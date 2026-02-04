Jonathan Hoyaux au buzzer, Lorient va mieux, coup de mou pour Le Havre, les qualifiés pour la poule haute se multiplient

Poule A

À Lorient, le changement de coach semble avoir porté ses fruits ! Alors que le CEP restait sur quatre défaites consécutives à la fin de l’ère Pascal Thibaud, son ex-adjoint Thomas Le Roux a permis au club breton de successivement battre Tours (90-80) et Les Sables (84-79) dans deux matchs cruciaux en vue de la qualification pour la poule haute. Par conséquent, Lorient a quasiment composté son billet pour le Top 7, avec trois longueurs d’avance sur le huitième, à trois journées de la fin.

Toujours septième, le LSVB a toutefois préservé ses chances car ses deux poursuivants directs ont perdu : Val de Seine (53-87 à Vitré) et Rennes (70-82 contre Tours). Victorieux de Chartres (89-79), Angers est revenu à deux longueurs et demeure une petite menace, mais l’EAB ne dispose pas du panier-average sur les Vendéens.

Parmi les résultats notables, Levallois a encore engrangé un succès précieux pour la poule haute (90-75 à Fougères) tandis que le Pôle France a bien embêté Toulouse (défaite 79-81). Ce qui n’a pas empêché le TBC de définitivement valider son ticket pour la poule haute.

Avant-dernier, Poissy a aussi créé une petite surprise en dominant le dauphin Tarbes-Lourdes (95-83) grâce notamment au meilleur match en pro de Brahim Dohou (21 points à 7/11, 5 rebonds, 9 passes décisives et 3 interceptions). Mais un succès pour du beurre puisque le résultat ne sera pas conservé en deuxième phase…

Poule B

La situation est un peu plus limpide dans la Poule B, et serait même complètement figée si Jonathan Hoyaux ne continuait pas d’être décisif à 37 ans… Mais le vétéran de Saint-Vallier a permis au SVBD d’enrayer sa série noire (97-96 contre Charleville-Mézières) grâce à un joli buzzer beater au bout de la prolongation, depuis la ligne des lancers-francs, alors qu’il n’était qu’à 2/9 aux shoots avant…

C’est la deuxième fois de la saison que Saint-Vallier crucifie l’Étoile au buzzer… Lors du match aller, c’est le jeune Sasha Derradji qui avait fait office de bourreau au terme d’une superbe action collective.

Ainsi, l’équipe drômoise continue d’entretenir un minuscule espoir de Top 7. Pour cela, il faudra faire un 3/3 lors des trois derniers matchs, dont une victoire de 20 points contre Boulogne-sur-Mer, et croiser les doigts pour un 0/3 du SOMB…

Assez improbable quand on voit le résultat de l’équipe somiste ce mardi : un exploit chez le leader havrais (victoire 83-82), avec 25 points de Jaylen Sebree. Si le STB conserve la tête de la poule haute, cette deuxième défaite consécutive constitue une belle épine dans le pied. Pour cause, contrairement à son revers à Andrézieux vendredi dernier, celle-ci comptera vraisemblablement en poule haute…

Le Nord est d’ailleurs en fête puisque outre la belle opération du SOMB, Loon-Plage et Berck ont verrouillé leur accessit pour la haute, et donc assuré leur maintien. Avec, en plus, une victoire importante pour les Toons qui ont disposé d’Orchies (82-80), autre qualifié.

Dans la course au maintien, peu de résultat de valeur, même si l’Étoile aurait pu signer une excellente opération aux Deux-Rives. Du coup, le gros coup est signé par le Pays Salonais qui a survolé les débats à LyonSO (81-62). Pour son deuxième match, le nouvel Américain Dion Wright a confirmé qu’il avait tout de la bonne pioche (13 points à 4/9, 6 rebonds et 3 passes décisives), surtout que le PSB a remporté sa deuxième victoire avec lui, contre 5 sur les 21 rencontres précédentes…