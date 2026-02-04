Recherche
NBA

Cade Cunningham mène Detroit vers une victoire 124-121 contre Denver

Cade Cunningham compile 29 points et 10 passes décisives pour guider les Pistons vers leur cinquième victoire en six matchs face aux Nuggets de Nikola Jokic mardi soir à Detroit.
00h00
Résumé
Cette victoire permet aux Pistons de remporter cinq de leurs six derniers matchs, incluant un succès 109-107 à Denver le 27 janvier.

Crédit photo : © Lon Horwedel-Imagn Images

Les Detroit Pistons continuent leur excellente série en s’imposant 124-121 face aux Denver Nuggets mardi soir. Menés par un Cade Cunningham étincelant, les Pistons ont dominé une équipe de Denver pourtant emmenée par les performances de Jamal Murray et Nikola Jokic.

Cunningham et Duren brillent dans le succès des Pistons

Le All-Star Cade Cunningham a livré une performance remarquable avec 29 points et 10 passes décisives, confirmant son statut de leader incontesté de l’attaque des Pistons. Il a été parfaitement épaulé par Jalen Duren, également All-Star cette saison, qui a signé un double-double de 19 points et 13 rebonds. Duncan Robinson a également apporté sa contribution avec 20 points.

Cette victoire permet aux Pistons de remporter cinq de leurs six derniers matchs, incluant un succès 109-107 à Denver le 27 janvier. L’équipe de Detroit sortait d’une performance historique dimanche, avec une victoire record 130-77 contre Brooklyn, établissant un nouveau record de franchise avec 53 points d’écart.

Denver résiste mais s’incline malgré Murray et Jokic

Du côté de Denver, Jamal Murray a mené l’offensive avec 32 points et 8 passes décisives, tandis que Nikola Jokic a compilé 24 points et 15 rebonds. Malgré ces performances individuelles solides, les Nuggets n’ont jamais réussi à prendre les devants dans cette rencontre.

Les Nuggets ont bien tenté de revenir en fin de match, Jokic ramenant son équipe à 112-107 avec 2 minutes 33 secondes à jouer. Murray a ensuite inscrit un 3-points pour réduire l’écart à seulement deux points, mais Tobias Harris a immédiatement répondu par un 3-points crucial. Detroit a finalement scellé sa victoire sur la ligne des lancers francs.

La différence s’est faite au deuxième quart-temps, où Detroit a dominé 37-23 pour construire une avance de 69-50 à la mi-temps. Cunningham avait déjà compilé 17 points et 7 passes décisives, tandis que Jokic était limité à 7 points à 3/10 aux tirs. Les Pistons ont même compté 20 points d’avance en début de troisième quart-temps avant que Denver ne réduise l’écart à 93-80.

Cette rencontre s’est déroulée le jour même où Detroit a échangé Jaden Ivey contre Kevin Huerter et Dario Saric dans un trade à trois équipes impliquant Minnesota et Chicago, bien que les deux nouveaux joueurs n’aient pas été disponibles pour ce match.

