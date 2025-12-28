Recherche
Betclic Élite

ITW Adam Mokoka, « l’énorme fierté » d’un All-Star Game après le « beau cadeau » de la victoire historique face à l’ASVEL

Betclic ELITE - Grand artisan du bon début de saison de Bourg, Adam Mokoka participe à son premier All-Star Game LNB deux jours après une victoire historique contre l'ASVEL à Ekinox. L'arrière français est revenu sur cette rencontre qui fera date dans le basket français, mais aussi sur son épanouissement dans l'Ain, où il nourrit de grandes ambitions.
|
00h00
Résumé
Écouter
Adam Mokoka honore sa première participation au All-Star Game pour son retour en France avec Bourg.

Crédit photo : Cécile Thomas

L’année 2025 d’Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) se termine sur les chapeaux de roues ! Avant un dernier match de Coupe d’Europe mardi 30 décembre, l’arrière français s’est érigé en grand artisan d’une performance historique : une victoire de Bourg à Ekinox face à l’ASVEL, du jamais vu depuis 21 ans. Pour couronner cette folle semaine de Noël, l’international français honore dimanche 28 décembre sa première cape au All-Star Game LNB.

À la veille de l’événement, Adam Mokoka est revenu sur cette malédiction burgienne brisée et sur ses premiers mois dans l’Ain, nourrissant de grandes ambitions pour la saison en cours avec Frédéric Fauthoux.

Photo_Basketball_Player_Adam Mokoka.jpg
Adam MOKOKA
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 27 ans (18/07/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
12,9
#28
REB
4,6
#30
PD
2,2
#67

Adam, vous venez de mettre fin à 21 ans d’invincibilité de l’ASVEL à Bourg. Avez-vous la sensation d’entrer en quelques sortes dans l’histoire du basket français ?

Oui ! c’est cool, leur série d’invincibilité a enfin pris fin. Cela nous tenait particulièrement à cœur de l’emporter, à domicile. Kevin [Kokila, ndlr.], qui est également rookie au All-Star Game cette saison, est à Bourg depuis quatre ans. Il nous avait parlé de ses défaites contre l’ASVEL, et qu’il aimerait bien que ça change cette année. C’est chose faite ! C’est franchement cool, c’est un bon sentiment, surtout après les fêtes. Un beau cadeau.

LIRE AUSSI

« Se retrouver dans le même camp avec Frédéric Fauthoux,
c’est beaucoup mieux pour tout le monde ! »

Vous concrétisez votre bon retour en France par une participation au All-Star Game. Qu’est-ce que cette nomination et cet événement représentent pour vous ?

C’est une énorme fierté, une belle récompense individuelle et collective pour tout joueur qui y va. Je suis content d’être à Paris pour vivre ma première sélection aux côtés de Kevin qui découvre aussi l’événement.

On va prendre du plaisir, essayer de battre les Américains et profiter un max. En gagnant, on prend du plaisir, alors on va tout faire pour gagner le match tout en offrant du show au public. Cela reste un match de All-Star, mais quand ça va jouer, on va jouer sérieusement.

Vous évoluez de nouveau sous les ordres de Frédéric Fauthoux cette saison, après votre passé commun chez les équipes de France jeunes. Comment se passent vos retrouvailles ?

J’étais contre lui lors des deux dernières saisons en EuroCup, lorsque Cluj affrontait Bourg. Se retrouver dans le même camp désormais, c’est beaucoup mieux pour tout le monde (sourire) ! Je le retrouve aussi en équipe de France donc l’alchimie est intacte, se passe très bien. Je prends toujours autant de plaisir avec lui. La NBA ? Je n’y pense pas vraiment car je suis très heureux en Europe, qui plus est à Bourg en France. J’ai trouvé une forme de stabilité depuis trois ans.

Jusqu’où peut aller Bourg-en-Bresse cette saison ?

Vraiment, jusqu’à un titre hein ! Lequel ? On est en course pour quatre trophées, on verra lequel arrive en premier jusqu’au dernier.

 

Depuis Paris, Bercy.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
