé
L’arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives

Crédit photo : © Bill Streicher-Imagn Images

Les Cleveland Cavaliers ont dominé les Philadelphia 76ers mercredi soir avec une victoire éclatante 133-107, portée par une performance exceptionnelle de Donovan Mitchell. L’arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives, confirmant son statut de leader offensif de l’équipe qui trône en tête de la Conférence Est.

La soirée a toutefois été ternie par la blessure de Darius Garland, qui a dû quitter le match en fin de troisième quart-temps après s’être blessé au pied droit en plongeant sur un ballon. Le meneur titulaire avait pourtant réalisé un excellent début de match avec 20 points à 8/13 aux tirs, poursuivant sa montée en puissance récente.

35
PTS
7
REB
9
PDE
PHI
107 133
CLE

Une blessure inquiétante pour Garland après une saison difficile

Cette nouvelle blessure intervient dans un contexte délicat pour Garland, qui avait subi une intervention chirurgicale en juin dernier pour soigner un orteil du pied gauche qui l’avait gêné lors des playoffs. Après un début de saison poussif lié à sa convalescence, le guard avait retrouvé son niveau avec une moyenne de 17,9 points par match.

Sur la saison régulière, Garland tournait à 20,6 points et 6,7 passes décisives, contribuant largement au succès des Cavaliers qui ont terminé premiers de la Conférence Est. Sa performance face aux 76ers, avec un excellent 8/13 aux tirs, témoignait de son retour en forme avant cette nouvelle tuile.

Philadelphie aura une revanche à prendre vendredi

Du côté de Philadelphie, Joel Embiid a marqué 20 points et inscrit un 3-points qui lui a permis d’atteindre les 13 000 points en carrière, devenant le septième joueur de l’histoire de la franchise à franchir ce cap. Paul George a ajouté 17 points dans cette première manche d’une série de deux matchs.

Pour Cleveland, De’Andre Hunter et Evan Mobley ont chacun contribué avec 17 points, Mobley captant également 13 rebonds. Les Cavaliers ont pris le contrôle dès la première période, menant 60-47 à la mi-temps grâce notamment aux 3-points précoces d’Hunter. Malgré une tentative de retour des 76ers au troisième quart-temps, Cleveland a creusé l’écart définitivement en fin de match, provoquant l’exode des supporters locaux. Les deux équipes se retrouveront vendredi pour le second volet de cette série.

