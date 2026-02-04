Recherche
Betclic ELITE

Les quatre candidats au trophée de MVP du mois de janvier en Betclic ÉLITE sont connus

Qui sera le MVP du mois de janvier 2026 en Betclic ÉLITE ? Nadir Hifi (Paris), Nelly Jr Joseph (Strasbourg), Nathan De Sousa (Cholet) et Jordan Barnett (Dijon) sont les quatre candidats.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi et Nelly Jr Joseph font partie des quatre candidats au trophée de MVP du mois

Crédit photo : Olivier Fusy

Qui succèdera à Gérald Ayayi comme le MVP du mois de janvier en Betclic ÉLITE ? L’un de ses coéquipiers ? C’est une possibilité, puisque Nathan De Sousa est nominé…

Auteur d’un match à 17 points à Dunkerque au début de mois afin de qualifier Cholet pour la Leaders Cup, le Picard a récidivé le 31 avec une masterclass contre la JL Bourg (20 points et 7 rebonds).

Ou un ancien lauréat ? Nelly Jr Joseph, couronné en novembre, ou Nadir Hifi, pas encore récompensé cette année mais déjà quintuple MVP du mois en Betclic ÉLITE, font partie des candidats. Le monstre statistique de la SIG Strasbourg a continué à empiler les chiffres en janvier (même si son coéquipier Mike Davis Jr. aurait peut-être fait un meilleur candidat avec ses 22 points de moyenne), tout comme le Parisien a enfilé les paniers, avec cinq sorties à plus de 19 points.

Enfin, fort de deux double-doubles consécutifs pour terminer janvier, Jordan Barnett (Dijon) fera office d’outsider en quatrième nominé…

Le palmarès de l’élection de MVP du mois en Betclic ÉLITE :

trind_099
Aucun Nanterrien no Monegasque alors que ce sont les équipes invaincus du mois? Curieux
Répondre
(2) J'aime
frenchpaul1988
Les nominés semblent l'être plutôt sur des perfs individuelles (ces messieurs affichent tout de même de belles stats) que sur leur contribution aux résultats globaux et/ou à la forme d'une équipe visiblement...
Répondre
(0) J'aime
coquio86
JAHVON BLAIR SANS PROBLEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
fanfan21
Jordan Barnett sans problème.......
Répondre
(0) J'aime
cbforever
Nathan De Sousa 💪💪💪!!! N' est-ce pas amis gravelinois ?
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
