Betclic Élite

ITW Kevin Kokila, avant sa première au All-Star Game : « Je dirais à mon plus jeune moi de continuer à bosser, parce que ses rêves se réaliseront »

Betclic ÉLITE - Moins de quatre ans après son arrivée dans l'élite du basket français, Kevin Kokila va connaître sa première sélection au All-Star Game ce dimanche. Un vrai accomplissement pour le jeune intérieur.
00h00
ITW Kevin Kokila, avant sa première au All-Star Game : « Je dirais à mon plus jeune moi de continuer à bosser, parce que ses rêves se réaliseront »

Kevin Kokila va disputer son premier All-Star Game ce dimanche avec la Team France.

Crédit photo : Lilian Bordron

Quatre saisons ont suffi à Kevin Kokila (2,04 m, 24 ans) pour passer d’un rookie en NM1 à un All-Star du championnat de France. Lancé dans le grand bain à la JL Bourg après une formation à l’ASVEL et une saison à LyonSO, le pivot se souvient, grand sourire aux lèvres : « Ce que je dirais à mon plus jeune moi ? De continuer à bosser, parce que ses rêves se réaliseront et que rien n’est impossible en mettant les moyens. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Kevin Kokila.jpg
Kevin KOKILA
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 24 ans (03/09/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo ang.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
9,7
#67
REB
6,3
#10
PD
1
#133

D’abord loué pour ses qualités défensives, Kokila a élargi sa palette, au point de devenir un point de fixation fiable à l’intérieur. En 14 matchs, dans une saison qu’il considère comme « très importante », il tourne à 9,7 points et 6,3 rebonds par match de championnat, en 21 minutes de jeu. « Avec l’expérience engrangée, les heures de travail effectuées et la confiance que j’ai gagnée petit à petit, j’ai passé un cap cette année. »

Un sacre à l’Afrobasket pour lancer la saison

Le déclic pour Kevin Kokila ? Sans aucun doute, le sacre à l’AfroBasket avec l’Angola cet été, « ça a tout lancé et ça continue sur ce début de saison. » Les victoires, le Franco-Angolais les empile depuis, en championnat avec la JL Bourg (2e, 10 victoires – 4 défaites) comme en EuroCoupe (1er du groupe B, 9-2). Et cette sélection en est une également : « Je m’étais mis en tête cet objectif pendant la présaison, et j’ai réussi à l’atteindre. C’est une énorme satisfaction, une énorme fierté. »

«  J’ai brisé une série vendredi, peut-être qu’on va en briser une autre dimanche. »

Kevin Kokila, après le derby et avant le All-Star Game

Dernier point d’orgue pour Kokila et la Jeu : le succès contre l’ogre ASVEL, après 21 ans sans victoire dans le derby. « Je ne les avais jamais battus donc je savais que ça faisait au moins 3 ans. Mais 21, je ne savais pas ! Ça a été un énorme plaisir de battre l’ASVEL, après tant d’années sans gagner. Et c’est mon club formateur, donc il y a toujours une petite envie particulière. »

LIRE AUSSI

Un rendez-vous pris au sérieux

Sur cinq victoires de suite avec son club, toutes compétitions confondues, l’intérieur compte bien poursuivre sa bonne dynamique : « Ça fait… 4 ans que la Team France n’a pas gagné je crois. J’ai brisé une série vendredi, peut-être qu’on va en briser une autre dimanche. » Lors de la rencontre, ils seront deux Bressans parmi les représentants de la France, avec Adam Mokoka.

Et pour faire gagner la sélection française au All-Star Game, Kevin Kokila n’oubliera pas son identité : « Ma défense m’a emmené à jouer en première division et être à ce niveau-là aujourd’hui. Je suis un défenseur donc si on me met sur le terrain, je vais défendre (rires). » Le message est envoyé à la Team World.

