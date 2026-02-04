Recherche
NM1

Jonathan Hoyaux au buzzer, Lorient va mieux, coup de mou pour Le Havre, les qualifiés pour la poule haute se multiplient

À l'approche de la fin de la première phase de Nationale 1, on y voit de plus en plus clair sur l'identité des 14 clubs de la poule haute. Même si Angers et Saint-Vallier tentent d'entretenir un semblant de suspense...
|
00h00
Jonathan Hoyaux au buzzer, Lorient va mieux, coup de mou pour Le Havre, les qualifiés pour la poule haute se multiplient

Jonathan Hoyaux héros des Deux-Rives !

Crédit photo : Saint-Vallier Basket Drôme

Poule A 

À Lorient, le changement de coach semble avoir porté ses fruits ! Alors que le CEP restait sur quatre défaites consécutives à la fin de l’ère Pascal Thibaud, son ex-adjoint Thomas Le Roux a permis au club breton de successivement battre Tours (90-80) et Les Sables (84-79) dans deux matchs cruciaux en vue de la qualification pour la poule haute. Par conséquent, Lorient a quasiment composté son billet pour le Top 7, avec trois longueurs d’avance sur le huitième, à trois journées de la fin.

Kevin FRANCESCHI
Kevin FRANCESCHI
14
PTS
8
REB
3
PDE
Logo NM1
LOR
84 79
SAB

Toujours septième, le LSVB a toutefois préservé ses chances car ses deux poursuivants directs ont perdu : Val de Seine (53-87 à Vitré) et Rennes (70-82 contre Tours). Victorieux de Chartres (89-79), Angers est revenu à deux longueurs et demeure une petite menace, mais l’EAB ne dispose pas du panier-average sur les Vendéens.

Yanis HARRATH
Yanis HARRATH
21
PTS
1
REB
6
PDE
Logo NM1
ANG
89 79
CHA

Parmi les résultats notables, Levallois a encore engrangé un succès précieux pour la poule haute (90-75 à Fougères) tandis que le Pôle France a bien embêté Toulouse (défaite 79-81). Ce qui n’a pas empêché le TBC de définitivement valider son ticket pour la poule haute.

Avant-dernier, Poissy a aussi créé une petite surprise en dominant le dauphin Tarbes-Lourdes (95-83) grâce notamment au meilleur match en pro de Brahim Dohou (21 points à 7/11, 5 rebonds, 9 passes décisives et 3 interceptions). Mais un succès pour du beurre puisque le résultat ne sera pas conservé en deuxième phase…

Brahim DOHOU
Brahim DOHOU
21
PTS
5
REB
9
PDE
Logo NM1
POI
95 83
TAR
NM1 – Journée 23
03/02/2026
PFB Pôle France
79 81
TOU Toulouse
ANG Angers
89 79
CHA Chartres
POI Poissy
95 83
TAR Tarbes-Lourdes
FOU Pays de Fougères
75 90
LEV Levallois
REN Rennes
70 82
TOU Tours
VIT Vitré
87 53
VDS Val de Seine Basket
LOR Lorient
84 79
SAB Sables Vendée Basket

Poule B 

La situation est un peu plus limpide dans la Poule B, et serait même complètement figée si Jonathan Hoyaux ne continuait pas d’être décisif à 37 ans… Mais le vétéran de Saint-Vallier a permis au SVBD d’enrayer sa série noire (97-96 contre Charleville-Mézières) grâce à un joli buzzer beater au bout de la prolongation, depuis la ligne des lancers-francs, alors qu’il n’était qu’à 2/9 aux shoots avant…

C’est la deuxième fois de la saison que Saint-Vallier crucifie l’Étoile au buzzer… Lors du match aller, c’est le jeune Sasha Derradji qui avait fait office de bourreau au terme d’une superbe action collective.

LIRE AUSSI

Ainsi, l’équipe drômoise continue d’entretenir un minuscule espoir de Top 7. Pour cela, il faudra faire un 3/3 lors des trois derniers matchs, dont une victoire de 20 points contre Boulogne-sur-Mer, et croiser les doigts pour un 0/3 du SOMB…

Jonathan HOYAUX
Jonathan HOYAUX
8
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NM1
SVB
97 96
CHA

Assez improbable quand on voit le résultat de l’équipe somiste ce mardi : un exploit chez le leader havrais (victoire 83-82), avec 25 points de Jaylen Sebree. Si le STB conserve la tête de la poule haute, cette deuxième défaite consécutive constitue une belle épine dans le pied. Pour cause, contrairement à son revers à Andrézieux vendredi dernier, celle-ci comptera vraisemblablement en poule haute…

Le Nord est d’ailleurs en fête puisque outre la belle opération du SOMB, Loon-Plage et Berck ont verrouillé leur accessit pour la haute, et donc assuré leur maintien. Avec, en plus, une victoire importante pour les Toons qui ont disposé d’Orchies (82-80), autre qualifié.

Hugo DESSEIGNET
Hugo DESSEIGNET
18
PTS
6
REB
3
PDE
Logo NM1
LOO
82 80
ORC

Dans la course au maintien, peu de résultat de valeur, même si l’Étoile aurait pu signer une excellente opération aux Deux-Rives. Du coup, le gros coup est signé par le Pays Salonais qui a survolé les débats à LyonSO (81-62). Pour son deuxième match, le nouvel Américain Dion Wright a confirmé qu’il avait tout de la bonne pioche (13 points à 4/9, 6 rebonds et 3 passes décisives), surtout que le PSB a remporté sa deuxième victoire avec lui, contre 5 sur les 21 rencontres précédentes…

NM1 – Journée 23
13/01/2026
MET Metz
65 94
MUL Mulhouse Mustangs
03/02/2026
FOS Fos Provence
87 73
SCA SCABB Lab
LYO LyonSO
62 81
SAL Pays Salonais Basket 13
LOO Loon Plage
82 80
ORC Orchies
SVB Saint-Vallier
97 96
CHA Charleville-Méz.
STB Le Havre
82 83
BOU Boulogne-sur-Mer
BER Berck Rang du Fliers
89 61
BES Besançon
NM1
NM1
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
