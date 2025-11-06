[Vidéo] Comment l’Élan Chalon a fêté le titre de MVP du mois de Lionel Gaudoux

À 30 ans, Lionel Gaudoux vit une période enchantée dans sa carrière. Énorme au tournoi qualificatif de la BCL pour découvrir une Coupe d’Europe, convoqué en équipe de France, le capitaine de l’Élan Chalon postulait aussi pour la première fois au trophée de MVP du mois en Betclic ÉLITE.

Et évidemment, il a été élu ! Avec 38% des voix, l’ancien gardien de foot est devenu le premier MVP du mois de la saison au sein du championnat de France, honoré pour le mois d’octobre.

Lionel Gaudoux élu Joueur du Mois d’octobre by Garance ! 🏆

L’intérieur de l' @ELANCHALON a régné dans la raquette tout au long du mois 💪 Puissance, efficacité et leadership : il a mis tout le monde d’accord 🔥#JoueurDuMois #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/59L1pLsXYk — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 6, 2025

Tournant à 18,4 d’évaluation en 26 minutes (12,7 points, 7 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne), le futur international devance d’une courte tête Trevor Hudgins, le meneur du Mans, qui a recueilli 34% des suffrages. Avec respectivement 16% et 12% des votes, Nicolas Lang et Élie Okobo ferment la marche.

Une annonce qui a fait le bonheur des Chalonnais ce jeudi matin à l’entraînement, diffusant une bonne humeur contagieuse pour la première du pigiste Jordan Tucker. Si le coach Elric Delord lui a rappelé, avec le sourire, qu’il y avait d’autres mois dans la saison, Jeremiah Hill et Zac Cuthbertson s’en sont donnés à cœur joie sur les tambours du kop pour honorer le MVP.