Betclic Élite

[Vidéo] Comment l’Élan Chalon a fêté le titre de MVP du mois de Lionel Gaudoux

Heureux débutant en Coupe d'Europe et bientôt en équipe de France, Lionel Gaudoux a aussi été élu MVP du mois de Betclic ÉLITE pour la première fois de sa carrière. Le capitaine de l'Élan Chalon a été fêté par ses coéquipiers ce jeudi matin à l'entraînement.
00h00
[Vidéo] Comment l'Élan Chalon a fêté le titre de MVP du mois de Lionel Gaudoux

Lionel Gaudoux, star du début de saison en Betclic ÉLITE !

Crédit photo : Sébastien Grasset

À 30 ans, Lionel Gaudoux vit une période enchantée dans sa carrière. Énorme au tournoi qualificatif de la BCL pour découvrir une Coupe d’Europe, convoqué en équipe de France, le capitaine de l’Élan Chalon postulait aussi pour la première fois au trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE.

Et évidemment, il a été élu ! Avec 38% des voix, l’ancien gardien de foot est devenu le premier MVP du mois de la saison au sein du championnat de France, honoré pour le mois d’octobre.

Tournant à 18,4 d’évaluation en 26 minutes (12,7 points, 7 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne), le futur international devance d’une courte tête Trevor Hudgins, le meneur du Mans, qui a recueilli 34% des suffrages. Avec respectivement 16% et 12% des votes, Nicolas Lang et Élie Okobo ferment la marche.

Une annonce qui a fait le bonheur des Chalonnais ce jeudi matin à l’entraînement, diffusant une bonne humeur contagieuse pour la première du pigiste Jordan Tucker. Si le coach Elric Delord lui a rappelé, avec le sourire, qu’il y avait d’autres mois dans la saison, Jeremiah Hill et Zac Cuthbertson s’en sont donnés à cœur joie sur les tambours du kop pour honorer le MVP.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
elanpourtous
Récompense méritée pour ce super joueur que j'adore voir jouer... Il n'a pas la grosse tête et il est super sympa... Il y avait de l'ambiance à l'entraînement ce matin... belle entente dans ce groupe singulièrement bien porté et accompagné par le coach Elric Delord...
