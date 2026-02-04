Recherche
NBA

Les Phoenix Suns dominent Portland sans Devin Booker

Les Suns dominent les Trail Blazers privés de Deni Avdija. Les 30 points de Collin Gillespie ont permis à Phoenix de faire la différence, les Suns l'emportent 130-125 dans l'Oregon.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Phoenix Suns dominent Portland sans Devin Booker

Au-delà de ses 30 points de Collin Gillespie qui a shooté à plus de 57% à 3-points, le meneur a distribué 10 passes décisives et réalisé 3 interceptions.

Crédit photo : © Jaime Valdez-Imagn Images

Collin Gillespie et les Phoenix Suns ont livré une performance collective aboutie pour s’imposer 130-125 sur le parquet des Portland Trail Blazers. Le meneur des Suns a battu son record personnel en inscrivant 30 points dans une rencontre marquée par l’absence de deux cadres : Devin Booker et Deni Avdija.

La profondeur de Phoenix fait la différence

Au-delà de ses 30 points de Collin Gillespie qui a shooté à plus de 57% à 3-points, le meneur a distribué 10 passes décisives et réalisé 3 interceptions. Mark Williams s’est également illustré avec 24 points et 11 rebonds, Grayson Allen ajoute 24 points au scoring des Suns. Cette contribution précieuse témoigne de la profondeur d’effectif de Phoenix, qui rebondit parfaitement après une défaite frustrante 117-93 face aux LA Clippers.

Du côté de Portland, Jerami Grant a tenté de maintenir son équipe à flot avec 23 points, bien épaulé par un Shaedon Sharpe à 19 points. De son côté, le Français Sidy Cissoko a délivré une performance complète en compilant 12 points, 5 rebonds et 6 passes décisives en sortie de banc.

Clingan offre une note d’espoir aux supporters de Portland

Malgré la défaite, les supporters du Moda Center ont eu droit à une jolie performance de leur jeune intérieur Donovan Clingan. Le pivot de 21 ans, a réalisé un double-double à 14 points et 15 rebonds, ajoutant 3 passes décisives et 2 contres. Du haut de ses 2m18, Clingan se présente déjà comme un titulaire NBA, il cumule plus de 11 points et 11 rebonds de moyenne pour sa deuxième saison dans la ligue.

Phoenix a particulièrement brillé à 3-points, convertissant 20 tentatives à 48,8% de réussite. Cette adresse extérieure a pesé lourd dans l’issue de la rencontre. Les Trail Blazers enchaînent ainsi une sixième défaite consécutive et restent sur un bilan de 23 victoires pour 28 défaites.

