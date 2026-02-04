Les quatre candidats au trophée de MVP du mois de janvier en Betclic ÉLITE sont connus

Qui succèdera à Gérald Ayayi comme le MVP du mois de janvier en Betclic ÉLITE ? L’un de ses coéquipiers ? C’est une possibilité, puisque Nathan De Sousa est nominé…

Auteur d’un match à 17 points à Dunkerque au début de mois afin de qualifier Cholet pour la Leaders Cup, le Picard a récidivé le 31 avec une masterclass contre la JL Bourg (20 points et 7 rebonds).

Ou un ancien lauréat ? Nelly Jr Joseph, couronné en novembre, ou Nadir Hifi, pas encore récompensé cette année mais déjà quintuple MVP du mois en Betclic ÉLITE, font partie des candidats. Le monstre statistique de la SIG Strasbourg a continué à empiler les chiffres en janvier (même si son coéquipier Mike Davis Jr. aurait peut-être fait un meilleur candidat avec ses 22 points de moyenne), tout comme le Parisien a enfilé les paniers, avec cinq sorties à plus de 19 points.

Enfin, fort de deux double-doubles consécutifs pour terminer janvier, Jordan Barnett (Dijon) fera office d’outsider en quatrième nominé…

4 joueurs bouillants pour démarrer 2026 🔥 📲 Pour voter pour le meilleur joueur du mois de janvier : https://t.co/2U9BhnBdFl#BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/DFnIftqRur — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 4, 2026

Le palmarès de l’élection de MVP du mois en Betclic ÉLITE :